НБА. Плей-офф. «Мемфис» примет «Лейкерс», «Милуоки» – «Майами», «Денвер» – «Миннесоту»

Теги результаты Денвер Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Миннесота НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА пройдут вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф сезона-22/23.

«Мемфис» на своей площадке попытается сравнять счет в противостоянии с «Лейкерс» (0-1).

Лидер Восточной конференции «Милуоки» примет «Майами» (0-1), лидер Запада «Денвер» встретится с «Миннесотой» (1-0).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Вторые матчи

Мемфис – Лейкерс
Дата проведения
20 апреля, 02.30, «FedExForum»
Онлайн матча

«Лейкерс» ведут в серии – 1-0

Милуоки – Майами
Дата проведения
20 апреля, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 1-0

Денвер – Миннесота
Дата проведения
20 апреля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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45 комментариев

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SayonaraBoy
Последняя игра дома для оленей, хит увозите во флориду 0-2 и подарите апсет века.
+15
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лисон лисонский
Отработал сегодня на удаленке. Немного задержали незапланированным совещанием, но в 18-15 уже вышел на улицу, догонять жену с сыном на прогулке. Ему ещё полутора лет нет, передвигается преимущественно в коляске (тутис уно+, цвет зелёный, 2в1, куплена в конце 2021, около 40к). Говорит пока простыми слогами, всех собак называет "ба", и приветственно кричит это каждой встречной, отчего некоторые хозяйки, их выгуливающие, напрягаются, думая что он обращается к ним. После парка зашли в Ремит, купил на утро творог (254 р/шт), а на ночь три пачки снеков (сырокопченые колбаски, 130 р/шт). После прогулки ужин, сын уже давно ест сам, иногда даже ложкой, но вымазывается при этом по уши. Особенно уважает ягоды (0 руб, дед привёз кучу заморозки, собирал сам) прям как маленький медвежонок. Потом вечерние игры с кастрюлями и бег вокруг дивана (бренд уже не вспомню, около 70к в 18м году, белый) с криками "ма-ма" и "па-па" , и купание. После чего внезапно выдал что-то новое: "мам-ба".
Уже уложили его спать, сижу на кухне, заварил чай чёрный, с ягодами (цену не знаю, жена покупает всякие фруктовые, мне норм), думал до матча немного поработать (старый рабочий ноут леново, 17 дюймов, core i5, монитор benq 27 дюймов), но теперь не могу сосредоточиться.
" Мам-ба". воспоминания нахлынули - оскар, последний сезон, финалы 2009, 2008, Бостон s*cks и beat LA, биг трио, студенческие годы, дворовые площадки с перекошенными кольцами, здоровые колени, доллар по 30, the game, snoop dog, и дальше-дальше...
Ладно, хоть у нас дома достаточно зелёного цвета (в спальне обои caselio linen, зелёные в сочетании с песочным и бежевыми, по 1.5к за трубку в 17м году, плюс бирюзовый текстиль), но раз "мам-ба", то притоплю сегодня за ЛАЛ. Большинство тех, на ком я вырос, уже в зале славы или на пути к нему. А ЛеБрона я ещё застал молодым и без бороды. Конечно, это будет совершенно другая история, но пусть он вернёт финал ЛАЛ-Бостон.
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Alexandr Tarakanoff
Всем доброго вечера и хороших эмоций от матчей.

Очевидно, что на этом ресурсе Лейкерс - самая популярная команда. Фанатов и хейтеров во время матчей полным полно. Вопрос к фанам. А с чего началось ваше "боление" за ЛАЛ? Почему именно ЛАЛ? Заранее спасибо за ответ.

