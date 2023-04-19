Алаев о формате РПЛ: «Варианты разные – и плей-офф, и 3-й круг с разбивкой на группы. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты»
Александр Алаев рассказал, что формат чемпионата России может быть изменен .
– Есть ли вероятность, что в следующем чемпионате будет некая гибридная формула проведения чемпионата – с плей-офф?
– Мы пока этот вариант с клубами не обсуждали, но считаю, что надо иметь в виду потенциальные изменения. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее.
Все помнят опыт голландской компании, и если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы – в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать.
– Что имеете ввиду под обсуждением – какие есть варианты?
– Разные – и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока все это предварительно, – сказал президент РПЛ.
Во первых - нестандартный ход!
Во вторых - будет весело, громко и потешно!
Да и не собираемся.
и интриги добавится (точнее появится), и бюджетная нагрузка упадет