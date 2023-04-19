Путин поздравил общество «Динамо» со столетием: «Ваш юбилей – важное событие для отечественного спорта. Особо отмечу ваше участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив»
Президент России Владимир Путин поздравил спортивное общество «Динамо» со столетним юбилеем.
«Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со 100-летием Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Ваш юбилей – большое, важное событие для тренеров, атлетов, болельщиков «Динамо», для отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения. Мы всегда будем гордиться выдающимися динамовцами всех поколений, их национальными и мировыми рекордами, блестящими триумфами на соревнованиях самого высокого ранга.
Хочу искренне поблагодарить уважаемых ветеранов за честный, упорный труд и беззаветную преданность родному обществу.
Отрадно, что, бережно храня и развивая сложившиеся традиции, нынешний коллектив «Динамо» занимает достойные позиции на спортивном олимпе, в честной, напряженной борьбе неизменно демонстрирует блестящую подготовку, характер и волю, своими победами вдохновляет молодежь сделать выбор в пользу спорта, здорового и активного образа жизни.
И, конечно, особо отмечу ваше активное участие в реализации масштабных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив.
Еще раз с праздником. Желаю вам новых свершений», – приводит слова Путина сайт Кремля.
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Но мужичкам с датой регистрации 8 апреля, и так сойдёт.
-Салам Алейкум...
-А, что Динамо бежит?!..
-Все бегут....
ему это не интересно
вот тёрки с сша и борьба за многополярный мир другое дело
Смысл митингов в России? Хоть один из оппозиционных митингов при путинизме достиг целей?