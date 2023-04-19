Саночник Павличенко об украинцах: «На нас несут всякую чушь, а мы ни разу не видели, чтобы они сказали своему президенту: «Прекратите бомбить Донбасс»

Теги Семен Павличенко сборная России (сани) Политика сборная Украины (скелетон) Бобслей/сани/скелетон

Саночник Семен Павличенко рассказал о сложном общении с украинцами.

– Негатива после начала СВО не чувствуете?

– Что касается ребят из-за рубежа, вроде нет. Только украинцы вдруг начали говорить при общении: «Давай, выходи на улицу!»

Я отвечаю: «Пацаны, вы больные или нет? Я понимаю, что у вас сейчас паника. Но ведь все время в мире шли войны, а мы не лезли в это, занимались спортом. У вас это идет с 2014 года, но я не видел ни одного вашего поста против постоянных бомбежек Донбасса. Вы сейчас на нас несете всякую чушь, а мы ни разу не видели, чтобы вы за все это время сказали: «Остановите войну, прекратите бомбить Донбасс». Вы же не просили своего президента прекратить военные действия».

Украинцы – наши друзья, и мы всегда с ними хорошо общались и помогали. У них были сложные ситуации с инвентарем, и мы им всегда помогали, и санями делились. Но нельзя себя поставить на место другого человека, пока сам там не окажешься, – рассказал Павличенко.

