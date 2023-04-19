«Краснодар» – «Крылья Советов». Кривцов, Баши и Кордоба в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Теги Крылья Советов ФОНБЕТ Кубок России Краснодар онлайны Футбол

«Краснодар» примет «Крылья Советов» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Краснодар – Крылья Советов
Дата проведения
19 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
Онлайн матча
КраснодарСафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Панталеао, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Баши, Кордоба.
Крылья СоветовОвсянников, Зотов, Бейл, Рассказов, Гапонов, Рахманович, Зуев, Витюгов, Бабкин, Чиркович, Шитов.

Статистика Фонбет Кубка России

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
жаль матч тв не покажет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даня Сунагатов
Вперёд, Краснодар💚
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Краснодар последние матчи конечно на ходу, но в кубке у Крыльев вроде с голами не было проблем, не то что в лиге, удачи и победы Крыльям…

Вперееед за Крылья…
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dottore
За Крылья Советов!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enerdgizer
Ответ Максим Солодушенков
Согласен, но у Краснодара сейчас всё очень хорошо в обороне, будет интересный матч, хоть я болельщик Краснодара, но Крыльям удачи
Алонсо, к сожалению, пропускает матч из-за перебора ЖК, поэтому как раз-таки за оборону боязно. + у Кади такая же ситуация. Посмотрим кем заменят...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ahtarisiti
Баши кто такой Баши?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Солодушенков
Ответ therealgreenman
Краснодар последние матчи конечно на ходу, но в кубке у Крыльев вроде с голами не было проблем, не то что в лиге, удачи и победы Крыльям… Вперееед за Крылья…
Согласен, но у Краснодара сейчас всё очень хорошо в обороне, будет интересный матч, хоть я болельщик Краснодара, но Крыльям удачи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий