Президент WBC – о бое Бетербиева и Бивола: «Пока на Украине не будет бокса, мы не допустим бокс в России»

WBC не санкционирует бой Бетербиева и Бивола из-за ситуации на Украине.

«WBC не примет этот бой. До сегодняшнего дня такова позиция WBC. Пока на Украине не будет бокса, мы не допустим бокс в России. По крайней мере, мы его не санкционируем.

На данный момент Бетербиев должен драться с обязательным соперником по версии WBC Каллумом Смитом», – приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана World Boxing News.

Артур Бетербиев – действующий чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол – по версии WBA.

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