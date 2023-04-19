У «Спартака» 1 победа в 7 последних матчах

«Спартак» одержал лишь 1 победу в 7 последних матчах.

В среду команда уступила «Акрону» (1:2) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

За последние 7 матчей у « » лишь 1 победа – над «Торпедо» (2:1) в Мир РПЛ. Также у красно-белых 3 поражения и 3 ничьих.

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