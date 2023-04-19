🔥 «Спартак» проигрывает «Акрону» – 0:2 к перерыву! Понсе и Салтыков забили

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Акрон онлайны Футбол

«Спартак» играет в гостях с «Акроном» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Акрон – Спартак 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 апреля, 16.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 40 Понсе, 2:0 – 45 Салтыков.
АкронВолков, Ходжаниязов, Сагуткин, Чудин, Савичев, Килин, Палиенко (Песегов, 30), Макаров, Полубояринов, Салтыков, Понсе.
СпартакМаксименко, Чернов, Дуарте, Томаш Тавареш, Маслов, Классен, Зобнин, Мартинс Перейра, Зиньковский, Пруцев, Игнатов, Денисов, Кейта Бальде.

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178 комментариев

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инок
2:0 ! Думаю все согласятся - такой Акрон достоин кубка!
+75
-2
+73
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Промах Мораты
Вперёд, акрон. Только победа
+54
-11
+43
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Промах Мораты
Ответ Промах Мораты
Вперёд, акрон. Только победа
Мясные, что не так?) волнуетесь? 🤣
+34
-5
+29
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Japonskiy Magnitofon
Получайте второй! Красавцы, Акрон!
+30
-3
+27
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Мельников Михаил
Ответ инок
2:0 ! Думаю все согласятся - такой Акрон достоин кубка!
Пока что ясно только, что такой Спартак кубка не достоин.
+26
0
+26
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Ян Рогачев
Максименко как всегда мешок
+23
-1
+22
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xomamb
Шопито сложно конкурировать с футбольным клубом.
+26
-6
+20
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Злодей Спб
Вечер перестаёт быть томным :)
+19
-2
+17
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Монморенси
ахахахахаха!
+17
-1
+16
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Ильдар Фарукшин
Аккуратно, потихонечку, без фантазии, на классе с Акрон. Кубок надо брать
+32
-18
+14
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Bot Vinnik
Вся Россия за Акрон
+20
-6
+14
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Дмитрий
Хахахахах. Обожаю мой любимый Спартак!!!
+15
-1
+14
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blaugrano
Нагучев как всегда о себе рассказывает, лишь иногда отвлекаясь на события матча.
+13
-1
+12
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Night BlackWolf
На классе
+12
0
+12
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миклухо маклай
Ответ Ильдар Фарукшин
Аккуратно, потихонечку, без фантазии, на классе с Акрон. Кубок надо брать
Уже показали класс...)
+12
0
+12
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Эмырхан Амиров
По игре любители приехали к Акрону😵😵
+11
-1
+10
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Sla Slo
Ответ xomamb
Шопито сложно конкурировать с футбольным клубом.
Да , Спартаку далеко до Акрона
+10
0
+10
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Инспектор Гаджет
Безволие и трусость игроков половину состава на банку
+10
-1
+9
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Egor Aleksandrovich
Ответ Ильдар Фарукшин
Аккуратно, потихонечку, без фантазии, на классе с Акрон. Кубок надо брать
согласен, пока что, к перерыву Акрон ведет на классе 2-0
+9
0
+9
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Айнур Гайсин
Ответ Промах Мораты
Мясные, что не так?) волнуетесь? 🤣
Потом Зарема будет говорить, что газон не тот, солнце не так светило
+8
0
+8
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Слово о полку Михалыча
С одной стороны было бы круто сыграть с заклятыми в Лужниках (если мы пройдем Урал, а кб пройдут эти две стадии, что является наиболее вероятным сценарием сейчас), но и Акрон слишком симпатичный клуб, колоритный, частный, с харизматичной игрой, с растущим, как на дрожжах, фанатским активом, так что хочется, чтобы и он прошел как можно дальше. В общем, обойдусь без всяких там болотных «вся страна за Акрон», надеюсь на веселый футбол))
+15
-7
+8
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artem saribekyan
Думаю, Спартак будет бит! Песпощадно!
Будут возмущаться по ходу игры, нарушать правила и получать жёлтые карточки...
Нет у них того уровня мастерства, чтобы проходить на классе целеустремлённый и прекрасно организованный Акрон!
Так и будет.
+10
-3
+7
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Юрий Поляков
Я уже ржу с Акрона! Его бы в ПЛ! Ждём!
+9
-2
+7
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therealgreenman
Акрон решил всех столичных в кубке прибить… но не буду раньше времени…
+6
0
+6
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Владимир Молявин
Вперёд, Спартак!!! Только победа!!!
+23
-17
+6
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