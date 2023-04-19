Правительство Каталонии призвало «Реал» извиниться и удалить видео о «Барсе» и режиме Франко: «Создавать фэйковые новости неприлично и безответственно»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Политика Футбол

В правительстве Каталонии назвали фэйком информацию о связи «Барселоны» с режимом Франко.

Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу».

Как передает El Pais, пресс-секретарь правительства Каталонии Патрисия Плаха подчеркнула, что «Реал» «пересек красную черту», и попросила удалить видео. Также «Реалу» было предложено принести извинения.

«Для такой организации, как «Реал Мадрид», создавать фэйковые новости неприлично и безответственно. Каталонское правительство намерено публично осудить видео, являющееся неуважительным по отношению к тысячам людей, пострадавшим при режиме Франко», – сказала Плаха, отметив, что в ролике используются грубые манипуляции.

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90 комментариев

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СуперНегр228
А когда Лапорта говорит всякую дичь против Реала я понимаю это другое,да?
+97
-20
+77
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Михо
Так что конкретно из сказанного было ложью, можно по пунктам?
+75
-15
+60
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hannibal ante portas
Ответ Roja
что именно там фейк?
что барселона это топ клуб
+50
-9
+41
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HI MARS
Ответ Barca_mania
сегодня вам на поле Ман Сити объяснит;)
Барселона не может,Ман Сити поможет)))
После всех унижений,глоры бабсы вообще не имеют права что-то вякать в сторону Баварии)
+32
-13
+19
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Roja
что именно там фейк?
+22
-8
+14
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Raul14
ныть везде и всегда, это любимое дело каталонцев))
+21
-8
+13
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f0rmoceft
Интересный момент, а этот политик не хочет попросить Лапорту извиниться для начала?)
+14
-1
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Ophiomorph
Ответ Goofts
Лапорта исторические факты назвал, причем, Реал их не отрицает, т.к имело место быть. А в ролике Реала, есть весьма оскорбительные моменты, не для ФК Барселона, а для народа Каталонии. Все знают, какое отношение было во времена Франко, и высшая степень лицемерия со стороны Мадрида, показывать эти факты в таком контексте, что по сути они становятся фейковыми
Так в ролике Реала тоже факты)
+14
-2
+12
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Dexter Dallas
Я что-то не понял. Никаких опровержений о том, что Франко не был сосьес нет. Никаких опровержений о том, что его режим спасал барсу нет. Но удалите и это неприлично. А что же правительство Каталонии не затыкало лапорту? Или это другое. Им низзя, а нам можно? Так получается? Реально уже больше чем цирк.
+14
-2
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Betonomeshalka
Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Это называется синдром жертвы, при том Реал описал факты и ничего более.

