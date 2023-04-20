НБА. Плей-офф. «Мемфис» примет «Лейкерс», «Милуоки» – «Майами», «Денвер» – «Миннесоту»
Сегодня в НБА пройдут вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф сезона-22/23.
«Мемфис» на своей площадке попытается сравнять счет в противостоянии с «Лейкерс» (0-1).
Лидер Восточной конференции «Милуоки» примет «Майами» (0-1), лидер Запада «Денвер» встретится с «Миннесотой» (1-0).
НБА
Первый раунд
Вторые матчи
- Дата проведения
- 20 апреля, 02.30, «FedExForum»
«Лейкерс» ведут в серии – 1-0
- Дата проведения
- 20 апреля, 04.00, «Fiserv Forum»
«Майами» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 20 апреля, 05.00, «Ball Arena»
«Денвер» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом НБА? Полный гид по плей-офф-2023
У Лос-Анджелеса новый Кобе, «Деревенский Кобе». Незадрафтованный второгодка тащит в плей-офф и претендует на 100 млн долларов
Каждый пятый пользователь верит в чемпионство «Бостона». Предскажите сетку плей-офф НБА
«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»
«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда
Уже уложили его спать, сижу на кухне, заварил чай чёрный, с ягодами (цену не знаю, жена покупает всякие фруктовые, мне норм), думал до матча немного поработать (старый рабочий ноут леново, 17 дюймов, core i5, монитор benq 27 дюймов), но теперь не могу сосредоточиться.
" Мам-ба". воспоминания нахлынули - оскар, последний сезон, финалы 2009, 2008, Бостон s*cks и beat LA, биг трио, студенческие годы, дворовые площадки с перекошенными кольцами, здоровые колени, доллар по 30, the game, snoop dog, и дальше-дальше...
Ладно, хоть у нас дома достаточно зелёного цвета (в спальне обои caselio linen, зелёные в сочетании с песочным и бежевыми, по 1.5к за трубку в 17м году, плюс бирюзовый текстиль), но раз "мам-ба", то притоплю сегодня за ЛАЛ. Большинство тех, на ком я вырос, уже в зале славы или на пути к нему. А ЛеБрона я ещё застал молодым и без бороды. Конечно, это будет совершенно другая история, но пусть он вернёт финал ЛАЛ-Бостон.
Очевидно, что на этом ресурсе Лейкерс - самая популярная команда. Фанатов и хейтеров во время матчей полным полно. Вопрос к фанам. А с чего началось ваше "боление" за ЛАЛ? Почему именно ЛАЛ? Заранее спасибо за ответ.
Расскажу про себя. В детстве в 90х мне иногда доводилось смотреть баскет с отцом. Он был фанатом Чикаго. Красные майки, Джордан, все дела. Я с трудом вспоминаю те времена. Осознанно я начал смотреть баскетбол уже в 2000х. На память почему-то приходят ЦСКА, россиянин Джон Роберт Холден, какой-то игрок ЦСКА вроде с греческой фамилией и какая-то безумная серия побед. Может что-то и путаю. Так и посматривал баскет периодически, а потом попался на глаза диск с игрой. NBA04 кажется. Точно не помню. Помню, что на обложке были Кобе и Шак. Габариты Шака поражали. Поиграл, заинтересовался. Где-то получалось посмотреть матчи даже. Так и понеслось потихоньку. Кобе, Шак, Фишер, Пейтон, Джордж, Орри, Вуячич. И с тех пор если и болел за кого-то в НБА, то за Лейкерс. Из такого памятного могу вспомнить треху Орри, 81 очко Кобе и баззер Фишера за 0.3 секи до конца, когда он забил и побежал в подтрибунку еще до официального решения засчитывать или нет. Может и немного примитивная история знакомства, но какая есть)
Так вот, я один из них. Конечно, хотелось бы красивой истории как какой-то матч в нулевых поразил детский ум и вызвал восторг, но что есть , то есть. Некоторые болеют за клубы, некоторые болеют за личности, поэтому если Леба в погоне за сыном уйдет в условную Оклахому, то буду болеть за успехи этого клуба.
Готов утонуть в минусах за такой ответ, но уверен, что каждый второй болельщик именно из той категории, что болеют за личности, и не вижу ничего постыдного в этом.
Есть желание доказать обратное?
А теперь по поводу тезиса с подбором противника.
Если бы у Хит было гарантированное 8 место после поражения от Атланты,то можно было бы в это поверить. Но их ждал победитель Торонто-Чикаго, и как можно представить себе ситуацию, при которой клуб сливает первую игру ради победы в другой, причем победы негарантированной? Если бы у ДеРозана или Лавина "залетели" бы все броски (Лавин с Торонто был в огне)? Или в начале игры Батлер или Хирро получили травму? В общем, при любом упоминании возможного подбора противника командой из плей-ин аж зубы сводит: клубы управляются бизнесменами, которые не будут рисковать специальным сливом Атланте ради гипотетической победой во второй игре, когда на кону репутация клуба и деньги, которые можно заработать в плей-офф, даже если этот плей-офф будет только 1 раунд.