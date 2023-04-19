«Интер» – «Бенфика». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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«Интер» примет «Бенфику» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол».

В первой игре в Лиссабоне миланцы обыграли «орлов» со счетом 2:0.

Интер Италия – Бенфика Португалия
Дата проведения
19 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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6 комментариев

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Вакилич
Ответ ConorNite
Вперед, Интер :) Давайте устроим олдскульную Дерби Делла Мадоннину аля 2003, только с нашей победой)) FORZA INTER
Как вчера помню эти матчи. А прошло 20 лет! "Выездной" гол Шевы и ответный гол Мартинса, в итоге прошел Милан и взял трофей.
+4
0
+4
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ConorNite
Вперед, Интер :) Давайте устроим олдскульную Дерби Делла Мадоннину аля 2003, только с нашей победой))
FORZA INTER
+4
-1
+3
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Антон Киселёв
Ну шо, может хоть тут будет камбэк?
+3
-1
+2
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Dixon010
Оба миланских клуба безбожно фейлят в серии А, теряя очки в чемаионате. Особенно Интер, который должен бороться за скудетто, а не за 4-ое место. Если Милан выпал из гонки из-за январского кризиса, то Интеру тупо не прет. Периодически смотрю игры Интера и просто фигею как они умудряются не забивать и терять очки, играя на голову лучше соперника. Зато в ЛЧ удача вроде на их стороне, так что жду кузенов в полуфинале. Матч должен быть огненным
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Милан 737..
Интер уже на 90% в полуфинале, давайте быстренько разберите эту выскочку Бенфику на винтики и ждём вас в полуфинале с Миланом ! ✊👍 ...
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Милан 737..
Согласен, Интер и Милан тупят по страшному в Сериале, но в ЛЧ это две совершенно другие команды ☝️ ...
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