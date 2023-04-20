Кубок Стэнли. «Миннесота» против «Далласа», «Каролина» играет с «Айлендерс», «Бостон» – с «Флоридой», «Эдмонтон» принимает «Лос-Анджелес»
«Даллас» принимает «Миннесоту» во втором матче серии Кубка Стэнли.
«Каролина» играет с «Айлендерс», «Бостон» – с «Флоридой», «Эдмонтон» противостоит «Лос-Анджелесу».
Первый раунд
- Дата проведения
- 20 апреля, 02.00, «PNC Arena»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 20 апреля, 02.30, «TD Garden»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 20 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 20 апреля, 05.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
74 комментария