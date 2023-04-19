Холанд забил 12 голов в 8 матчах этой ЛЧ. Он лучший бомбардир турнира
Эрлинг Холанд результативно играет в этой Лиге чемпионов.
22-летний норвежец поразил ворота «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).
На счету Холанда 12 голов в нынешнем розыгрыше турнира, он лидирует в списке бомбардиров. На втором месте с 8 голами находится Мохамед Салах из «Ливерпуля», третье у форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе – 7 мячей.
Всего же Холанд забил 35 мячей в 27 матчах Лиги чемпионов и обогнал Герда Мюллера, у которого 34 гола в 35 матчах. Лучший бомбардир Лиги чемпионов – Криштиану Роналду, забивший 140 мячей в 183 играх.
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неважного, какого качества ваш защитник, важно что каждый преклоняется перед гением
Просто один родился во Франции, а другой в скромной Норвегии по футбольным меркам.