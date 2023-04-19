«Барса» рассчитывает, что доходы, связанные с Месси, составят 25-33% выручки клуба. Возвращение Лео сравнивают с сотрудничеством с Jordan в экономическом плане

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы деньги Футбол

«Барселона» рассчитывает, что подписание Лионеля Месси положительно скажется на ее финансах.

Возвращение аргентинского нападающего – приоритет для каталонской команды. Главный тренер «Барсы» Хави строит планы на новый сезон из расчета, что Месси вернется в клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барса» хочет вернуть Лео по спортивным, сентиментальным и финансовым причинам. Источники, близкие к клубу, полагают, что доходы, связанные со возвращением Месси, могут составить 25% от общей выручки «Барселоны» в следующем сезоне. Согласно некоторым прогнозам в клубе, эта доля может достичь 33%.

Отмечается, что до пандемии влияние Месси на доход «Барселоны» составляло 250-300 миллионов евро в год.

Источники в «Барсе» считают, что при правильном подходе подписание Месси может оказать такое же или даже большее экономическое влияние, чем сотрудничество с брендом Jordan, учитывая, что футбол – более глобальный вид спорта, чем баскетбол.

«Барселона» планирует предложить аргентинцу контракт на 1 или 2 года. Если Месси согласится на второй вариант, то примет участие в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба.

Контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Его статистику можно найти здесь.

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87 комментариев

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Парень со двора Шмурнова
Эдакий завуалированный «рычаг», получается.
+66
-12
+54
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Галым Нуркеев
Ответ Парень со двора Шмурнова
Эдакий завуалированный «рычаг», получается.
Сентиментальный рычаг🤣
+36
-4
+32
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Andrew Chepaylo
Ответ rigobersong
Лучший игрок в истории футбола, а возможно и всего спорта:)) Месси это больше, чем игрок!:))
Да-да, "Больше чем клуб" " С Месси можно хоть в секунду". С такими фанатиками и враги не нужны
+28
-8
+20
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Marcus-light
То есть когда Лео был на два года моложе - он приносит адские убытки, а теперь, в 36 лет, начнёт генерировать прибыль в 200 млн? Лапша для Лиги
+36
-18
+18
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Los Galácticos
Если выбирать то лучше последние 2 года карьеры в Европе провести играя в Барселоне чем в этом ПСЖ.
+33
-17
+16
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Marcus-light
То есть когда Лео был на два года моложе - он приносит адские убытки, а теперь, в 36 лет, начнёт генерировать прибыль в 200 млн? Лапша для Лиги
Очень верно подмечено. Лапорта просто рассчитывает дать ему личку раза в полтора меньше от той, что была, слить до нулей текущие зарплаты ветеранов и избавиться от ненужных игроков, одновременно с этим неплохо навариться на ностальгических чувствах болельщиков и повышенному интересу к данному событию.

В общем все в стиле «больше, чем клуб, больше, чем семья», ничего нового.
+18
-10
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Aleksey Yashin
"«Барса» хочет вернуть Лео по спортивным, сентиментальным и финансовым причинам"

Сентиментальные причины, как мило
+11
-4
+7
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Владимир Самсонов
Ответ Aleksey Yashin
"«Барса» хочет вернуть Лео по спортивным, сентиментальным и финансовым причинам" Сентиментальные причины, как мило
Тоже понравилось. Химки хотят вернуть Юрана по сентиментальным причинам
+7
-1
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Los Galácticos
Ответ Ronny92
Так псж хоть в еврокубках играет, барбилона в ЛЕ умудряется вылетать
Про ПСЖ и 1/8 стадию ЛЧ тоже много шутят.
+11
-5
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OldRedWhite
Ответ Парень со двора Шмурнова
Эдакий завуалированный «рычаг», получается.
Думали сопло , а оно вона как )))
+6
-1
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Ortego
"Отмечается, что до пандемии влияние Месси на доход «Барселоны» составляло 250-300 миллионов евро в год. "

Да не может такого быть, местные финансовые гуру давно все посчитали, и точно знают, что он разорил Барсу своим контрактом!
Удаляйте этот фейк!
+23
-18
+5
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f0rmoceft
Если Барса думает только о финансовой стороне, тогда логично подписание.
Если смотреть в игровом плане, то это точно не лучшее решение.
+4
0
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Aggrrist
Ответ Ortego
"Отмечается, что до пандемии влияние Месси на доход «Барселоны» составляло 250-300 миллионов евро в год. " Да не может такого быть, местные финансовые гуру давно все посчитали, и точно знают, что он разорил Барсу своим контрактом! Удаляйте этот фейк!
Если так много денег было, то почему так мало в итоге?
+9
-5
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шампион
На судей должно хватить
+5
-2
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Spartakus1984
Ответ Oleg
Он всю карьеру в ЮА отборы играл, уж более жесткого футбола сложно представить) Там мучачос убивать на поле выходят.
Но не на длинной дистанции.Лига1 все же требует физухи, да и Месси не молод уже как раньше
+2
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Marli
Ответ rigobersong
Лучший игрок в истории футбола, а возможно и всего спорта:)) Месси это больше, чем игрок!:))
Риго больше, ем шут
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Константин Ага Бек
Ответ А.Э.РАСИМ
Я не люблю Барселону, или Реал, говорю для ясности. Но эта шутка с "рычагом" ...... Я всегда думал, что на концерты Петросяна людей набирают силой. Но нет же..... Народ любит избитые банальности.... И эта шутка на первом месте.... Надеюсь, народ как то поумнеет.
Не трогай Петросяна он Глыба, особенно на фоне нынешних.. Плис
+2
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Прямой Эфир
Ответ Kamran Bagirov
Больше чем бчк,согласен.
мчк
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Spartakus1984
Ну что,Месси получил опыт игры в другой лиге,и после дуболомной и силовой Лиги 1,снова будет разрывать Ла лигу?
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GibsonFlyingV
Ответ Владимир Самсонов
Тоже понравилось. Химки хотят вернуть Юрана по сентиментальным причинам
Гогниева
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Kamran Bagirov
Ответ Alexander Katschalow
В детсаду тихий час закончился ?
Я часто свою собачку вожу по дворам,дворовым собакам на утеху
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инок
Остаётся надеяться, что его возвращение не вернет Барселону в состоянии 4 летней давности, когда Лео получал мяч, и вся команда тупо смотрела на него...
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Number_2
Ещё бы стиль формы сделать, какая была дебютной, чтобы взорвать!
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Tun
Ответ А.Э.РАСИМ
Я не люблю Барселону, или Реал, говорю для ясности. Но эта шутка с "рычагом" ...... Я всегда думал, что на концерты Петросяна людей набирают силой. Но нет же..... Народ любит избитые банальности.... И эта шутка на первом месте.... Надеюсь, народ как то поумнеет.
сейчас бы на чувство юмора - сурово субъективную штуку - сокрушаться
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А.Э.РАСИМ
Ответ Константин Ага Бек
Не трогай Петросяна он Глыба, особенно на фоне нынешних.. Плис
Кто же его тронет, он же глыба!

Согласен, пару раз он меня всё же заставил посмеяться.
Но в основном банальность.
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