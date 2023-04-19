Президент России Владимир Путин поздравил спортивное общество «Динамо» со столетним юбилеем.

«Уважаемые друзья!

Поздравляю вас со 100-летием Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Ваш юбилей – большое, важное событие для тренеров, атлетов, болельщиков «Динамо», для отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения. Мы всегда будем гордиться выдающимися динамовцами всех поколений, их национальными и мировыми рекордами, блестящими триумфами на соревнованиях самого высокого ранга.

Хочу искренне поблагодарить уважаемых ветеранов за честный, упорный труд и беззаветную преданность родному обществу.

Отрадно, что, бережно храня и развивая сложившиеся традиции, нынешний коллектив «Динамо» занимает достойные позиции на спортивном олимпе, в честной, напряженной борьбе неизменно демонстрирует блестящую подготовку, характер и волю, своими победами вдохновляет молодежь сделать выбор в пользу спорта, здорового и активного образа жизни.

И, конечно, особо отмечу ваше активное участие в реализации масштабных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив.

Еще раз с праздником. Желаю вам новых свершений», – приводит слова Путина сайт Кремля.

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