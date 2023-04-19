«Акрон» выбил 4 московских клуба РПЛ подряд в Кубке – «Спартак», «Динамо», «Локо» и «Торпедо»
«Акрон» выбил 4 московских клуба Мир РПЛ подряд в Фонбет Кубке России.
Клуб из Тольятти прошел «Спартак» (2:1), «Динамо» (0:0, 4:1 по пенальти), «Локомотив» (1:1, 7:6 по пенальти) и «Торпедо» (2:0).
В этом сезоне Кубка «Акрон» еще ни разу не проиграл – 5 побед и 2 ничьих (в обоих случаях игра закончилась победой по пенальти).
На 1-м этапе финала Пути регионов «Акрон» сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Крылья Советов».
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