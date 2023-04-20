Кубок Стэнли. «Миннесота» против «Далласа», «Каролина» играет с «Айлендерс», «Бостон» – с «Флоридой», «Эдмонтон» принимает «Лос-Анджелес»

Теги результаты Айлендерс Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли Миннесота Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Даллас» принимает «Миннесоту» во втором матче серии Кубка Стэнли.

«Каролина» играет с «Айлендерс», «Бостон» – с «Флоридой», «Эдмонтон» противостоит «Лос-Анджелесу».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Каролина – Айлендерс 1:0 (перерыв)
Дата проведения
20 апреля, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Штястны (Джарвис, Слэвин)

Счет в серии: 1-0

Бостон – Флорида 0:0 (1 период)
Дата проведения
20 апреля, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Даллас – Миннесота
Дата проведения
20 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Эдмонтон – Лос-Анджелес
Дата проведения
20 апреля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли

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74 комментария

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LeicesterCity
Ответ RADEON NURUTDINOV
Подскажите где матчи посмотреть?
дома или на работе, решать тебе )
+10
-3
+7
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Rialto
Ответ Марк Рейман
Сутер в прошлый раз выпил озверина и дубасил Капризова всю игру, надеюсь это не повторится.
Пора бы Ривзу отдубасить Сутера.
+7
-1
+6
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k-kaprizov
Let’s go Wild!
+5
-1
+4
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Melnikov1968
Ответ Alex the brave
Каролина понятно изи вин, Флорида снова переиграет Бостон, посмотрим сумеет ли реализовать моменты все свои.
В каком месте Флорида Бостон переиграла? Матч посмотри.
+4
-1
+3
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LeicesterCity
Удачи великому Вашингтону!!!!
+9
-6
+3
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e1ther - e1ther
Ответ Фанат Ференцвароша
Ураганы, при всех своих плюсах, играют в однотипный и монотонный хоккей. Айлы вполне могут использовать это
ну у Айлс то, одно разнообразие))да уж.....)
+3
-1
+2
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Гражданин товарищ барин
Бантингу три игры дисквала выписали.
+2
0
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Don_Krebs
За Каролину, Флориду, Миннесоту и ЛА!
+5
-3
+2
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Авл Агерий
Ответ RADEON NURUTDINOV
Подскажите где матчи посмотреть?
Вступайте в Вконтакте в группу NHL Sportcast и смотрите матчи с русским переводом. Но мне больше нравится смотреть нью-йоркские телеканалы с американскими комментаторами.
+2
0
+2
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Yuri Popov
Ответ Авл Агерий
Вступайте в Вконтакте в группу NHL Sportcast и смотрите матчи с русским переводом. Но мне больше нравится смотреть нью-йоркские телеканалы с американскими комментаторами.
американские комментаторы особую атмосферу создают
+1
0
+1
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kotopjes
Ответ Melnikov1968
За Мишек, Капризова и ЛА!!!
особенно ЛА
+3
-2
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Сергей Касьянов
Наконец-то…!
+1
0
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ЭХ
расслабился чуток Стаал...
+1
0
+1
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Авл Агерий
Ответ RADEON NURUTDINOV
Подскажите где матчи посмотреть?
Самый простой способ -вконтакте.
+2
-1
+1
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bes_na_tatami
Ответ bes_na_tatami
Сегодня будет сложней, но если хотят короли проходить маслят, то нельзя давать Макди "чувствовать кровь".
Кто в курсе, Виларди и Фиала все также аут?
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hhlg
Ответ e1ther - e1ther
ну у Айлс то, одно разнообразие))да уж.....)
Смотрел вчерашние хайлайты? Я прям вспомнил времена Кэпс)
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ЭХ
мда... быстрый гол.
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Alex the brave
Ответ Melnikov1968
Счёт на табло. Всё остальное лирика и статистика:)
С этого и нужно было начинать) А то посмотри игру, ты то её явно оценить не в состоянии.
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Я тебе задам встречный вопрос, сколь игр Айлендерс ты посмотрел, чтобы утверждать, что мы примитив.. Саня.. Всё относительно в этой жизни.. Так утверждает Марк Аврелий.. И я придерживаюсь его позиции..
я даже подозреваю,что ты их целиком и не видел)даже если и смотрел)ну кроме,этого года,где конец регулярки,я практически пропустил,сколько там в дивизионах игр в году?)4-5-6,)дк,вот,я помню,еще нытье Товарища до перехода в Торонту,и как Бенн у него увел артросс)но,не об этом речь))Айлс,как были ни о чем,так и остались)а уже три игры в этом году,которые я видел против Кэпс))ну я не знаю,если это разнообразие,я пойду умоюсь)))
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Melnikov1968
За Мишек, Капризова и ЛА!!!
+6
-6
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gopnik23
Кошкам фарту, крысу в борт
+1
-1
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Кино Музыка
У Эдмонтона и Далласа матчи смерти. Эдмонтон конечно сильнее выглядит, но после 0-2 может посыпаться. Не самые выдающиеся у команды нервы.
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Беня_Финитас
Ответ ЭХ
расслабился чуток Стаал...
думаю у Айлов и Флориды историческая миссия повыбивать пару топарей до конца плова у Кейнз и Бостона .
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bes_na_tatami
Сегодня будет сложней, но если хотят короли проходить маслят, то нельзя давать Макди "чувствовать кровь".
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LeicesterCity
Ответ hhlg
Я/МЫ КАРОЛИНА, КАРОЛИНА МЫ/Я, также бывшие big and bad, Pantera и пофиг ;)
Как там нынешний плей офф у Вашика ?)) Всех победят ?))
+4
-4
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