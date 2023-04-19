Президент WBC – о бое Бетербиева и Бивола: «Пока на Украине не будет бокса, мы не допустим бокс в России»

Теги WBC Артур Бетербиев Маурисио Сулейман Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

WBC не санкционирует бой Бетербиева и Бивола из-за ситуации на Украине.

«WBC не примет этот бой. До сегодняшнего дня такова позиция WBC. Пока на Украине не будет бокса, мы не допустим бокс в России. По крайней мере, мы его не санкционируем.

На данный момент Бетербиев должен драться с обязательным соперником по версии WBC Каллумом Смитом», – приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана World Boxing News.

Артур Бетербиев – действующий чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол – по версии WBA.

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23 комментария

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Михаил Михайлов
маурисио сулейман - давний подельник сестер кличко кстати, а еще у него горит от того, что Бивол побил двух мексиканцев
+54
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DpeMa111
Ну очевидно же, что эти популистские потуги не изменят никак ситуацию на Украине
+25
-10
+15
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Михаил Михайлов
Ответ tyuiop tyuiop
и просто хороший человек
подельник кличко хорошим человеком быть не может
+32
-18
+14
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armageddon123456
А вна нет бокса? Вроде усик дрался не так давно, да и Ломаченко готовится к бою. Вна вполне себе есть бокс. Что то Сулейман не ту таблетку видно принял
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ks-1993
Ответ Max Bochkov
Там важное дополнение: "WBC’s spearhead clarified that no Russian fighters would dispute the World Boxing Council title until the war with Ukraine ends... It seems to be Sulaiman’s morality stance, which many in the sport would welcome." И у вас некорректный перевод, во фразе "As long as there is no boxing in Ukraine, we will not accept boxing in Russia”, написано "in Ukraine" и "in Russia", а не "on Ukraine" или "on Russia"...
Тогда почему мы переводим в среду, а не на среду. По английски же "on Wednesday"?
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Barca_mania
Бетербиев же канадец)
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singsinner2
Ответ Денис Романов
устроили кроваый антиконституционый переворот , начали все переворачивать менять в стране вводить радикальные законы , посеяли гражданку в стране ,потом пошли войной на донбасс уничтожать тех кто не признал незаконую враждебную власть , но вина на одной россии почему то
ну а рф тут каким боком ко внутренним делам другой страны? даже если то что вы наплели частичная правда...
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Evgeny Trifonov
Ответ Фарид Алекперов
Все приличные люди употребляют "в Украине")
Есть нормы языка. Мы говорим "на Камчатку" и говорим "в Крым" хотя и то и то является полуостровом. Ну и не Фариду Алекперову учить русских как говорить и писать на русском
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максим зайцев
То есть по отдельности они могут проводить бои, а совместный нет? И причем здесь Украина
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