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180 комментариев

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GLW
ну да,Украина с 1990 25 лет не бомбила донбасс, а потом думает , а давай начнем бомбить донбасс, а то чо то скучно.
+169
-53
+116
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Atsuktuvas
Какому из президентов? Они у них там меняются, почему-то...
+128
-18
+110
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Atsuktuvas
Ответ nnn4404
благо у вас один и тот же царствует
и я считаю, что это плохо...
+51
-7
+44
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gerr_max
Дурак полный.
+62
-30
+32
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bellyashe
ну главное, что сейчас Донбасс никто не бомбит. правда, теперь почему-то в день погибает столько же, сколько до 24.02 погибало за год, и нескольких городов больше не существует, но это мелочи.
+38
-11
+27
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Варлампий Варлампий
А что бы он ответил жителям России, если бы они в 96-м сказали, прекратите бомбить Чечню, когда страна отстаивала свою целостность?
+30
-9
+21
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Герман Гевейлер
Ответ Алексей Никитин
Народ украины жалко, но они сами выбрали такую власть. В любой ситуации можно и нужно договориться.
Только Путин решил не договариваться, а оккупировать и бомбить
+29
-8
+21
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Dmitry Koway
Ответ Pigmalion
ну да, Россия с 1990 25 лет не бомбила Украину , а потом думает, а давай начнем бомбить Украину, а то чо то скучно.
не Россия, а бункерный. и да, выглядит именно так
+25
-8
+17
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Atsuktuvas
Ответ Strepto
Один другого смешнее. И жизнь как-то лучше не становится.
Украинцы со своей жизнью и со своими президентами сами разберутся. Не надо свой хобот в каждое корыто пихать.
+20
-4
+16
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nnn4404
Ответ ks-1993
Где дичь? Речь о двуличии, им всем было пофиг что там творилось 8 лет. Где-то далеко и нас не касается. Сейчас коснулось всех и по другому стали себя вести
кому пофиг? вы туда пришли в 2014 с гибридной войной.
+19
-3
+16
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Варлампий Варлампий
В. Путин: Российской армии в Донбассе нет
В. Путин: Мы никогда не говорили, что на Донбассе нет наших военных.
От создателя "мобилизации не будет и пока я президент, пенсионный возраст не поднимется"
+17
-4
+13
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cnfc
Ответ mim81
Комментарий удален модератором
моя племяница с семьей уехали из Горловки в 2015-16 году к нам. Из за детей. жить стало невозможно от обстрелов. Вот это реально.
п.с. И кстати за все время с 2014 года не видел на украине пацифисткого движения. Ни маршей. Ни митингов против войны за мир. Ни чи го! Уж начто Россия типа тоталитарная и то выходили.
+11
-2
+9
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freetransfer
Ответ mim81
Комментарий удален модератором
В чем смысл перековеркивания? В том что у тебя нет аргументов ответить?
+24
-15
+9
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АРХАТ
Т.е Чечню когда возвращали это нормально
А они пытаются вернуть свои территории это другое)
+14
-5
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Jetter
Ответ baalexxx
Ну зачем же вырывать все из контекста? Украина с 1991-го года проводила нормальные выборы, а тут думает, а давай проведу Майдан, а то что-то скучно. А тех, кто с итогами государственного переворота не согласен - будем считать людьми второго сорта. А то скучно.
Лол, у тебя в 1917 был переворот, в 1991 был переворот. Ты в стране с выборами и не жил никогда даже. Куда ты суешься со своими советами? Люди сами разберутся, как им жить.
+9
-1
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bellyashe
Ответ Александр Сачков
А Вы полагаете, что если бы мы не начала спецоперацию, то погибало бы меньше?
если посмотреть динамику числа погибших мирных жителей в ходе этой войны, то ответ очевиден - да. к примеру, в 2021 году в Донецкой области это 7 человек, в Луганской - 1.
данные пресс-служб самих ЛДНР.
+10
-2
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baalexxx
Ответ gerr_max
Дурак полный.
Однажды по поводу таких вот комментариев кто-то из классиков сказал: "Часто мы получаем письма без подписей. А сейчас мы получили подпись без письма". Тут аналогичная ситуация.
+9
-1
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buba 99
Ну да, всем ведь известно, что украинцы сошли с ума и сами себя убивают и разрушают свои города.
А ещё они Джона Кеннеди убили химическим оружием, эти бандеровцы
А до этого они Бабий Яр бомбили
+10
-2
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Тимур Ибрагимов
Ответ Герман Гевейлер
Только Путин решил не договариваться, а оккупировать и бомбить
Меркель и Олланд признались, что Минские соглашения были заключены, чтобы Украина успела подготовиться к войне (и подготовилась), а у вас только Путин виноват, но никак не они. и в конце 2021 Путин просил, но НАТО послала. да да, во всем виновата только одна сторона, а не те, кто годами рыл сотни километров траншей, готовясь к войне.
+8
-4
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толпарь
Ответ Герман Гевейлер
Только Путин решил не договариваться, а оккупировать и бомбить
минские соглашения такие типа: " Ну да, пошли мы нахер"))
+17
-13
+4
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Алексей Виноградов
очередного дегенерата понесло.
но почему-то на фронт и он идти не хочет, считает, что родине больше пользы в качестве саночника принесёт, ну-ну.
+16
-12
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Evgeny Trifonov
Ответ АРХАТ
Т.е Чечню когда возвращали это нормально А они пытаются вернуть свои территории это другое)
Согласен, но и украинцы посылали Сашко Белого в Чечню, поэтому претензии по Гиркину выглядят комично.
+5
-2
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Варлампий Варлампий
Ответ nnn4404
искренне тогда за вас переживал
упустив Ичкерию, следом ломанулся бы Татарстан и конец федерации. Поэтому Украина так яростно борется за свои регионы, несмотря на во много раз превосходящего внешнего заинтересанта
+9
-6
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revol83
Ответ GLW
ну да,Украина с 1990 25 лет не бомбила донбасс, а потом думает , а давай начнем бомбить донбасс, а то чо то скучно.
А ты не задумывался почему они начали бомбить?
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Костя Паркер
Ответ Pigmalion
ну да, Россия с 1990 25 лет не бомбила Украину , а потом думает, а давай начнем бомбить Украину, а то чо то скучно.
Так Россия и не скучала))) Абхазия, ПМР, Северная Осетия, Чечня и так далее)
+3
0
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