Расскажу про себя. В детстве в 90х мне иногда доводилось смотреть баскет с отцом. Он был фанатом Чикаго. Красные майки, Джордан, все дела. Я с трудом вспоминаю те времена. Осознанно я начал смотреть баскетбол уже в 2000х. На память почему-то приходят ЦСКА, россиянин Джон Роберт Холден, какой-то игрок ЦСКА вроде с греческой фамилией и какая-то безумная серия побед. Может что-то и путаю. Так и посматривал баскет периодически, а потом попался на глаза диск с игрой. NBA04 кажется. Точно не помню. Помню, что на обложке были Кобе и Шак. Габариты Шака поражали. Поиграл, заинтересовался. Где-то получалось посмотреть матчи даже. Так и понеслось потихоньку. Кобе, Шак, Фишер, Пейтон, Джордж, Орри, Вуячич. И с тех пор если и болел за кого-то в НБА, то за Лейкерс. Из такого памятного могу вспомнить треху Орри, 81 очко Кобе и баззер Фишера за 0.3 секи до конца, когда он забил и побежал в подтрибунку еще до официального решения засчитывать или нет. Может и немного примитивная история знакомства, но какая есть)
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xamer 9
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Мемфис имеет неиллюзорный шанс отлететь 0:4
Когда так отвечает здоровье Энтони Дэвиса - реально задумаешься: может и правда с травмами в этом ПО Дэвиса пронесёт
+13
-1
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ Alex Kudermetov
Мемфис и Милуоки сравняют. Денвер 2-0
Мемфис имеет неиллюзорный шанс отлететь 0:4
+14
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dev0
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Мемфис имеет неиллюзорный шанс отлететь 0:4
Давно вас не видел. Собираетесь задержаться?
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blooooomka
Удачи Майами и ЛА!
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Михаил Галкин
Ответ Alexandr Tarakanoff
Всем доброго вечера и хороших эмоций от матчей. Очевидно, что на этом ресурсе Лейкерс - самая популярная команда. Фанатов и хейтеров во время матчей полным полно. Вопрос к фанам. А с чего началось ваше "боление" за ЛАЛ? Почему именно ЛАЛ? Заранее спасибо за ответ. Расскажу про себя. В детстве в 90х мне иногда доводилось смотреть баскет с отцом. Он был фанатом Чикаго. Красные майки, Джордан, все дела. Я с трудом вспоминаю те времена. Осознанно я начал смотреть баскетбол уже в 2000х. На память почему-то приходят ЦСКА, россиянин Джон Роберт Холден, какой-то игрок ЦСКА вроде с греческой фамилией и какая-то безумная серия побед. Может что-то и путаю. Так и посматривал баскет периодически, а потом попался на глаза диск с игрой. NBA04 кажется. Точно не помню. Помню, что на обложке были Кобе и Шак. Габариты Шака поражали. Поиграл, заинтересовался. Где-то получалось посмотреть матчи даже. Так и понеслось потихоньку. Кобе, Шак, Фишер, Пейтон, Джордж, Орри, Вуячич. И с тех пор если и болел за кого-то в НБА, то за Лейкерс. Из такого памятного могу вспомнить треху Орри, 81 очко Кобе и баззер Фишера за 0.3 секи до конца, когда он забил и побежал в подтрибунку еще до официального решения засчитывать или нет. Может и немного примитивная история знакомства, но какая есть)
Я не знаю человека (кроме уж совсем динозавров, которые смотрели игры шоу-тайм Лейкерс с Мэджиком и Каримом, типа моего бати), который болел/болеет за Лейкерс не из-за Мамбы. Кобе - тот игрок, после Джордана , который максимально подобрался к уровню величию Майкла (я не упоминаю того же Карима, так как баскет сильно изменился во время и уж тем более после эры Буллс 90-ых).
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Крепкий Хозяин.
Ответ Alexandr Tarakanoff
Всем доброго вечера и хороших эмоций от матчей. Очевидно, что на этом ресурсе Лейкерс - самая популярная команда. Фанатов и хейтеров во время матчей полным полно. Вопрос к фанам. А с чего началось ваше "боление" за ЛАЛ? Почему именно ЛАЛ? Заранее спасибо за ответ. Расскажу про себя. В детстве в 90х мне иногда доводилось смотреть баскет с отцом. Он был фанатом Чикаго. Красные майки, Джордан, все дела. Я с трудом вспоминаю те времена. Осознанно я начал смотреть баскетбол уже в 2000х. На память почему-то приходят ЦСКА, россиянин Джон Роберт Холден, какой-то игрок ЦСКА вроде с греческой фамилией и какая-то безумная серия побед. Может что-то и путаю. Так и посматривал баскет периодически, а потом попался на глаза диск с игрой. NBA04 кажется. Точно не помню. Помню, что на обложке были Кобе и Шак. Габариты Шака поражали. Поиграл, заинтересовался. Где-то получалось посмотреть матчи даже. Так и понеслось потихоньку. Кобе, Шак, Фишер, Пейтон, Джордж, Орри, Вуячич. И с тех пор если и болел за кого-то в НБА, то за Лейкерс. Из такого памятного могу вспомнить треху Орри, 81 очко Кобе и баззер Фишера за 0.3 секи до конца, когда он забил и побежал в подтрибунку еще до официального решения засчитывать или нет. Может и немного примитивная история знакомства, но какая есть)
В 1992 году, будучи студентом, увидел впервые матч ЛАЛ-Бостон, Лейкерс понравились больше, появилась симпатия к этой команде, но не более. Потом в течении нескольких лет в начале-середине 90-х изредка показывали НБА по ТВ (впервые в России), ЛАЛ показывали нечасто - пару раз в год, поэтому "боление" было в основном посредством чтения спортивных газет, где регулярно печатали результаты матчей НБА и НХЛ. В 1996 году посмотрел на НБАшников на олимпиаде в Атланте и был впечатлен Шакилом, который стал однозначно моим любимым игроком. Ну а когда узнал, что он в этом же году стал игроком Лейкерс, то тут пазл полностью сложился - любимый игрок в любимой команде. Плюс в следующем 1997 году у меня в городе впервые появился интернет (безумно дорогой на тот момент), который позволял смотреть отрывки матчей НБА. Это был прорыв, ну а потом пошло-поехало. Итого мой "стаж" боления за Лейкерс на данный момент составляет 31 год...
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Максималка Вандербилта
Ответ Alexandr Tarakanoff
Всем доброго вечера и хороших эмоций от матчей. Очевидно, что на этом ресурсе Лейкерс - самая популярная команда. Фанатов и хейтеров во время матчей полным полно. Вопрос к фанам. А с чего началось ваше "боление" за ЛАЛ? Почему именно ЛАЛ? Заранее спасибо за ответ. Расскажу про себя. В детстве в 90х мне иногда доводилось смотреть баскет с отцом. Он был фанатом Чикаго. Красные майки, Джордан, все дела. Я с трудом вспоминаю те времена. Осознанно я начал смотреть баскетбол уже в 2000х. На память почему-то приходят ЦСКА, россиянин Джон Роберт Холден, какой-то игрок ЦСКА вроде с греческой фамилией и какая-то безумная серия побед. Может что-то и путаю. Так и посматривал баскет периодически, а потом попался на глаза диск с игрой. NBA04 кажется. Точно не помню. Помню, что на обложке были Кобе и Шак. Габариты Шака поражали. Поиграл, заинтересовался. Где-то получалось посмотреть матчи даже. Так и понеслось потихоньку. Кобе, Шак, Фишер, Пейтон, Джордж, Орри, Вуячич. И с тех пор если и болел за кого-то в НБА, то за Лейкерс. Из такого памятного могу вспомнить треху Орри, 81 очко Кобе и баззер Фишера за 0.3 секи до конца, когда он забил и побежал в подтрибунку еще до официального решения засчитывать или нет. Может и немного примитивная история знакомства, но какая есть)
Кобе
+2
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xamer 9
Ответ Alexandr Tarakanoff
Всем доброго вечера и хороших эмоций от матчей. Очевидно, что на этом ресурсе Лейкерс - самая популярная команда. Фанатов и хейтеров во время матчей полным полно. Вопрос к фанам. А с чего началось ваше "боление" за ЛАЛ? Почему именно ЛАЛ? Заранее спасибо за ответ. Расскажу про себя. В детстве в 90х мне иногда доводилось смотреть баскет с отцом. Он был фанатом Чикаго. Красные майки, Джордан, все дела. Я с трудом вспоминаю те времена. Осознанно я начал смотреть баскетбол уже в 2000х. На память почему-то приходят ЦСКА, россиянин Джон Роберт Холден, какой-то игрок ЦСКА вроде с греческой фамилией и какая-то безумная серия побед. Может что-то и путаю. Так и посматривал баскет периодически, а потом попался на глаза диск с игрой. NBA04 кажется. Точно не помню. Помню, что на обложке были Кобе и Шак. Габариты Шака поражали. Поиграл, заинтересовался. Где-то получалось посмотреть матчи даже. Так и понеслось потихоньку. Кобе, Шак, Фишер, Пейтон, Джордж, Орри, Вуячич. И с тех пор если и болел за кого-то в НБА, то за Лейкерс. Из такого памятного могу вспомнить треху Орри, 81 очко Кобе и баззер Фишера за 0.3 секи до конца, когда он забил и побежал в подтрибунку еще до официального решения засчитывать или нет. Может и немного примитивная история знакомства, но какая есть)
Уверен, что многие из текущих болельщиков ЛАЛ - это те, кто начал за ними следить начиная с 2018 года. После перемещения некоторых так называемых "талантов" из Кливленда в Лос-Анджелес.
Так вот, я один из них. Конечно, хотелось бы красивой истории как какой-то матч в нулевых поразил детский ум и вызвал восторг, но что есть , то есть. Некоторые болеют за клубы, некоторые болеют за личности, поэтому если Леба в погоне за сыном уйдет в условную Оклахому, то буду болеть за успехи этого клуба.
Готов утонуть в минусах за такой ответ, но уверен, что каждый второй болельщик именно из той категории, что болеют за личности, и не вижу ничего постыдного в этом.
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SopTecret
Ответ SayonaraBoy
Последняя игра дома для оленей, хит увозите во флориду 0-2 и подарите апсет века.
апсет века был у Далласа, который игр 60 выиграл в регулярке и влетел в первом же раунде
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Light Yagami
