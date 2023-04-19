«Акрон» выбил 4 московских клуба РПЛ подряд в Кубке – «Спартак», «Динамо», «Локо» и «Торпедо»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Акрон Футбол

«Акрон» выбил 4 московских клуба Мир РПЛ подряд в Фонбет Кубке России.

Клуб из Тольятти прошел «Спартак» (2:1), «Динамо» (0:0, 4:1 по пенальти), «Локомотив» (1:1, 7:6 по пенальти) и «Торпедо» (2:0).

В этом сезоне Кубка «Акрон» еще ни разу не проиграл – 5 побед и 2 ничьих (в обоих случаях игра закончилась победой по пенальти).

На 1-м этапе финала Пути регионов «Акрон» сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Крылья Советов».

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73 комментария

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Евгений Сомов
В группу Спартака сейчас можно заходить только в сварочной маске. Там аж зарево от горения пуканов🤣🤣🤣
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Ебздрогыч
Акрон просто деклассирует Москву, уже четвертый скальп снял. Осталось ЦСКА в финале обыграть. Парни красавцы!
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Колбаскер тут
Как бы не закончился этот Кубок, даже уже не важно кто его выиграет. Я бы сказал не повезет любому. Все запомнят Акрон, а не победителя, если конечно это будет не Акрон. Вот такие команды должны играть в РПЛ, а не Торпедо с Химками. Самобытные, горящие, играющие.
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Alessio Imperiale
Ответ Евгений Сомов
В группу Спартака сейчас можно заходить только в сварочной маске. Там аж зарево от горения пуканов🤣🤣🤣
Скорее в акваланге, там потоп))
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Gornostaev
Хроники Харона пора переименовать в Хроники Акрона! ⚡Этот тольяттинский Мрачный Жнец выкосил всю московскую живность - Торпедо, Динамо, Локо, Спартак!
Победа еще и над ЦСКА в финале была бы кульминацией этого героического эпоса! А Netflix пора снимать "Все или ничего: Акрон"...
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Alessio Imperiale
Вторые хозяева Москвы.
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voka25
Славная была охота.
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Колбаскер тут
Ответ Ебздрогыч
Акрон просто деклассирует Москву, уже четвертый скальп снял. Осталось ЦСКА в финале обыграть. Парни красавцы!
Коротко об уровне Москвы в РПЛ. Без чаепития с судьями ниже дна
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DonaldBrashear 2.0
хоть фильм снимай о них, молодцы парни! нравится когда наказывают эти богатые клубы
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Shadow1882
Если ЦСКА выйдет в грандфинал, то вряд ли Акрон попадёт. им же играть не с Москвой. Хотя самарское дерби очень жду!
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gustavo1097
Пранк зашел слишком далеко) теперь Акрон обязан кубок выиграть
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инок
Думаю все согласятся - такой Акрон достоин кубка!
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Mark
Акрон безусловно красавцы. Подают пример!
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ALEXANDER#8
Акрон красавцы !!!
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Filimon4ik
Даешь самарское дерби!
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denimo21
Ответ Евгений Сомов
В группу Спартака сейчас можно заходить только в сварочной маске. Там аж зарево от горения пуканов🤣🤣🤣
Ради рофлов в инсте и захожу 😂 там даже комментарии закрыты
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Мандалай
В ЦСКА напряглись!
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Shpak Vladimir
Спартаку пора в турнир «путь пердива»
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a2wai
Четыре скальпа есть, чтобы собрать квинтет, придется выиграть гранд-финал.
+2
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Ебздрогыч
За такую игру предлагаю Спартак вместо сборной России отправить на турнир с Афганистаном, Туркменистаном и прочими. Несколько матчей по сорокоградусной жаре ребята заслужили
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Ебздрогыч
Сегодня наверное в первый раз в жизни болел не за Спартак. Играли как пижоны, никакой мысли, скорости. А Акрон жил этой игрой, играл очень умно, аккуратно, не грубо, и за свой ум и характер был вознагражден
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Рискну предположить
Евгений Гвардиолович Калешин
+2
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Mike_Podolyan
Красавцы. Поздравляю!
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Сергей Пожарский
Ответ skorpy55
Перед игрой болелы Спартака были настроены с большой уверенностью в победу. писали что песенка Акрона спета. ну вот Акрон им и спел песенку.....
Каждый болельщик в любой ситуации настроен на победу своей команды. Будь хоть кто нибудь
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dimid.il@mail.ru
За Акрон, с детства!!!
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