Томас Тухель: «Сити» был у «Баварии» на крючке в обоих матчах, я очень доволен. Не хватило удачи»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель отметил высокий уровень игры «Баварии» в противостоянии с «Манчестер Сити».

Сегодня мюнхенцы сыграли вничью (1:1), неделю назад – уступили со счетом 0:3. В полуфинал Лиги чемпионов прошли «горожане».

«Сити» был у нас на крючке, даже в большей степени, чем в Манчестере. Но, как и на прошлой неделе, у нас так и не было того момента удачи, который нужен, чтобы переломить ситуацию.

Я очень доволен тем, как мы сыграли. Я доволен обеими играми с «Ман Сити», это были матчи совершенно топового уровня. Мы на равных боролись с лучшей командой Европы, с командой, находящейся в лучшей форме.

И в обоих матчах она была у нас на крючке», – сказал главный тренер «Баварии».

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74 комментария

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Predator№7
Мы точно смотрели одну и ту же игру?🤔
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blaugrano
Ответ Predator№7
Мы точно смотрели одну и ту же игру?🤔
Он - художник, он так видит.
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louis72
он издевается? в Манчестере его команды вообще не было. Сити возили их туда-сюда весь матч
+40
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N1ghtwolf
Не каком ещё крючке? Ахахахаха
+30
-2
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Carver
Я рад, что Тухель провалился в этой ЛЧ. Очевидно было, что Нагельсманна он подсиживал как минимум пару месяцев (эта рокировка готовилась заранее, до первого неудачного отрезка Нагельсманна), а при отставке ни слова поддержки не сказал, хотя Юлиан ему ничего плохого не сделал.

Человеческие качества Тухеля оставляют желать лучшего, хоть он и отличный тренер.
+30
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Arctic
Пока только Пеп вертит Тухеля на своем крючке
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Е.Р.
Сити на крючке, а ты на кукане.
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Артём Горбенко
Ответ llolishe
Арсенал-АПЛ Реал-ЛЧ Гвардиола за подкупы судей-страдать!
пока страдаешь только ты)
+9
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Олжас
Я надеюсь что у ТТ какой-то личный конфликт с Мюллером. В противном случае могут возникнуть вопросы к его компетентности. Мюллер самый титулованный и опытный игрок нынешней Баварии. Он лучше всех управляет командным прессингом. Он единственный из группы атаки способный сыграть в касание в штрафной соперника. И вообще единственный кто имеет понятие об комбинационной игре. Всем остальным его коллегам (Сане, Мане, Гнабри, Коман, Мусиала) необходимо по 2-3 касания минимум чтобы переложить мяч с ноги на ногу и ещё 2-3 метра пространства. Он самый работоспособный в группе атаки. И самое главное он плохо выходит со скамейки. Многие тренеры погорели на недооценке роли Мюллера.
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Роналду плачет
Ответ N1ghtwolf
Не каком ещё крючке? Ахахахаха
Крючка зовут Упомекано.
Тухель мазохист и рыбак. Скоро к Сульшеру отправится если ещё и Бундеслигу сольют на своём крючке.
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Yury Fedoseev
В Индии подсадили Томаса на наркотики
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Фран
Пару недель в Баварии всего, а уже совсем спятил Тухель. В Манчестере могли и 5, и 6 получать. Зоммер от этого спас, еле ноги унесли. На крючке скоро сам Тухель будет болтаться с такой бездарной игрой.
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Nikolas Shahov
Чем доволен то ? Похоже что Тухель слегка.... "поплыл".
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Усатая Козляра
Ответ Artuom Batishev
Конечно. Дело ведь не в игре как таковой, а в реализации. Бавария играла очень даже хорошо, но если вы за две игры наносите 40+ ударов(15 в створ) и не может ни одного гола с игры забить... 🤷🏻 С такой реализацией естественно претендовать на кубковые трофеи невозможно.
удары бывают разные
от ударов, которые наносила Бавария в обоих матчах никакой ревлизации быть не могло
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Barca_mania
мелковат баварский крючок оказался 😂
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Zidane 21
не понимаю таких комментариев после заслуженного слива
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Злобный Конь
Дядя Томас, ты дуЯак?!
+2
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BZB
Кажется Тухель в Баварии адекватность потерял.
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Артём Альбрехт
Тухелю надо потом в чиновники, складно сказки говорит.
+2
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Savardus
- Томас, проснись, ты обдристался!
- А Я и не сплю
+3
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Максим Черкашин
Ответ N1ghtwolf
Не каком ещё крючке? Ахахахаха
А теперь диалоги о рыбалке.🎣😎
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Leo
Что?
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spawn0
Этот человек- идиот??
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Вадим Никулин
и этот крючек-упомекано!
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Zlatan Ibra
Руководство Баварии тоже довольно?)
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