Ответ СВБД
Ну что, друзья, смотрим за вторым выносом мишек озёрниками на домашних трибунах. Думаю, в первой игре стало понятно, кто легко заберёт серию. Но даже тогда был фактор Моранта. А на вторую игру он, скорее всего, не выйдет, ибо травмировал руку, пытаясь данкануть через Дэвиса. Конечно, Мэмфис будет мотивирован взять хотя бы одну игру серии, но Лейкерс будут мотивированы не меньше, ибо закончить серию у себя дома и дать отдохнуть Королю и Дэвису - дорогого стоит. Нас ожидает счёт примерно 95:110 в пользу гостей. Тем не менее, смотрим за красивым баскетболом! Всем добра
+, всё по делу расписано. Добавлю еще, что в след. раунде, скорее всего, придётся с кингз играть, которые идут на джентельменский свип. Все мы знаем, на каком диком темпе они любят играть. Так что, да, свип гриззлиз имеет место быть стратегически.
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ dev0
Давно вас не видел. Собираетесь задержаться?
Хотелось бы на подольше :)
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Night BlackWolf
За мишек и волков!
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speeditw
Ответ Artur Prokopchuk
Яннис сегодня играет ?
под вопросом пока что
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Против грусти
Мем и мин, в вас мало кто верит.
Есть желание доказать обратное?
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Light Yagami
Здоровья ЭйДи, не сомневаюсь даже в победе лэйкэз, лишь бы бровастый не поломался.
+3
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Тосканский Дьявол
Удачи Мемфису против зла
+4
-3
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ MTZ_2022
В плей-офф ротацию всегда сокращают. 9 человек вполне достаточно.
Дэвису нужен бэкап. Очень много играет. А на лавке Тристан, Бамба и Габриэль. Когда если не в первом раунде их наигрывать?
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Nightyork97
Сегодня снова посмотрю за Джимбо. Я смотрел 80% с игры с Бакс и у меня сложилось впечатление, что Хит специально на них вышли. Батлер прекрасно себя чувствует против защиты Милуоки. Только за одну половину он набрал в краске 24 очка без единой трехи. Главное, чтобы ему помогли ролевики. Защиты он там не чувствует. Даже Адебайо находил свои броски. До сих пор уверен, что не могли они просто так проиграть щит Атланте с форой в 24 подбора. Пока Яннис испытывает проблемы нужно забирать. Жаль Хирро вылетел, хоть этот паренек не очень стабильный, но без него на дистанции будет тяжело.
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xamer 9
Ответ Nightyork97
Сегодня снова посмотрю за Джимбо. Я смотрел 80% с игры с Бакс и у меня сложилось впечатление, что Хит специально на них вышли. Батлер прекрасно себя чувствует против защиты Милуоки. Только за одну половину он набрал в краске 24 очка без единой трехи. Главное, чтобы ему помогли ролевики. Защиты он там не чувствует. Даже Адебайо находил свои броски. До сих пор уверен, что не могли они просто так проиграть щит Атланте с форой в 24 подбора. Пока Яннис испытывает проблемы нужно забирать. Жаль Хирро вылетел, хоть этот паренек не очень стабильный, но без него на дистанции будет тяжело.
Хит имели все шансы залезть напрямую в ПО, но им помешали в этом Нетс, которые выиграли 6 из 8 последних матчей в регулярке, среди которых и очная встреча. У Хит кстати тоже была была убойная концовка регулярки, но все решили три кряду поражения в конце марта.
А теперь по поводу тезиса с подбором противника.
Если бы у Хит было гарантированное 8 место после поражения от Атланты,то можно было бы в это поверить. Но их ждал победитель Торонто-Чикаго, и как можно представить себе ситуацию, при которой клуб сливает первую игру ради победы в другой, причем победы негарантированной? Если бы у ДеРозана или Лавина "залетели" бы все броски (Лавин с Торонто был в огне)? Или в начале игры Батлер или Хирро получили травму? В общем, при любом упоминании возможного подбора противника командой из плей-ин аж зубы сводит: клубы управляются бизнесменами, которые не будут рисковать специальным сливом Атланте ради гипотетической победой во второй игре, когда на кону репутация клуба и деньги, которые можно заработать в плей-офф, даже если этот плей-офф будет только 1 раунд.
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Artur Prokopchuk
Яннис сегодня играет ?
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Podumainemnogo
Хоть сейчас спать ложись!
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ speeditw
Надеюсь с глорья ЛаЛ собьют всю спесь сегодня и вынесут Леброна в одну калитку...
Вот чес слово, кто бы про глорьё квакал. Как бы без Грина 0-3 не получили уже завтра. А дальше чем заниматься будете, срать на ветках во время матчей ЛАЛ?
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