Там даже нет обвинений, что Реал душили, а чисто факты, что Барселона, как спортивный клуб работал в нормальном режиме, получал помощь от правительства (репрессии, как и в любой диктатуре всегда были, Бернабеу тоже не любил Франко), но это не делает Реал виноватым в бедах Барселоны, тем более в деле Негейры, от которого Лапорта пытается всех отвлечь
+13
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Фанат спорта01
Ответ Blaumerc
то что Реал был командой режима это уже стало дичью? Я понимаю дискуссию на счет того что стоило ли говоирть об этом Лапорте на пресс-конференции, а не конкретно о деле Негрейры. Но то что потом выложил Реал в своём ролике чистейшая манипуляция фактами. как например то что какой-то министр присутствовал на открытии стадиона Барселоны. А как же не присутствовать в режимном правлении? это как сейчас если бы правитель Северной Кореи не присутствовал бы на каком нибудь мероприятии в стране. А то что Франко (его режим) убил Суньоля (президента Барселоны), то что под давлением о якобы проверке со стороны налоговой заставили продать уже подписанного Ди Стефано, то что в ответной игре заставили слить матч со счётом 11-1, то что бомбили город и убивали тысячами людей конечно же промолчали. За то министр присутсвовал на мероприятии, а Барселона награждала медалями Франко. А попробуй не наградить? Люди которые хоть немного знают историю конечно же не поведётся на такую чушь.
А что Франко из бюджета страны погасил огромный долг барсы это ничего?
А ещё Лапорта ляпнул что Мадрид клуб режима без каких либо доказательств.
Если Реал был клубом режима то почему они не могли взять ни один трофей внутри Испании 15лет?
За 37лет в эпоху правления Франко Реал выиграл 14трофеев Ла лиги,а после его эпохи за те же 37лет 16трофеев Ла лиги.
+9
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Андрей Хенто
Ответ NIK7478
Реал не выдержал и опустился ниже плинтуса! Должен был занять нейтральную позицию и не лезть в обвинители. А теперь, похоже, развернется "война" между клубами, и фанатами,бесконечная.Да и не солидно для Реала как-то.
Мадрид бы и не пошел на такое, не начни Лапорта в своей пресс-конференции высказываться в сторону Мадрида. А теперь уже да, все мосты сожжены между клубами, от чего оба клуба будут в проигрыше. Это скажется не сейчас и не завтра, но в будущем обязательно аукнется для всех.
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Алексей Ненахов
Как барсу носом тыкают в ее липовое величии, они сразу строчат кляузы ,не удивительно
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-4
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Zidane2019
Сильно полыхает
+6
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HI MARS
Ответ NIK7478
Реал не выдержал и опустился ниже плинтуса! Должен был занять нейтральную позицию и не лезть в обвинители. А теперь, похоже, развернется "война" между клубами, и фанатами,бесконечная.Да и не солидно для Реала как-то.
Клуб Сегунды лигочемпионцам не товарищ
+5
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Wild91688
Ответ Barca_mania
сегодня вам на поле Ман Сити объяснит;)
Ахахах,а причём тут Сити и ваш политпроект или после вылета ПСЖ вы теперь вы с детства за Сити
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Egobrain
Ответ lovet41348
Нашли уже как минимум 3 фейка, ну или как минимум неточностей (еще и с некоторыми доработками от смм-щиков реала) , цитирую: 1. Отмена медалей: "В октябре 2019-го 99% сосьос «Барсы» проголосовали за отмену всех наград, присужденных Франко" en.as.com/en/2019/10/06/soccer/1570381023_204458.html 2. Насчет "почетного сосьос" : "кадена пишет что Франко никогда не был почетным сосьо https://cadenaser.com/nacional/2023/04/18/no-franco-no-fue-socio-de-honor-del-fc-barcelona-sique-rodriguez-desmonta-una-de-las-claves-del-ultimo-video-del-real-madrid-cadena-ser/" 3.манипуляция с обрезкой фото: " другая манипуляция видео Реала, это обрезаннное фото зигующих игроков Барсы. Так вот полное фото вторая зигующая команда на фото это Бильбао https://pbs.twimg.com/media/Ft_-pYAWIAAEv-m?format=jpg&name=small но почему обрезали понятно атака же на каталонию. терки еще и с Басками им бы хотелось избежать." Зы: инфа Nike of FW
1. каким образом чье-то решение в 2019 отменяет факты пятидесятилетней давности?
3. каким образом наличие Бильбао отменяет факт зигующей Барсы?
З.Ы. по второму пункту не вижу смысла спорить, слово против слова, пруфов не предоставили
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Мурик07
Постойте, нельзя выдумать что то и делать официальные заявления. Был факт спасения от банкротства Барсы самим Франко? Если факты изложенные Мадридом имели место быть в чем фейковость?
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Иван Пименов
Ответ Barca_mania
сегодня вам на поле Ман Сити объяснит;)
А когда матч Барсы в ЛЧ будет? Не может же топ-клуб даже до четвертьфинала не дойти. Или, тем более, вылететь в ЛЕ. Тогда это даже не середняк получается, а какое-то дно...
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Мурик07
Ответ NIK7478
Реал не выдержал и опустился ниже плинтуса! Должен был занять нейтральную позицию и не лезть в обвинители. А теперь, похоже, развернется "война" между клубами, и фанатами,бесконечная.Да и не солидно для Реала как-то.
Лапорта первым, задолго до всей этой истории, провоцировал Мадрид, покупая рекламное место для своей предвыборной компании у Сантьяго Бернабеу с язвительными надписями, нет? Для чего это делалось? И в прессе он первым назвал Мадрид клубом режима, или каталонцам можно всё?
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Армен Онфрой
Платить судьям а потом обвинять Реал в чем-то(непонятно в чем хаха) неприлично
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БЕКБЕРГАН
Ответ NIK7478
Реал не выдержал и опустился ниже плинтуса! Должен был занять нейтральную позицию и не лезть в обвинители. А теперь, похоже, развернется "война" между клубами, и фанатами,бесконечная.Да и не солидно для Реала как-то.
Реал не выдержал и опустился ниже плинтуса! Должен был занять нейтральную позицию. Ты это серьёзно, когда Реал был в нейтральный зоне вы первым кричали Реал тоже покупал судей по этому не вмешиваться и не присоединились остальным клубам. А сейчас по другому начали говорить.
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Egobrain
Ответ NIK7478
Реал не выдержал и опустился ниже плинтуса! Должен был занять нейтральную позицию и не лезть в обвинители. А теперь, похоже, развернется "война" между клубами, и фанатами,бесконечная.Да и не солидно для Реала как-то.
кому-кому, а Барсе Реал точно ничего не должен
а вот что не должна была Барса, так это платить миллионы евро судейскому корпусу
а вот поди ж ты
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МТБ
Ответ Михо
Так что конкретно из сказанного было ложью, можно по пунктам?
Ничего, но это расходится с PR стоатегтей региона и клуба.
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Мурик07
Ответ Барсик Юрана
А за что платили то?
Это и просят объяснить, никакого вразумительного ответа никто из руководства каталонцев так и не дал. Точнее не смог придумать удобоваримую отмазку
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