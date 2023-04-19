Аленичев – болельщикам «Спартака»: «Успокойтесь и забудьте о чемпионстве, пока в «Зените» есть Малком, Барриос и Клаудиньо»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Дмитрий Аленичев Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Акрон Футбол

Дмитрий Аленичев посоветовал болельщикам «Спартака» забыть о чемпионстве.

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» также раскритиковал игру красно-белых после поражения от «Акрона» (1:2) в матче 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«Прекратите эти разговоры: «Мы составим «Зениту» конкуренцию». Болельщики, перестаньте, успокойтесь, пока в «Зените» играют такие футболисты, как Малком, Барриос, Клаудиньо, забудьте о чемпионстве, прекратите говорить. Это мое обращение к болельщикам. С уважением.

Ниже своего достоинства говорить, что поле плохое. Сегодня «Спартак» выглядел как команда Второй лиги в первые 70 минут. Да, был красивый гол от Тавареша, но печальное зрелище. Не видел ни одного футболиста, который показал по-спортивному злость.

У этих игроков нет высокого мастерства, может, они думают так, но у них абсолютно среднее мастерство, даже для нашего чемпионата. Выйти с таким безволием – невозможно, по половине команды нужно какие-то оргвыводы делать. Это безобразие, никто сегодня не показал характер», – сказал Аленичев.

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131 комментарий

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justburn
Может дело не в том, что у Зенита бразильцы, а в том, что вы команде 1й лиги проигрываете?
+149
-14
+135
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Бронислав Каминский
У Акрона тоже видимо Малком и Клаудиньо))
+105
-5
+100
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Andre Remati
Ответ justburn
Может дело не в том, что у Зенита бразильцы, а в том, что вы команде 1й лиги проигрываете?
Они не смогут это признать. Гордыня не позволит. В их голове Спартак не середняк уже 20 лет, а до сих пор великая команда.
+71
-10
+61
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Брэд Либил
>Бывший форвард
ну приехали. спортс первокурсников в редакторы новостей набрал, похоже
+48
-2
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Невский баклан
У Зенита одного Барриоса достаточно, именно с его приходом Зенит начал уходить в отрыв, этих бразильцев еще не было. Это ключевая позиция на поле, у Спартака даже близко такого игрока нет, я даже не понимаю их трансферы, зачем набирать кучу непонятных, возьмите одного качественного опорника.
+30
0
+30
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Зелёный гопник
За Акрон сегодня играли Малком, Барриос и Клаудиньо?🤣
+26
-1
+25
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Юрий Кечко
А у кипрского Аека кто был ?))
+28
-6
+22
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Sasha Gusev
А также не ждите побед в Кубке России, когда у соперника из первой лиге в составе: Салтыков, Апеков и Чудин.
+18
0
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Злодей Спб
Типо опять Зенит виноват, что спартак слился Акрону :)
У Акрона нет Барриоса, Малкома и Клаудиньо.

Что-то, кстати, мнения Заремы до сих порт нет на Спортсе. Вы там сходите, спросите что она думает по поводу гения Абаскаля, да и вообще как она там, а то мы волнуемся всё ли с ней в порядке :))
+18
-3
+15
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ДиспетчерАВС3
Ответ Neo
ждём интервью Дамы,что она скажет)
гуглит у Акрона связь с газпромом
+15
0
+15
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Onion
Ответ Невский баклан
У Зенита одного Барриоса достаточно, именно с его приходом Зенит начал уходить в отрыв, этих бразильцев еще не было. Это ключевая позиция на поле, у Спартака даже близко такого игрока нет, я даже не понимаю их трансферы, зачем набирать кучу непонятных, возьмите одного качественного опорника.
К тому же Барриос стоил как Крал.
+16
-3
+13
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Пако
А ведь Аленичев прав. Если честно.
+16
-5
+11
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Gaiar
Ответ Shast
А у Брюгге?
Да так, игроки старта сборной Бельгии
+14
-4
+10
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Onion
Успокойтесь и забудьте о Зените. Больше занимайтесь своим клубом.
+11
-1
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Юрий Лукьянов
Серьёзно? Мы Акрону слились, причём тут бразильцы Зенита? Когда будем побеждать во всех матчах, кроме игр с Зенитом, тогда и поговорим о их бразильцах.
+9
0
+9
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Андрей Андреев
Ответ Kanan Jarrus
величайший игрок в истории россии? нет, лучше бывший форвард
Ну как бы обладатель лиги чемпионов, в России есть еще такие?
+11
-2
+9
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Ganibale
Ответ justburn
Может дело не в том, что у Зенита бразильцы, а в том, что вы команде 1й лиги проигрываете?
А ему все равно, успокойтесь и плевать что за Николсона отдали плюс - минус как Зенит за Клаудиньо
+7
0
+7
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Shast
дороже
Ну как Гус Тил)
+7
-1
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Питекантроп
Забудьте о кубке, пока есть Акрон
+6
0
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Итачи Учиха
По-моему, Венделл не менее важен, чем вышеуказанные ребята
+6
0
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NIK7478
Горькая правда!Она-залог успеха на будущее.Кто смотрел игру - согласится с Аленем.
+6
-1
+5
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schwein
Во-первых, успокоиться и болельщики Спартака это несовместимые вещи. У них фантомные боли о былом величии мучают.
А во-вторых, они уже придумали, что летом вся троица уходит, взамен никого не покупают, и вот тогда!
+8
-3
+5
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Камбоджа Иванов
Не, ну если им, как с Торпедо, будут ставить по 3 пенальти за матч, то шансы есть. А вот если по одному, как с Акроном и Динамо, то вряд ли.
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Доктор Верховцев
«Успокойтесь и забудьте о чемпионстве, пока Спартак сливает Акрону»
+5
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Любовь Мелехова
Ответ Neo
ждём интервью Дамы,что она скажет)
Опять Газпром виноват и судьи. У них одна мантра.
+6
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