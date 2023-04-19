«Интер» – «Бенфика». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Интер» примет «Бенфику» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол».

В первой игре в Лиссабоне миланцы обыграли «орлов» со счетом 2:0.

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