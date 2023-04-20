Бывший российский борец Даурен Куруглиев выиграл золото чемпионата Европы в составе сборной Греции

Сменивший спортивное гражданство российский борец Даурен Куруглиев выиграл чемпионат Европы.

В финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Куруглиев, теперь представляющий Грецию, одолел Майлза Амина из Сан-Марино со счетом 3:1.

Чемпионат Европы – первый турнир для Куруглиева в составе новой сборной.

За Россию он побеждал на ЧЕ-2017 и Европейских игр-2019, дважды выигрывал Кубок мира в весовой категории до 86 кг.

Чемпионат Европы проходит в Загребе с 17 по 23 апреля.