«Реал» продлил контракт с Бензема на год. Это будет последний сезон Карима в клубе (As)
Карим Бензема продлил контракт с «Реалом».
Как сообщает As, мадридский клуб активировал опцию продления соглашения до 2024 года.
«Реал» воспользовался неписаным правилом, согласно которому с футболистом, завоевавшим «Золотой мяч», автоматически продлевается договор.
Француз понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Мадрида». В 2024 году к «Реалу» присоединится бразильский форвард Эндрик, клуб также ищет новые варианты для укрепления атаки.
В текущем сезоне Ла Лиги Бензема провел 19 матчей, отметившись 14 голами и 3 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
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