Гальтье могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся

Кристофу Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания.

Ранее появилась информация, что во время работы в «Ницце» тренер сказал спортивному директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Об этом стало известно из письма, которое Фурнье направил владельцам «Ниццы».

В пятницу прокуратура Ниццы начала предварительное расследование дела о предполагаемой дискриминации по признаку расы или принадлежности к религии. В офисе «Ниццы» провели обыски.

Следователи также опросили президента «Ниццы» Жан-Пьера Ривера. В ближайшее время показания дадут и другие руководители клуба.

Если обвинения будут доказаны, тренера « » могут осудить на срок до трех лет лишения свободы и оштрафовать на 45 000 евро.

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