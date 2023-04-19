ЦСКА – «Урал». Карраскаль, Заболотный, Чалов, Влут и Бикфалви играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
ЦСКА примет «Урал» в первом матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 19 апреля, 19.00, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Здьелар, Карраскаль, Обляков, Мендес, Заболотный, Чалов.
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