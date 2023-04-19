Джикия – журналисту на вопрос, «деградирует» ли «Спартак»: «Обязательно такие слова подбирать? Нельзя с уважением спросить? Если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе»

Георгий Джикия резко ответил журналисту на вопрос об игре «Спартака».

Случилось это после поражения от «Акрона» (1:2) в рамках Фонбет Кубка России.

– Как изнутри кажется, что «Спартак», если можно так сказать, деградирует?

– Не надо таких слов говорить. Это я сразу предупреждаю, чтобы я в будущем останавливался и общался с вами. Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше разговаривать здесь (в микст-зоне – прим.). Что значит «деградирует»?

– Команда хуже играет, да и результаты стали хуже.

– Обязательно такие слова подбирать?

– Какие слова?

– Нормальные нельзя подобрать? Почему нельзя корректно и с уважением задать вопрос?

– Вы считаете, что я без уважения задал вопрос?

– Ну, а при чем тут «деградировать»? Нельзя другое слово подобрать?

– Результаты команды хуже. И игра не впечатляет. Как это объяснить?

– По одной игре судите?

– Была победа над «Торпедо», а до этого пять матчей без побед.

– Деградирует игра или результат?

– И игра, и результат...

– Значит, если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе, – сказал капитан « ».

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