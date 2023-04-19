Холанд пробил выше ворот с пенальти, назначенного за игру Упамекано рукой

Эрлинг Холанд не реализовал одиннадцатиметровый в игре с «Баварией».

На 35-й минуте четвертьфинального матча чемпионов главный судья назначил в ворота мюнхенцев пенальти за попадание мяча в руку защитнику . Француз получил желтую карточку

Форвард « » не смог открыть счет в игре, пробив с точки выше ворот.

Следует отметить, что на 18-й минуте Упамекано была показана красная карточка за фол последней надежды на , однако затем она была отменена в связи с нахождением норвежца вне игры.

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