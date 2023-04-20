НБА. Плей-офф. «Мемфис» примет «Лейкерс», «Милуоки» – «Майами», «Денвер» – «Миннесоту»

Сегодня в НБА пройдут вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф сезона-22/23.

« » на своей площадке попытается сравнять счет в противостоянии с «Лейкерс» (0-1).

Лидер Восточной конференции « » примет «Майами» (0-1), лидер Запада «Денвер» встретится с «Миннесотой» (1-0).

НБА

Первый раунд

Вторые матчи

«Лейкерс» ведут в серии – 1-0

« » ведет в серии – 1-0

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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