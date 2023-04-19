Гальтье могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся
Кристофу Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания.
Ранее появилась информация, что во время работы в «Ницце» тренер сказал спортивному директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Об этом стало известно из письма, которое Фурнье направил владельцам «Ниццы».
В пятницу прокуратура Ниццы начала предварительное расследование дела о предполагаемой дискриминации по признаку расы или принадлежности к религии. В офисе «Ниццы» провели обыски.
Следователи также опросили президента «Ниццы» Жан-Пьера Ривера. В ближайшее время показания дадут и другие руководители клуба.
Если обвинения будут доказаны, тренера «ПСЖ» могут осудить на срок до трех лет лишения свободы и оштрафовать на 45 000 евро.
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А че искали ? Белый балахон с колпаком?))
А ведь как хорошо у них начиналось: "Свобода, равенство, братство!" под звуки "Марсельезы" ...
За Гальтье должна вступиться Ле Пен!
Если бы не они, то не было бы расизма
Куда ушёл Ваш китайчонок Лю?..
Вы, кажется, потом ценили португальцев,
Сказав: "Малайцев я не очень-то люблю!"
В последний раз я видел Вас так близко.
В притонах собеседует Вам дудь
И снится мне – в спортзале Сан-Франциско
Лиловый негр Вам прыгает на грудь.