Правительство Каталонии призвало «Реал» извиниться и удалить видео о «Барсе» и режиме Франко: «Создавать фэйковые новости неприлично и безответственно»
В правительстве Каталонии назвали фэйком информацию о связи «Барселоны» с режимом Франко.
Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.
На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу».
Как передает El Pais, пресс-секретарь правительства Каталонии Патрисия Плаха подчеркнула, что «Реал» «пересек красную черту», и попросила удалить видео. Также «Реалу» было предложено принести извинения.
«Для такой организации, как «Реал Мадрид», создавать фэйковые новости неприлично и безответственно. Каталонское правительство намерено публично осудить видео, являющееся неуважительным по отношению к тысячам людей, пострадавшим при режиме Франко», – сказала Плаха, отметив, что в ролике используются грубые манипуляции.
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После всех унижений,глоры бабсы вообще не имеют права что-то вякать в сторону Баварии)
Там даже нет обвинений, что Реал душили, а чисто факты, что Барселона, как спортивный клуб работал в нормальном режиме, получал помощь от правительства (репрессии, как и в любой диктатуре всегда были, Бернабеу тоже не любил Франко), но это не делает Реал виноватым в бедах Барселоны, тем более в деле Негейры, от которого Лапорта пытается всех отвлечь
А ещё Лапорта ляпнул что Мадрид клуб режима без каких либо доказательств.
Если Реал был клубом режима то почему они не могли взять ни один трофей внутри Испании 15лет?
За 37лет в эпоху правления Франко Реал выиграл 14трофеев Ла лиги,а после его эпохи за те же 37лет 16трофеев Ла лиги.
3. каким образом наличие Бильбао отменяет факт зигующей Барсы?
З.Ы. по второму пункту не вижу смысла спорить, слово против слова, пруфов не предоставили
а вот что не должна была Барса, так это платить миллионы евро судейскому корпусу
а вот поди ж ты