Джикия – журналисту на вопрос, «деградирует» ли «Спартак»: «Обязательно такие слова подбирать? Нельзя с уважением спросить? Если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия резко ответил журналисту на вопрос об игре «Спартака».

Случилось это после поражения от «Акрона» (1:2) в рамках Фонбет Кубка России. 

– Как изнутри кажется, что «Спартак», если можно так сказать, деградирует?

– Не надо таких слов говорить. Это я сразу предупреждаю, чтобы я в будущем останавливался и общался с вами. Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше разговаривать здесь (в микст-зоне – прим.). Что значит «деградирует»?

– Команда хуже играет, да и результаты стали хуже.

– Обязательно такие слова подбирать?

– Какие слова?

– Нормальные нельзя подобрать? Почему нельзя корректно и с уважением задать вопрос?

– Вы считаете, что я без уважения задал вопрос?

– Ну, а при чем тут «деградировать»? Нельзя другое слово подобрать?

– Результаты команды хуже. И игра не впечатляет. Как это объяснить?

– По одной игре судите?

– Была победа над «Торпедо», а до этого пять матчей без побед.

– Деградирует игра или результат?

– И игра, и результат...

– Значит, если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе, – сказал капитан «Спартака».

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153 комментария

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Gornostaev
"Не эволюционирует ли Спартак в обратном направлении?" - так пойдет, Жора?
+313
-14
+299
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Hunteralex
Ты задаёшь вопрос. Но задаёшь его без уважения...
+166
-11
+155
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porosenochek
Развивается ли отрицательно Спартак?
+109
-11
+98
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Эндрю81
Бубнова на них нет! При 1 победе в 7 мачтах как-то поскромнее надо бы быть, борцуха..
+70
-4
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Marat_NJL
А что не так со словом «деградация»?

Или он деградацию от дегенерации не отличает и подумал, что его футбольным дегенератом назвать хотят?
+63
-2
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Злобный Конь
В АПЛ игрок уже завтра бы приполз на коленях к журналисту и извинился и перед ним,и перед болельщиками. А здесь "звездюлька" местная...
+79
-28
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Boris76
Ответ Советский Комиссар
>в апл Не видел там таких вопросов
Там вопросы гораздо жестче
+45
-5
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Прекрасная РФПЛ будущего
"Какой этап спартаковского цикла сейчас проходит команда?"
+36
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Юрий Кечко
Спартак отрицательно прогрессирует
Так лучше ?
+34
-3
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Злодей Спб
Деградирует ли Джикия?
Определённо.
+29
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Артём Ларсон
Ответ Marat_NJL
А что не так со словом «деградация»? Или он деградацию от дегенерации не отличает и подумал, что его футбольным дегенератом назвать хотят?
а ты допускаешь, что отличает?)
+22
-1
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voka25
Уважаемый, со всем уважением, когда закончится процесс ухудшения и снижения качества?
+14
0
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radm
После посещения выставки известного художника, журналист оставил в газете замечание, "Выставка могла быть и лучше".
Оскорбленный в лучших чувствах художник потребовал письменного опровержения.
На следующий день в газете появилась заметка журналиста: "Опровержение: выставка могла быть и хуже".
Художник в бешенстве потребовал еще одного опровержения.
На третий день в газете: "Опровержение: Выставка хуже быть не могла".
+14
0
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SkSK
совсем обнаглел. так то отвечать на вопросы его прямая профессиональная обязанность. и это капитан команды...
+15
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2cmmdf4yvd
Кажется наш капитан забыл,что вопросы журналисты задают представляя болельщиков и их прямая обязанность отвечать на них,а не выпендриваться после побед и истерить после поражений,козлы зажравшиеся
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Истинный зенитовец
Ответ Николай Лыков
Журналист на то и профессионал, чтобы задавать грамотные вопросы, имеющие под собой основу, а не заниматься провокациями.
Деграда́ция — процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с течением времени, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи вследствие внешнего воздействия по законам природы и времени. Деградация часто противопоставляется прогрессу. Деградация - это морфофизиологический регресс, ведущий к упрощению организации.

2 победы в 9 матчах под это определение прям идеально подходят. Вопрос имеет под собой основу
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Антуан
Ответ Hunteralex
Ты задаёшь вопрос. Но задаёшь его без уважения...
Да чуть выше уже куча идиотов нашлась которые не знают что означает слово "деградация". Приплетают какое-то неуважение. Журналист не виноват что игрок тупой и не знает что означают слова.
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Леха переходит границу
Ответ Николай Лыков
Журналист на то и профессионал, чтобы задавать грамотные вопросы, имеющие под собой основу, а не заниматься провокациями.
Ну эти нежные мальчики, вроде, тоже профессионалы,, вроде, должны обыгрывать аутсайдера первой лиги, да как то нет, может это Спартак спровоцировал журналиста?
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Николай Лыков
Ответ Gornostaev
"Не эволюционирует ли Спартак в обратном направлении?" - так пойдет, Жора?
«Георгий, с чем связано ухудшение результатов Команды?». Есть открытый вопрос, основанный на объективных данных, нет оценки журналиста, потому что она никому не нужна, интервью предполагает мнение отвечающего, а не оценку интервьюера.
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TravenS
И этого человека выбрали джентльменом года в 2021 🤠
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Циник Петербургский
"Деградирует". "Дегенерирует". "Девальвирует". "Дефилирует". "Деклассирует". "Дельфинирует" и "Деморализует"....

Это был краткий стоп-список слов на букву "Д" при общении с Джикией.
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forzen
Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше разговаривать здесь (в микст-зоне – прим.). Что значит «деградирует»?
____
Человек футболист же. Он не знает половины слов в русском языке. Зачем его обижать и вместо "тухнет, лажает, роняет кал" использовать такое сложное "деградирует"?!
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Советский Комиссар
Ответ Boris76
Там вопросы гораздо жестче
Показывай
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Lol Ko
Ответ kolokolo22
Ну вот он грамотно и ответил. И согласен с коментом выше. Не должно быть оценки журналиста. Это его субъективное мнение, что игра деградирует. Задал бы вопрос попроще, получил бы ответ нормальный. Хотя так ему даже лучше...просмотры, лайки и сожаления коллег)
Так журналист спросил, а не утверждал. Вполне не грубо. Так к любому слову можно докопаться.
А можно сказать "нет" и пояснить глубинные прелести игры и результатов.
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dreamstep
Джикия почуствовал что ему можно включить Черчесова, хотя журналист полностью прав. Лучше б в другом месте силы прикладывал.
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