🔥 «Спартак» проигрывает «Акрону» – 0:2 к перерыву! Понсе и Салтыков забили

«Спартак» играет в гостях с «Акроном» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Статистика Фонбет Кубка России

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