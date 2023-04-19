Алаев о формате РПЛ: «Варианты разные – и плей-офф, и 3-й круг с разбивкой на группы. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты»

Теги премьер-лига Россия Александр Алаев Футбол

Александр Алаев рассказал, что формат чемпионата России может быть изменен .

– Есть ли вероятность, что в следующем чемпионате будет некая гибридная формула проведения чемпионата – с плей-офф?

– Мы пока этот вариант с клубами не обсуждали, но считаю, что надо иметь в виду потенциальные изменения. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее.

Все помнят опыт голландской компании, и если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы – в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать.

– Что имеете ввиду под обсуждением – какие есть варианты?

– Разные – и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока все это предварительно, – сказал президент РПЛ.

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65 комментариев

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Ganibale
Ответ ТрактоПоктер
Надо отправить Спартак в пердив! Во первых - нестандартный ход! Во вторых - будет весело, громко и потешно!
А может лучше зенит? Хоть интрига будет в чемпионате
+43
-12
+31
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окосевший йагупоп
Ответ Ganibale
А может лучше зенит? Хоть интрига будет в чемпионате
можно даже обоих
+18
-4
+14
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lovkac
Пока есть возможность, нужно уходить от стандартных двух кругов и увеличивать интерес к чемпионату
+21
-10
+11
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ТрактоПоктер
Надо отправить Спартак в пердив!
Во первых - нестандартный ход!
Во вторых - будет весело, громко и потешно!
+27
-17
+10
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инок
С плей-офф это уже будет не чемпионат, а кубок.
+5
-1
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Злобный Конь
Короче: со своими новыми форматами ,фануйди и почими прибамбасами, вы можете остаться без болельщиков.
+8
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МАГА 123
Ответ ks-1993
Сделайте 20 команд и ровный чемпионат и все. Нефиг мудрить с плей офф и тп
Зачем? Чтобы увеличить количество донных команд, по типу Химок и торпедо?
+5
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Glukinho
предлагаю бег в мешках
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Mohnatiy
Вариант с игрой кубическим бетонным мячом рассматривали?
+4
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окосевший йагупоп
Ответ Ganibale
А может вообще тогда всех!
поменять местами РПЛ и Первую лигу? Нестандартный подход, конечно, но интересно.
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Tigo_Volchara93
Действия РПЛ напоминает колхозников, которые тюнингуют свои приоры пытаясь хоть как-то приблизится к мерседесам
+9
-7
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sprmn
Ответ Spartakus1984
Тем более Голландцы уже разработали для нас варианты
Учитывая что сейчас нет ЕК голландский вариант самый тупой вариант
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TroBro
Ответ Mohnatiy
Вариант с игрой кубическим бетонным мячом рассматривали?
В январе и феврале.
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Shast
Ответ Spartakus1984
Можно уже и с чемпионатом Белоруссии объединиться и расширить количество команд.
там уровень нашей первой лиги, так себе идея
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Joseph Conin
Сделают как в кубке дебильную схему, где команда, занявшая последнее место будет ещё 10 раз играть навылет с чемпионом ФНЛ, пока не спасётся
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Максим Новиков
С клубами не обсуждали.
Да и не собираемся.
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Ganibale
Ответ окосевший йагупоп
можно даже обоих
А может вообще тогда всех!
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ks-1993
Сделайте 20 команд и ровный чемпионат и все. Нефиг мудрить с плей офф и тп
+6
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IntoTheRainBow
пока формат обсуждаете - можете попробовать поговорить про потолок зарплат

и интриги добавится (точнее появится), и бюджетная нагрузка упадет
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Слава МТС
хьюстон у нас проблемы ©
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Егор Добрый
какой там ещё формат ?? эти нытики со своими окладами ели 30 туров играют с перерывом в 3 месяца
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Spartakus1984
Можно уже и с чемпионатом Белоруссии объединиться и расширить количество команд.
+6
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catcher69
пару лет назад какая-то европейская группа которая реформировала чемп бельгии или дании предлагали эффективным манагерам нечто подобное, даже на мяч-тв приходили и рассказывали что да как, но тогда что-то там не срослось по какой-то причине....как я понимаю теперь эфф. манагеры хотят выдать те идеи за свои или это что-то совершенно новое не имеющее аналогов в мире ???
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Marcus-light
По итогу примут предложение голландцев, но скажут, что собственное изобретение
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Spartakus1984
Ответ Виталик Украинский
Обязать Лукойл с прочими ВЭБами и ВТБ достроить крыши на стадионах. И будет всем счастие...
Это уже сложно,необходимо было делать когда стадион строился.На стадионе Локомотив хотели достроить но посчитали это сложным процессом
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