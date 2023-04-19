У «Спартака» 1 победа в 7 последних матчах

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» одержал лишь 1 победу в 7 последних матчах.

В среду команда Гильермо Абаскаля уступила «Акрону» (1:2) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

За последние 7 матчей у «Спартака» лишь 1 победа – над «Торпедо» (2:1) в Мир РПЛ. Также у красно-белых 3 поражения и 3 ничьих.

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134 комментария

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1905vb
Зарема: «Это произвол! Мы снимаемся с Кубка России!» 😂
+120
-21
+99
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Злодей Спб
Да это нормально. Цикл завершается, сейчас опять слив тренера, выплата неустойки, новый тренер и новые чемпионские амбиции по осени :)

Как будто мы это не видим каждый год.
+63
-10
+53
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Дмитрий9779
Неправильный заголовок...
У Спартака одна победа после повышения зарплаты Абаскалю.
+59
-12
+47
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SMART789
испашка плывет в каждом матче этого года, а все его обожают
эффект аванти

никаких результатов, все провалено, а тебя носят на руках, но это временный эффект

опустим в данном случае кол-во пробитых пенальти и судейских ошибок после чаепития в пользу супер клуба из Тарасовки
+35
-9
+26
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apparatus golgi
Вернулись чтобы править!
+29
-7
+22
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luu
Ответ Гарт Сноу
У каждого тренера Спартака есть своё Тосно и своя Севилья.
Так выпьем же за то, чтоб у каждого тренера Спартака был свой Ливерпуль!
+22
-1
+21
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cektor
Спартак как всегда велик и неподражаем
+33
-13
+20
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voka25
Вылет от Акрона - очередная супер веха в истории Спартака.
+23
-6
+17
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Alex Titov
Ответ apparatus golgi
Вернулись чтобы править!
как выяснилось, даже в пердиве править не будут) 13 команда ФНЛ их вынесла
+24
-7
+17
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Кирилл
Нет, ну тут явно заговор против Спартака ! Нужно сниматься.
Нужно сниматься.
-------------------
в порно?)))
+16
-2
+14
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cektor
Ответ 1905vb
Зарема: «Это произвол! Мы снимаемся с Кубка России!» 😂
-судья (ну а что? Почему только 1 пенальти,а не 3? Зря они что-ли с судьями встречались?)
+21
-8
+13
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Гарт Сноу
У каждого тренера Спартака есть своё Тосно и своя Севилья.
+14
-2
+12
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FNT
Стойте, это же как, получается, что ПЕРВОЕ МЕСТО В ГРУППЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИЛО? И что, Кубок России не главный турнир Европы и мира, как нам объясняли с декабря? Но нет... Неужели... Как же жить дальше?
+18
-7
+11
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Иван Рыбаков
Думаю большинство согласится, что Акрон своим путём заслужил поднять кубок над головой.
+15
-6
+9
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Alex Titov
Ответ 1905vb
Зарема: «Это произвол! Мы снимаемся с Кубка России!» 😂
а в итоге снялись для Brazzers
+13
-4
+9
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mediaboss22
вопрос к знатокам: это какая фаза цикла ?
+8
0
+8
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RiKo
Акрон поставил на колени 4 московских клуба из РПЛ. Даже страшно представить чтобы было с этими клоунами в еврокубках
+8
0
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Винтовка_Латыпова
Сами попробуйте выиграть, когда дают лишь один пенальти за весь матч!!
+10
-2
+8
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Кирилл
Нет, ну тут явно заговор против Спартака !
Нужно сниматься.
+14
-6
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Удар Кержакова
1 победа и то в матче где пробили 3 пенальти.
+8
-1
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Назар Игорь
Ответ Dmitry_1986
Ща, spartakus 1984 подтянется и все разъяснит нам))
Собирается с мыслями, которые разбегаются как тараканы.
+8
-1
+7
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Alex Titov
Ответ Добрый Ретроград
Комментарий удален модератором
учитывая, какой ориентации был Спартак, то не нужны))
+7
-1
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fil_spb
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
Нужно сниматься. ------------------- в порно?)))
Так ведь Спартак уже снимался. Причем в очень жестком И в Ливерпуле и Петербурге.
+7
-1
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Антон Кривоногов
Абаскаль сливается походу
+7
-1
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Трусики Бочкаревой
топ тренер
+5
0
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