Аленичев – болельщикам «Спартака»: «Успокойтесь и забудьте о чемпионстве, пока в «Зените» есть Малком, Барриос и Клаудиньо»

Дмитрий Аленичев посоветовал болельщикам «Спартака» забыть о чемпионстве.

Бывший полузащитник и тренер « » также раскритиковал игру красно-белых после поражения от « » (1:2) в матче 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«Прекратите эти разговоры: «Мы составим «Зениту» конкуренцию». Болельщики, перестаньте, успокойтесь, пока в «Зените» играют такие футболисты, как , , , забудьте о чемпионстве, прекратите говорить. Это мое обращение к болельщикам. С уважением.

Ниже своего достоинства говорить, что поле плохое. Сегодня «Спартак» выглядел как команда Второй лиги в первые 70 минут. Да, был красивый гол от Тавареша, но печальное зрелище. Не видел ни одного футболиста, который показал по-спортивному злость.

У этих игроков нет высокого мастерства, может, они думают так, но у них абсолютно среднее мастерство, даже для нашего чемпионата. Выйти с таким безволием – невозможно, по половине команды нужно какие-то оргвыводы делать. Это безобразие, никто сегодня не показал характер», – сказал Аленичев.

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