Томас Тухель: «Сити» был у «Баварии» на крючке в обоих матчах, я очень доволен. Не хватило удачи»
Томас Тухель отметил высокий уровень игры «Баварии» в противостоянии с «Манчестер Сити».
Сегодня мюнхенцы сыграли вничью (1:1), неделю назад – уступили со счетом 0:3. В полуфинал Лиги чемпионов прошли «горожане».
«Сити» был у нас на крючке, даже в большей степени, чем в Манчестере. Но, как и на прошлой неделе, у нас так и не было того момента удачи, который нужен, чтобы переломить ситуацию.
Я очень доволен тем, как мы сыграли. Я доволен обеими играми с «Ман Сити», это были матчи совершенно топового уровня. Мы на равных боролись с лучшей командой Европы, с командой, находящейся в лучшей форме.
И в обоих матчах она была у нас на крючке», – сказал главный тренер «Баварии».
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Человеческие качества Тухеля оставляют желать лучшего, хоть он и отличный тренер.
Тухель мазохист и рыбак. Скоро к Сульшеру отправится если ещё и Бундеслигу сольют на своём крючке.
от ударов, которые наносила Бавария в обоих матчах никакой ревлизации быть не могло
- А Я и не сплю