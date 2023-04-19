Экс-тренер «Кроули» отстранен от футбола на рекордные 3 года. За расизм его забанили до 2024-го, но FA успешно обжаловала решение

Экс-тренер «Кроули» получил рекордную для Англии дисквалификацию за расизм.

Как передает ESPN, Джон Йемс отстранен от футбольной деятельности до января 2026 года.

Изначально независимая комиссия запретила специалисту работать до 1 июня 2024 года, но ассоциация Англии обжаловала решение и добилась увеличения срока.

Это самый продолжительный бан за дискриминацию в английском футболе, сообщили в FA.

В мае 2022-го стало известно, что Йемс называл игроков-азиатов «террористами-смертниками», чернокожего – «зулусским воином», а также внедрял расовую сегрегацию в раздевалках. Клуб уволил специалиста.

Йемсу были предъявлены обвинения в 16 оскорбительных высказываниях, затрагивающих тему этнического происхождения, цвета кожи, расы, национальности, религии или гендера. Он был признан виновным в 12 таких случаях, хотя сам признал вину только в одном.

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