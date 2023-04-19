«Краснодар» – «Крылья Советов». Кривцов, Баши и Кордоба в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Краснодар» примет «Крылья Советов» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 19 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Панталеао, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Баши, Кордоба.
Статистика Фонбет Кубка России
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