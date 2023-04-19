Холанд пробил выше ворот с пенальти, назначенного за игру Упамекано рукой
Эрлинг Холанд не реализовал одиннадцатиметровый в игре с «Баварией».
На 35-й минуте четвертьфинального матча Лиги чемпионов главный судья Клеман Тюрпен назначил в ворота мюнхенцев пенальти за попадание мяча в руку защитнику Дайо Упамекано. Француз получил желтую карточку
Форвард «Манчестер Сити» не смог открыть счет в игре, пробив с точки выше ворот.
Следует отметить, что на 18-й минуте Упамекано была показана красная карточка за фол последней надежды на Холанде, однако затем она была отменена в связи с нахождением норвежца вне игры.
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Сочувствую фанатам Баварии.