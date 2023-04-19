Джикия – журналисту на вопрос, «деградирует» ли «Спартак»: «Обязательно такие слова подбирать? Нельзя с уважением спросить? Если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе»
Георгий Джикия резко ответил журналисту на вопрос об игре «Спартака».
Случилось это после поражения от «Акрона» (1:2) в рамках Фонбет Кубка России.
– Как изнутри кажется, что «Спартак», если можно так сказать, деградирует?
– Не надо таких слов говорить. Это я сразу предупреждаю, чтобы я в будущем останавливался и общался с вами. Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше разговаривать здесь (в микст-зоне – прим.). Что значит «деградирует»?
– Команда хуже играет, да и результаты стали хуже.
– Обязательно такие слова подбирать?
– Какие слова?
– Нормальные нельзя подобрать? Почему нельзя корректно и с уважением задать вопрос?
– Вы считаете, что я без уважения задал вопрос?
– Ну, а при чем тут «деградировать»? Нельзя другое слово подобрать?
– Результаты команды хуже. И игра не впечатляет. Как это объяснить?
– По одной игре судите?
– Была победа над «Торпедо», а до этого пять матчей без побед.
– Деградирует игра или результат?
– И игра, и результат...
– Значит, если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе, – сказал капитан «Спартака».
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Или он деградацию от дегенерации не отличает и подумал, что его футбольным дегенератом назвать хотят?
Так лучше ?
Определённо.
Оскорбленный в лучших чувствах художник потребовал письменного опровержения.
На следующий день в газете появилась заметка журналиста: "Опровержение: выставка могла быть и хуже".
Художник в бешенстве потребовал еще одного опровержения.
На третий день в газете: "Опровержение: Выставка хуже быть не могла".
2 победы в 9 матчах под это определение прям идеально подходят. Вопрос имеет под собой основу
Это был краткий стоп-список слов на букву "Д" при общении с Джикией.
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Человек футболист же. Он не знает половины слов в русском языке. Зачем его обижать и вместо "тухнет, лажает, роняет кал" использовать такое сложное "деградирует"?!
А можно сказать "нет" и пояснить глубинные прелести игры и результатов.