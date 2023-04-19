Саночник Павличенко об украинцах: «На нас несут всякую чушь, а мы ни разу не видели, чтобы они сказали своему президенту: «Прекратите бомбить Донбасс»
Саночник Семен Павличенко рассказал о сложном общении с украинцами.
– Негатива после начала СВО не чувствуете?
– Что касается ребят из-за рубежа, вроде нет. Только украинцы вдруг начали говорить при общении: «Давай, выходи на улицу!»
Я отвечаю: «Пацаны, вы больные или нет? Я понимаю, что у вас сейчас паника. Но ведь все время в мире шли войны, а мы не лезли в это, занимались спортом. У вас это идет с 2014 года, но я не видел ни одного вашего поста против постоянных бомбежек Донбасса. Вы сейчас на нас несете всякую чушь, а мы ни разу не видели, чтобы вы за все это время сказали: «Остановите войну, прекратите бомбить Донбасс». Вы же не просили своего президента прекратить военные действия».
Украинцы – наши друзья, и мы всегда с ними хорошо общались и помогали. У них были сложные ситуации с инвентарем, и мы им всегда помогали, и санями делились. Но нельзя себя поставить на место другого человека, пока сам там не окажешься, – рассказал Павличенко.
Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?
В. Путин: Мы никогда не говорили, что на Донбассе нет наших военных.
От создателя "мобилизации не будет и пока я президент, пенсионный возраст не поднимется"
п.с. И кстати за все время с 2014 года не видел на украине пацифисткого движения. Ни маршей. Ни митингов против войны за мир. Ни чи го! Уж начто Россия типа тоталитарная и то выходили.
А они пытаются вернуть свои территории это другое)
данные пресс-служб самих ЛДНР.
А ещё они Джона Кеннеди убили химическим оружием, эти бандеровцы
А до этого они Бабий Яр бомбили
но почему-то на фронт и он идти не хочет, считает, что родине больше пользы в качестве саночника принесёт, ну-ну.