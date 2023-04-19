Путин поздравил общество «Динамо» со столетием: «Ваш юбилей – важное событие для отечественного спорта. Особо отмечу ваше участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив»

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Президент России Владимир Путин поздравил спортивное общество «Динамо» со столетним юбилеем.

«Уважаемые друзья!

Поздравляю вас со 100-летием Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Ваш юбилей – большое, важное событие для тренеров, атлетов, болельщиков «Динамо», для отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения. Мы всегда будем гордиться выдающимися динамовцами всех поколений, их национальными и мировыми рекордами, блестящими триумфами на соревнованиях самого высокого ранга.

Хочу искренне поблагодарить уважаемых ветеранов за честный, упорный труд и беззаветную преданность родному обществу.

Отрадно, что, бережно храня и развивая сложившиеся традиции, нынешний коллектив «Динамо» занимает достойные позиции на спортивном олимпе, в честной, напряженной борьбе неизменно демонстрирует блестящую подготовку, характер и волю, своими победами вдохновляет молодежь сделать выбор в пользу спорта, здорового и активного образа жизни.

И, конечно, особо отмечу ваше активное участие в реализации масштабных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив.

Еще раз с праздником. Желаю вам новых свершений», – приводит слова Путина сайт Кремля.

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120 комментариев

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Уолтер Собчак
Надеюсь, своё столетие Путин встретит в одном уютном голландском городке. Желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья — всё-таки слишком за многое ещё предстоит ответить.
+189
-36
+153
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Igor_Samara
Ответ Рустам Давудов
В лицо бы в жизни не сказал бы ты.ну а тут герой) Респект Путину!
В лицо я бы ему много что сказал и прописал. Но вот беда - ОНО боится выйти в народ)
+101
-20
+81
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Igor_Samara
Представляю, какой уровень стыда испытывают динамовцы, которых поздравляет вот это вот существо, военный преступник в придачу
+109
-31
+78
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Влад Путман
Россия единственная страна, которую поедает моль.
+88
-26
+62
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Joseph Conin
Ответ Уолтер Собчак
Надеюсь, своё столетие Путин встретит в одном уютном голландском городке. Желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья — всё-таки слишком за многое ещё предстоит ответить.
Аминь 🙏
+63
-11
+52
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Вечно в бане
Ответ Рустам Давудов
В лицо бы в жизни не сказал бы ты.ну а тут герой) Респект Путину!
К великому сожалению, сказать что-то Путину «в лицо» могут разве что приближенные ФСОшники, да Шойгу с Ротенбергом. У остальных не получится, как бы ни хотелось.

Но мужичкам с датой регистрации 8 апреля, и так сойдёт.
+47
-4
+43
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Барсик Юрана
А где звездочка, что это слова международного преступника?🤔
+55
-17
+38
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Cromeyellow
Ответ sp.msk.86
Надеюсь ты книжки читать начнёшь и расширить свой кругозор, начнёшь понимать, что такое конкуренция наций, что такое мировая повестка и кто ей управляет, что такое национальные интересы и так далее, но тебе и твои плюсам пока видимо рано такое изучать, еще таблицу умножения не выучили.
Господин Путин не имеет никакого отношения к национальным интересам России. Он им только вредит. В последнее время с таким упорством, будто он агент Пентагона. Но вряд ли бы Пентагон так хорошо с этой задачей справился.
+41
-4
+37
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Igor_Samara
Ответ Никита Давыдкин
Военный преступник по мнению суда, юрисдикцию которого никто не признает
Ок, так и запишем: 120 стран мира = "никто"
+40
-6
+34
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Непристойное предложение
члены общества Динамо разгоняют митинги против него, конечно он их поздравляет
+29
-9
+20
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xa-xa
-Физкульт- привет, дядя...
-Салам Алейкум...
-А, что Динамо бежит?!..
-Все бегут....
+18
-2
+16
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Cromeyellow
Кому вообще нужна эта новость? Я думаю. даже болельщикам Динамо наплевать, что он там в очередной раз сказал.
+16
-4
+12
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banchik1
Бездонно дно океана.
+17
-6
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Mancar Camoran 2.0
Ответ Уолтер Собчак
Надеюсь, своё столетие Путин встретит в одном уютном голландском городке. Желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья — всё-таки слишком за многое ещё предстоит ответить.
Даст Бог, это произойдет раньше и этот упырь получит по заслугам ещё будучи во вменяемом состоянии и понимая за что.
+12
-1
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Cromeyellow
Ответ несахар
да он сам не в курсе, что динамо от его имени поздравили ему это не интересно вот тёрки с сша и борьба за многополярный мир другое дело
О да. Великий геостратег. Даже у меня в Цивилизацию так эпично проиграть не получалось.
+12
-3
+9
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несахар
Ответ Cromeyellow
Кому вообще нужна эта новость? Я думаю. даже болельщикам Динамо наплевать, что он там в очередной раз сказал.
да он сам не в курсе, что динамо от его имени поздравили
ему это не интересно
вот тёрки с сша и борьба за многополярный мир другое дело
+10
-2
+8
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Mancar Camoran 2.0
бот Certina, это ответ тебе: Мне нет дела до президентов США, я там не живу, а он ответственен за развязывание войны между славянскими народами, за большую кровь между нами, за гибель уже более сотни тысяч наших парней, молодых, способных завести семью, детей, за уничтожение нашей экономики, за массовый завоз мигрантов и пр., за то, что растоптал конституцию России и многое, многое другое.
+9
-2
+7
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Igor_Samara
Ответ Михаил Михайлов
его не признают страны, население которых составляет 70% мирового
Его нн признают правительства этих стран. У нас в России, например, мало кто будет против увидеть, как Пу пойдет на эшафот или на корм рыбам
+12
-5
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goshforever
Ответ Барсик Юрана
А где звездочка, что это слова международного преступника?🤔
Обе звездочки над логотипом Динамо. За грехи Берии
+6
0
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Mancar Camoran 2.0
Ответ Влад Путман
Россия единственная страна, которую поедает моль.
Красиво сказано !
+11
-5
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Igor_Samara
Ответ Рустам Давудов
))) ты в лицо посмотреть бы не смог ему! Я отвечаю ну просто на все 100000000%. Знаю таких &героев * респект Путину!!!!
респектуй, не респектуй - все равно получишь пожизненное на нашем аналоге Нюрнберга)
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-7
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Igor_Samara
Ответ Тимур Ибрагимов
Путин военный преступник? а Зеленский тогда тоже или это другое?
А при чем здесь Зеленский? Это он оккупирует территории РФ, убивая мирняк и уничтожая инфраструктуру?
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Синяя Кровь
От лица болельщиков динамо за границей, пошел бы ты на *** старый му**звон
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Igor_Samara
Ответ Михаил Михайлов
таких как ты в России 1-2%) это жестокая реальность для тебя) позавчера одному путиноненавистнику вроде тебя дали 25 лет, много кто за него вышел на митинги? вот ты, да вот именно ты, что сделал? ничего, сидел за компом и бил пальцами по клавишам, на большее тебя не хватает)
ахахах, если 1-2%, то почему это существо не вылезает из бункера, а если вылезает, то со взводом силовиков? Сдаётся мне, ситуация для тебя, путинолюба, диаметрально противоположная
Смысл митингов в России? Хоть один из оппозиционных митингов при путинизме достиг целей?
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Mikl_5555
Ответ Уолтер Собчак
Надеюсь, своё столетие Путин встретит в одном уютном голландском городке. Желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья — всё-таки слишком за многое ещё предстоит ответить.
с колом в одном месте,чтоб выправка строже..
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