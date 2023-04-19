ЦСКА – «Урал». Карраскаль, Заболотный, Чалов, Влут и Бикфалви играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

ЦСКА примет «Урал» в первом матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Статистика Фонбет Кубка России

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