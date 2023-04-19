Холанд пробил выше ворот с пенальти, назначенного за игру Упамекано рукой

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА судьи Клеман Тюрпен Дайо Упамекано Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд не реализовал одиннадцатиметровый в игре с «Баварией».

На 35-й минуте четвертьфинального матча Лиги чемпионов главный судья Клеман Тюрпен назначил в ворота мюнхенцев пенальти за попадание мяча в руку защитнику Дайо Упамекано. Француз получил желтую карточку

Форвард «Манчестер Сити» не смог открыть счет в игре, пробив с точки выше ворот.

Следует отметить, что на 18-й минуте Упамекано была показана красная карточка за фол последней надежды на Холанде, однако затем она была отменена в связи с нахождением норвежца вне игры.

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52 комментария

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Arctic
Упамекано вторую игру делает всё для Сити)
+82
-3
+79
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zer
а мне вот интересно: Упамекано так всегда играет или для МС делает одолжение?
+38
-1
+37
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Serge Vendino
Упамекано очень старается, чтобы Бавария вылетела
+38
-3
+35
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Alex Rhea
Ответ Барсик Юрана
А вот Кринж бы забил на его месте
ты 24 на 7 думаешь о Роналду?
+19
-6
+13
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Люблю Марго Робби
Надо Баварии в пару к Упамекано купить Магваера, вот это будет фк Голливуд😂😂😂
+11
0
+11
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Dexter Dallas
Стареет. уже ноги дрожат(((
+10
-3
+7
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Madcomposer
Баварцы, конечно, знатно его сбивали с панталыку перед ударом, эталон просто
+5
0
+5
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Cmapuna95
Ответ zer
а мне вот интересно: Упамекано так всегда играет или для МС делает одолжение?
Он только против Барселоны играет безупречно
+7
-2
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лицемерный гнус
Упамекано, это конечно пожар..
Сочувствую фанатам Баварии.
+6
-1
+5
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feelthedroom@mail.ru
Упамекано чудит вторую игру подряд…
+4
-1
+3
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Кокич
За два дня третий пенальти подряд в ЛЧ не забивают...
+2
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Kamran Bagirov
Ответ Alex Rhea
ты 24 на 7 думаешь о Роналду?
Он перебонькает на него
+2
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kaka10
Ответ Arctic
Упамекано вторую игру делает всё для Сити)
вот при первом голе решил упасть
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Мистер Блин
Ответ Arctic
Упамекано вторую игру делает всё для Сити)
😂😂😂
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Александр Киричев
Ответ zer
а мне вот интересно: Упамекано так всегда играет или для МС делает одолжение?
когда играет против других топов, иногда божит
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Эркинбек Апаканов
Ответ Alex Rhea
ты 24 на 7 думаешь о Роналду?
Он не может жить без Роналду)))
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Dexter Dallas
Ответ Alex Rhea
ты 24 на 7 думаешь о Роналду?
такова жизнь мeccи6oя. постоянно думать о paнaльдa
+5
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Злобный Конь
Тухель такой смешной,так спорил. Типа у него план на игру,как обыграть МС. Ну и ? Пенальти не забил,но забил с игры,а Тухель тухнет,как и вся немецкая машина.
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Evengar
У Сити один Холланд играет как вся Бавария.
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Мистер Блин
рота, отбой😂😂😂
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Мистер Блин
упамекано в порядке😂😂😂
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Timeofinjoy
А кто у Сити штатный пенальтист: де Брюйне, Грилищ?
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gPk
Ответ Илья Чжен
Вторую игру к ряду Де Лигт спихивает мячи Упо, Ян ему вечно пихает, конечно это будет приводить к привозам. Если бы Де Лигт постоянно начинал атаки, он бы тоже привозил. Больше расстраивает Сане, 2 выхода 1на1 за 2 матча 0 голов. Дайте Коману жирный контракт и 7 номер, он больше наследник Рибери. Чем Гнабри или Сане
Коман хорош ,но давать 7-ку тотальному хрусталю - это бред
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Джанлука Нальюка
И ведь заложил руки за спину и потом все равно клешни выкинул
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Илья Чжен
Ответ gPk
Коман хорош ,но давать 7-ку тотальному хрусталю - это бред
А Роббен (хоть у него и 10 номер) был не хрусталь? Коман больше играет чем Гнабри, бред давать 7-ку, тому кто лавку полирует и платить больше Комана, который в финале лч забил
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