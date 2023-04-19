Холанд забил 12 голов в 8 матчах этой ЛЧ. Он лучший бомбардир турнира

Теги ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Герд Мюллер Лига чемпионов УЕФА рейтинги Мохамед Салах Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд результативно играет в этой Лиге чемпионов.

22-летний норвежец поразил ворота «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).

На счету Холанда 12 голов в нынешнем розыгрыше турнира, он лидирует в списке бомбардиров. На втором месте с 8 голами находится Мохамед Салах из «Ливерпуля», третье у форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе – 7 мячей.

Всего же Холанд забил 35 мячей в 27 матчах Лиги чемпионов и обогнал Герда Мюллера, у которого 34 гола в 35 матчах. Лучший бомбардир Лиги чемпионов – Криштиану Роналду, забивший 140 мячей в 183 играх.

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27 комментариев

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Кирилл
Упамекано сегодня сделал все для того, чтобы Холанд все таки забил )
+28
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+25
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Нионель Ералду
Если можно было бы ставить на привозы Упамекано, я б разорил буков
+11
0
+11
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Виталий Белоус
Ответ Нионель Ералду
Если можно было бы ставить на привозы Упамекано, я б разорил буков
Зачем тебе ставка с коэффициентом 1.00000000000001?
+8
0
+8
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Штаны Габора Кирая
Ответ Nik Yeremich
Боатенг - Упамекано неважного, какого качества ваш защитник, важно что каждый преклоняется перед гением
Да, помню как Боатенг улетел на газон после финта Азмуна.
+3
0
+3
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Мыкола
Но Золотой мяч получит Месси))
+5
-4
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Зеленый хвостик
Пока черепашка прозябает в болотной Лиге, Хохланд бьет рекорды ЛЧ и Сильнейшего чемпионата!
+2
-1
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Nik Yeremich
Боатенг - Упамекано
неважного, какого качества ваш защитник, важно что каждый преклоняется перед гением
+4
-4
0
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Габи Жезус
Новый король ЛЧ, если без травм - то побьет все рекорды Роналду
+2
-2
0
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Ученик Пепа
Теперь его топ 2 ассистент после КДБ это упамекано)
+1
-1
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Человек1991
Эрлинг "ЗВЕРЮГА" Холланд )
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Александр Анатольевич
Видимо шейхи норм предложили Упомекано, аж присел)
0
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Андрей Воробей
Матч уг, одни время тянут, другие балду гоняют
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tm5pvbngvj
Ответ Barca_mania
Ждём от Алабы тоже самое
На всех нормальных сайтах, когда у человека отрицательный рейтинг, его банят. На этом ресурсе же поощряют таких
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-1
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Габи Жезус
Ответ Partizanski
А лучший игрок мира сколько забил?
Бензема вчера не забивал, а вот в прошлом матче с Челси был гол)
+4
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Мухаммад Юсупов
Ответ Мыкола
Но Золотой мяч получит Месси))
обязательно получит, не переживай
+3
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Alex Rhea
Ответ Зеленый хвостик
Пока черепашка прозябает в болотной Лиге, Хохланд бьет рекорды ЛЧ и Сильнейшего чемпионата!
их уже даже сравнивать не смешно - один показывает просто нормальные результаты в лиге уровня Нидерландов и Португалии (судя по коэффам УЕФА и результатам в еврокубках) в безоговорочном гегемоне, а другой рвёт первую лигу мира и ЛЧ.
Просто один родился во Франции, а другой в скромной Норвегии по футбольным меркам.
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