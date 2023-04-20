Томас Тухель: «Сити» был у «Баварии» на крючке в обоих матчах, я очень доволен. Не хватило удачи»

Томас Тухель отметил высокий уровень игры «Баварии» в противостоянии с «Манчестер Сити».

Сегодня мюнхенцы сыграли вничью (1:1), неделю назад – уступили со счетом 0:3. В полуфинал чемпионов прошли «горожане».

«Сити» был у нас на крючке, даже в большей степени, чем в Манчестере. Но, как и на прошлой неделе, у нас так и не было того момента удачи, который нужен, чтобы переломить ситуацию.

Я очень доволен тем, как мы сыграли. Я доволен обеими играми с « », это были матчи совершенно топового уровня. Мы на равных боролись с лучшей командой Европы, с командой, находящейся в лучшей форме.

И в обоих матчах она была у нас на крючке», – сказал главный тренер «Баварии».

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