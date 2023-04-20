Бывший российский борец Даурен Куруглиев выиграл золото чемпионата Европы в составе сборной Греции
Сменивший спортивное гражданство российский борец Даурен Куруглиев выиграл чемпионат Европы.
В финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Куруглиев, теперь представляющий Грецию, одолел Майлза Амина из Сан-Марино со счетом 3:1.
Чемпионат Европы – первый турнир для Куруглиева в составе новой сборной.
За Россию он побеждал на ЧЕ-2017 и Европейских игр-2019, дважды выигрывал Кубок мира в весовой категории до 86 кг.
Чемпионат Европы проходит в Загребе с 17 по 23 апреля.
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