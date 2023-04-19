Правительство Каталонии призвало «Реал» извиниться и удалить видео о «Барсе» и режиме Франко: «Создавать фэйковые новости неприлично и безответственно»

В правительстве Каталонии назвали фэйком информацию о связи «Барселоны» с режимом Франко.

Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии « » в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали ».

Как передает El Pais, пресс-секретарь правительства Каталонии Патрисия Плаха подчеркнула, что «Реал» «пересек красную черту», и попросила удалить видео. Также «Реалу» было предложено принести извинения.

«Для такой организации, как «Реал Мадрид», создавать фэйковые новости неприлично и безответственно. Каталонское правительство намерено публично осудить видео, являющееся неуважительным по отношению к тысячам людей, пострадавшим при режиме Франко», – сказала Плаха, отметив, что в ролике используются грубые манипуляции.

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