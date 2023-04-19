«Барса» рассчитывает, что доходы, связанные с Месси, составят 25-33% выручки клуба. Возвращение Лео сравнивают с сотрудничеством с Jordan в экономическом плане

«Барселона» рассчитывает, что подписание Лионеля Месси положительно скажется на ее финансах.

Возвращение аргентинского нападающего – приоритет для каталонской команды. Главный тренер «Барсы» Хави строит планы на новый сезон из расчета, что Месси вернется в клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барса» хочет вернуть Лео по спортивным, сентиментальным и финансовым причинам. Источники, близкие к клубу, полагают, что доходы, связанные со возвращением Месси, могут составить 25% от общей выручки «Барселоны» в следующем сезоне. Согласно некоторым прогнозам в клубе, эта доля может достичь 33%.

Отмечается, что до пандемии влияние Месси на доход «Барселоны» составляло 250-300 миллионов евро в год.

Источники в «Барсе» считают, что при правильном подходе подписание Месси может оказать такое же или даже большее экономическое влияние, чем сотрудничество с брендом Jordan, учитывая, что футбол – более глобальный вид спорта, чем баскетбол.

« » планирует предложить аргентинцу контракт на 1 или 2 года. Если Месси согласится на второй вариант, то примет участие в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба.

Контракт 35-летнего форварда с « » рассчитан до конца этого сезона. Его статистику можно найти здесь.