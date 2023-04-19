ЦСКА – «Урал». Карраскаль, Заболотный, Чалов, Влут и Бикфалви играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Теги ЦСКА ФОНБЕТ Кубок России Урал онлайны Футбол

ЦСКА примет «Урал» в первом матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

ЦСКА – Урал
Дата проведения
19 апреля, 19.00, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча
ЦСКААкинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Здьелар, Карраскаль, Обляков, Мендес, Заболотный, Чалов.
УралПомазун, Филипенко, Кулаков, Бевеев, Бегич, Бикфалви, Сиссе, Мишкич, Ранджелович, Влут, Каштанов.

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7 комментариев

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Слово о полку Михалыча
ЦСКА сделать первый шаг к выходу в финал!
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RSI
Очень хочется увидеть осмысленную игру в исполнении полуторного состава (наверняка же будет ротация). Удачи нам!
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trust chain
трансляцию можете посмотреть у нас в телеге, просто наберите в поиске телеграмма Darkstreammaxs27
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Владимир Лоншаков
Тройка напов, похоже Обляков туда направлен, которая ничего не умеет, особенно, Зе-ни борьбы, ни обводки, как бегать он и не знает, если кто-то из них и забьёт, то чисто случайно, как от дерева отскакивает мячик или опять повезёт с пенальти, правда, его ещё надо реализовать. Когда же Федотов поставит крест на Заболотном? А если сегодня забьёт, то опять будет выходить на поле и отбывать номер,смотреть на его потуги уже становиться смешно. Победы, ЦСКА, но с качественной игрой, а не с тягомотиной, которая всё больше и больше в игре Федотова, похоже, у него главное-результат, а не игра в футбол.
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