«Реал» продлил контракт с Бензема на год. Это будет последний сезон Карима в клубе (As)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Эндрик Футбол

Карим Бензема продлил контракт с «Реалом».

Как сообщает As, мадридский клуб активировал опцию продления соглашения до 2024 года.

«Реал» воспользовался неписаным правилом, согласно которому с футболистом, завоевавшим «Золотой мяч», автоматически продлевается договор.

Француз понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Мадрида». В 2024 году к «Реалу» присоединится бразильский форвард Эндрик, клуб также ищет новые варианты для укрепления атаки.

В текущем сезоне Ла Лиги Бензема провел 19 матчей, отметившись 14 голами и 3 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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33 комментария

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S100 Winner
Ответ VERBLYUD
Второй лучший игрок Реала в 21 веке после Модрича!
А почему в вашем списке нет того, кто всего лишь за менее 10 сезонов в Реале стал лучшим бомбардиром в истории клуба, лучшим бомбардиром и ассистентом в истории ЛЧ, а также 6 раз подряд становился лучшим бомбардиром сезона ЛЧ? Не говоря уже о других рекордах, наградах и трофеях в Реале.
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Низом Хурсанов
Из кота в Легенды Клуба! Браво!💪💪💪
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Evgeny
Отдал клубу всё. Мегакрасавчик!
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Granero-24
Карим еще 2 сезона сможет сыграть! Но усиление в атаку 100% надо этим летом! Никто не гарантирует, что придет Эндрик и сразу будет тащить! Даже Вини понадобилось 2-3 сезона!
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Arthurino
Ответ Granero-24
Карим еще 2 сезона сможет сыграть! Но усиление в атаку 100% надо этим летом! Никто не гарантирует, что придет Эндрик и сразу будет тащить! Даже Вини понадобилось 2-3 сезона!
Травматичность, возраст и вполне справедливое желание заработать кучу денег под конец карьеры играют свою роль. Конец следующего сезона будет очень грустным в любом случае. Прощание с Каримом, Кроосом, Модричем и потенциально с Начо это тяжело
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толпарь
Ответ S100 Winner
А почему в вашем списке нет того, кто всего лишь за менее 10 сезонов в Реале стал лучшим бомбардиром в истории клуба, лучшим бомбардиром и ассистентом в истории ЛЧ, а также 6 раз подряд становился лучшим бомбардиром сезона ЛЧ? Не говоря уже о других рекордах, наградах и трофеях в Реале.
хейтер
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Арарат Аветян
пока через год скажу. привет
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Temp LC
Ответ VERBLYUD
Для клуба Реал Мадрид Модрич и Бензема сделали больше, чем тот о ком вы говорите. Они преданы клубу, провели больше времени в команде, выиграли больше трофеев(ЛЧ и Ла Лиги).
получается Бускетс преданее и сделал больше Месси в барселоне потому что провел там больше времени?
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Церен Сергеевич
Ответ VERBLYUD
Второй лучший игрок Реала в 21 веке после Модрича!
третий, после модрича и роналду
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Руслан И
Ответ S100 Winner
А почему в вашем списке нет того, кто всего лишь за менее 10 сезонов в Реале стал лучшим бомбардиром в истории клуба, лучшим бомбардиром и ассистентом в истории ЛЧ, а также 6 раз подряд становился лучшим бомбардиром сезона ЛЧ? Не говоря уже о других рекордах, наградах и трофеях в Реале.
Я фанат Барселоны итд ,но тут автор явно лукавит не добавив Криша)
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Astret
Ответ Барсик Юрана
Он вам не Кринжон
Согласен, он не месси и потому не будет доить свой клуб, до банкротства на старости лет)
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Adeen
Ответ Granero-24
Карим еще 2 сезона сможет сыграть! Но усиление в атаку 100% надо этим летом! Никто не гарантирует, что придет Эндрик и сразу будет тащить! Даже Вини понадобилось 2-3 сезона!
В 17 лет тащить? Хотя, морда там здоровая вырастет.
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Scouser
Ответ белошип
Лучший нападающий в мире ещё на год в лучшем клубе мира)
лучший нап)))
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Filipp Gorski
Главная интрига кто его заменит
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Filipp Gorski
Главная интрига кто его заменит
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dmitriy
Потом в гости к Рону поднимать «Аль-Наср» и подрубить на безбедную старость...........
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RealJon
ну сомневаюсь что это будет последний сезон Карима. если травмы не загубить его почему тогда не продолжать как Модрич. самое главное тут физуха
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игрочишка всея руси
Если и следующий год проведет на уровне почему бы еще не продлить .
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Милан 737..
Ну Холланд уже точно останется в Сити ...
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Арсений Чернобаев
уходит эпоха. один из тех, кто после ухода Роналду больше всех помогал Реалу. последняя дань клубу- золотой мяч. спасибо тебе, карим!❤🇫🇷
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wshnmn
Потом можно и в Италию сгонять.
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добрый грек
Уверен, через год будет обсуждение контракта до 2025.
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Партизанен
Бензема, как-то раз говорил, что он закончит карьеру в Лионе. Любовь Реал, но детская любовь это Лион. Хочу попасть в детство
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Иван Очиров
карим удачи знай ты победитель для меня
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Bolvan
Последний?!?!
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