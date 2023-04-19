Гальтье могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье дискриминация Футбол

Кристофу Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания.

Ранее появилась информация, что во время работы в «Ницце» тренер сказал спортивному директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Об этом стало известно из письма, которое Фурнье направил владельцам «Ниццы».

В пятницу прокуратура Ниццы начала предварительное расследование дела о предполагаемой дискриминации по признаку расы или принадлежности к религии. В офисе «Ниццы» провели обыски.

Следователи также опросили президента «Ниццы» Жан-Пьера Ривера. В ближайшее время показания дадут и другие руководители клуба.

Если обвинения будут доказаны, тренера «ПСЖ» могут осудить на срок до трех лет лишения свободы и оштрафовать на 45 000 евро. 

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75 комментариев

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Юрий Кечко
«В офисе Ниццы провели обыски»
А че искали ? Белый балахон с колпаком?))
+169
-4
+165
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Arman FCSM
Ответ Юрий Кечко
«В офисе Ниццы провели обыски» А че искали ? Белый балахон с колпаком?))
Портрет фюрера
+71
0
+71
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atomio
Ответ Bashibuzuck
3 года тюрьмы за расистские высказывания? 😳 И они еще говорят, что у нас законы строгие. Господи, куда катится этот мир? 😏
Нет такого закона. Не понятно на что ссылается источник там. Максимум штраф будет в худшем случае.
+45
-3
+42
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Bashibuzuck
3 года тюрьмы за расистские высказывания? 😳 И они еще говорят, что у нас законы строгие. Господи, куда катится этот мир? 😏
+65
-24
+41
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Bashibuzuck
Ответ Evgeny Trifonov
а хоть одного чёрного судили за расизм? были случаи?
Их не судят, их убивают сразу😁
+21
-2
+19
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Камил Мамедов
В сливе тренеров ПСЖ перешёл на новый уровень
+19
0
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Evgeny Trifonov
а хоть одного чёрного судили за расизм? были случаи?
+21
-3
+18
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Фанат Лионеля Месси
А если черный оскорбит белого его посадят за решетку на 3 года?
+18
0
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Пако
Французы встали н путь самоистребления.
А ведь как хорошо у них начиналось: "Свобода, равенство, братство!" под звуки "Марсельезы" ...
За Гальтье должна вступиться Ле Пен!
+15
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Strateg 7
Ответ Фанат Лионеля Месси
А если черный оскорбит белого его посадят за решетку на 3 года?
Французская прокуратура: "Это другое!"
+8
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Denis242424
Ответ Пако
Французы встали н путь самоистребления. А ведь как хорошо у них начиналось: "Свобода, равенство, братство!" под звуки "Марсельезы" ... За Гальтье должна вступиться Ле Пен!
У нее папа в критическом состоянии. Вообще, вымрут все пожилые французы, и никто уже слова не скажет. Французы вымирают, или исчезают, переопыляясь с мигрантами.
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окечуква
Вот поэтому на французской земле скоро не останется ни одного француза и христианина.
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lazna
За слова??
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molot p
свобода слова знаменитая
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alessandroma
Как же ПСЖ изгаляется, лишь бы неустойку не платить)
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ks-1993
Ничего так демократия. Еще про нас что-то говорят.
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Zakal
Ответ kokakoka
Там сплошь те, кто серьёзно нарушил закон. И что-то подсказывает, что бросивших пластиковый стаканчик там нет.
абсолютно разный контингент,те кто в 18 лет залетели на закладках ,на 12-15 лет таких полно.Лучше отсидеть всю свою молодость или получить шанс отмыться?
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ChipsRobber
Ответ lazna
За слова??
На днях человеку за слова 25 лет дали. Так чему ты удивляешься?
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kokakoka
Ответ Zakal
Какие вопросы у тебя к зекам?Люди получили шанс очиститься они им пользуются.Красавцы кто смог.
Как можно очиститься за убийство, например? Пойти убивать ещё?
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Tigo_Volchara93
Опять эти негры…
Если бы не они, то не было бы расизма
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VictorVallecano
Когда попытка слить тренера зашла слишком далеко.
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Прекрасная РФПЛ будущего
Европейские коммунисты не отстают от российских
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Акира_1
Вот до чего доводит работа в ПСЖ. От одного из лучших тренеров лиги 1 до зека. Следующий тренер дважды подумает, чтоб идти в клуб Мбаппе 🤷‍♂️
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Alex1104
Ответ atomio
Нет такого закона. Не понятно на что ссылается источник там. Максимум штраф будет в худшем случае.
Я понимаю, что Вы-то лучше знаете, но источник вроде бы французский...
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AminO2
Где Вы теперь? Макаров, Крутов, Мальцев?
Куда ушёл Ваш китайчонок Лю?..
Вы, кажется, потом ценили португальцев,
Сказав: "Малайцев я не очень-то люблю!"

В последний раз я видел Вас так близко.
В притонах собеседует Вам дудь
И снится мне – в спортзале Сан-Франциско
Лиловый негр Вам прыгает на грудь.
+2
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