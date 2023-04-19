Сборную России не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025

Теги сборная России фото сборная Беларуси ФИБА-Европа Евробаскет-2025 Баскетбол

Исполком ФИБА-Европа принял решение не допустить мужские сборные России и Беларуси до участия в предквалификационном турнире Евробаскета 2025 года.

Соответствующее письмо, которое ФИБА разослала европейским баскетбольным федерациям, опубликовал украинский журналист Александр Прошута. По информации Telegram-канал «Перехвата», РФБ также получила это письмо.

Третий раунд предквалификационного турнира Евробаскета-2025 пройдет в июле и августе 2023 года.

Вчера ФИБА объявила о решении не допустить сборную России к участию в предквалификационном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jhon Jhon
Пока не закончится сами знаете что, ничего не изменится
+35
-6
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Нормально так ФИБА закидывает, уже аж к ОИ-2028 готовятся. Так российский баскетбол вообще исчезнет.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Ответ Iuasamotu
Нормально так ФИБА закидывает, уже аж к ОИ-2028 готовятся. Так российский баскетбол вообще исчезнет.
То шо мертво умереть не может..
+25
-11
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Jhon Jhon
Пока не закончится сами знаете что, ничего не изменится
царь сказал что готовимся вдолгую, так что не закончится пока он жив
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Георгий Большаков
И Путин продолжает жевать сопли и никак не хочет его ликвидировать
двойника своего?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Damien King
Да и ладно, с Беларусью пацаны поиграют нормально и без ваших ФИБА и Олимпиад
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sayemlo
во всем виноват запад и Европа но не наш царь путин😒🤬🤬🤬😈😈😈
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Олег Устименко
с тобой?
а тебя из бана выпустили, где ты пропадал?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
К сожалению, ожидаемое решение
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назарбек Рамунанаев
Противостоять фашикам нынче дорого обходится
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Сергеевич
Интересно, в чем причина?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raindrop Drop Top
Ответ Sergio19882007
А что случилось?)
А это демократичный и свободный евросоюз почему-то не разрешает кровавому и ужасному мордору играть в баскетбол 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Олег Устименко
работал,знаешь, шо это такое, пробовала когда- нибудь😏?!
ты разве не на работе сейчас?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aarau
как говорится: яка сумна новина )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он саМый
А почему это в рубрике "новости"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Устименко
Ответ tyuiop tyuiop
ты разве не на работе сейчас?
мне за тебя тут люди рассказали, что ты отсюда просто не вылезаешь😏
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Нижников
ачетак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
Ответ Jhon Jhon
Пока не закончится сами знаете что, ничего не изменится
у китая задача освоить полностью ближний восток до 2030 года, в следующем году выборы, так что, увы и ах, в ближайшие 7 лет точно ничего не поменяется...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Литвиненко
Ответ sayemlo
во всем виноват запад и Европа но не наш царь путин😒🤬🤬🤬😈😈😈
величайший царь,окно в азию открыл,для гастеров)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ Евгений Фабиянчук
Прошута - идеальная фамилия для украинского журналиста Бгг
Писать ✍️ Про шутА, так правильнее будет. 😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий