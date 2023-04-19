Аленичев – болельщикам «Спартака»: «Успокойтесь и забудьте о чемпионстве, пока в «Зените» есть Малком, Барриос и Клаудиньо»
Дмитрий Аленичев посоветовал болельщикам «Спартака» забыть о чемпионстве.
Бывший полузащитник и тренер «Спартака» также раскритиковал игру красно-белых после поражения от «Акрона» (1:2) в матче 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
«Прекратите эти разговоры: «Мы составим «Зениту» конкуренцию». Болельщики, перестаньте, успокойтесь, пока в «Зените» играют такие футболисты, как Малком, Барриос, Клаудиньо, забудьте о чемпионстве, прекратите говорить. Это мое обращение к болельщикам. С уважением.
Ниже своего достоинства говорить, что поле плохое. Сегодня «Спартак» выглядел как команда Второй лиги в первые 70 минут. Да, был красивый гол от Тавареша, но печальное зрелище. Не видел ни одного футболиста, который показал по-спортивному злость.
У этих игроков нет высокого мастерства, может, они думают так, но у них абсолютно среднее мастерство, даже для нашего чемпионата. Выйти с таким безволием – невозможно, по половине команды нужно какие-то оргвыводы делать. Это безобразие, никто сегодня не показал характер», – сказал Аленичев.
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ну приехали. спортс первокурсников в редакторы новостей набрал, похоже
У Акрона нет Барриоса, Малкома и Клаудиньо.
Что-то, кстати, мнения Заремы до сих порт нет на Спортсе. Вы там сходите, спросите что она думает по поводу гения Абаскаля, да и вообще как она там, а то мы волнуемся всё ли с ней в порядке :))
А во-вторых, они уже придумали, что летом вся троица уходит, взамен никого не покупают, и вот тогда!