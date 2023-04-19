У «Спартака» 1 победа в 7 последних матчах
«Спартак» одержал лишь 1 победу в 7 последних матчах.
В среду команда Гильермо Абаскаля уступила «Акрону» (1:2) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
За последние 7 матчей у «Спартака» лишь 1 победа – над «Торпедо» (2:1) в Мир РПЛ. Также у красно-белых 3 поражения и 3 ничьих.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Как будто мы это не видим каждый год.
У Спартака одна победа после повышения зарплаты Абаскалю.
эффект аванти
никаких результатов, все провалено, а тебя носят на руках, но это временный эффект
опустим в данном случае кол-во пробитых пенальти и судейских ошибок после чаепития в пользу супер клуба из Тарасовки
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в порно?)))
Нужно сниматься.