🔥 «Спартак» проигрывает «Акрону» – 0:2 к перерыву! Понсе и Салтыков забили
«Спартак» играет в гостях с «Акроном» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 19 апреля, 16.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
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Акрон –
Волков, Ходжаниязов, Сагуткин, Чудин, Савичев, Килин, Палиенко (Песегов, 30), Макаров, Полубояринов, Салтыков, Понсе.
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Спартак –
Максименко, Чернов, Дуарте, Томаш Тавареш, Маслов, Классен, Зобнин, Мартинс Перейра, Зиньковский, Пруцев, Игнатов, Денисов, Кейта Бальде.
Статистика Фонбет Кубка России
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Будут возмущаться по ходу игры, нарушать правила и получать жёлтые карточки...
Нет у них того уровня мастерства, чтобы проходить на классе целеустремлённый и прекрасно организованный Акрон!
Так и будет.