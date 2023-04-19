«Барса» рассчитывает, что доходы, связанные с Месси, составят 25-33% выручки клуба. Возвращение Лео сравнивают с сотрудничеством с Jordan в экономическом плане
«Барселона» рассчитывает, что подписание Лионеля Месси положительно скажется на ее финансах.
Возвращение аргентинского нападающего – приоритет для каталонской команды. Главный тренер «Барсы» Хави строит планы на новый сезон из расчета, что Месси вернется в клуб.
Как сообщает Mundo Deportivo, «Барса» хочет вернуть Лео по спортивным, сентиментальным и финансовым причинам. Источники, близкие к клубу, полагают, что доходы, связанные со возвращением Месси, могут составить 25% от общей выручки «Барселоны» в следующем сезоне. Согласно некоторым прогнозам в клубе, эта доля может достичь 33%.
Отмечается, что до пандемии влияние Месси на доход «Барселоны» составляло 250-300 миллионов евро в год.
Источники в «Барсе» считают, что при правильном подходе подписание Месси может оказать такое же или даже большее экономическое влияние, чем сотрудничество с брендом Jordan, учитывая, что футбол – более глобальный вид спорта, чем баскетбол.
«Барселона» планирует предложить аргентинцу контракт на 1 или 2 года. Если Месси согласится на второй вариант, то примет участие в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба.
Контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Его статистику можно найти здесь.
В общем все в стиле «больше, чем клуб, больше, чем семья», ничего нового.
Сентиментальные причины, как мило
Да не может такого быть, местные финансовые гуру давно все посчитали, и точно знают, что он разорил Барсу своим контрактом!
Удаляйте этот фейк!
Если смотреть в игровом плане, то это точно не лучшее решение.
Согласен, пару раз он меня всё же заставил посмеяться.
Но в основном банальность.