Экс-тренер «Кроули» отстранен от футбола на рекордные 3 года. За расизм его забанили до 2024-го, но FA успешно обжаловала решение

Теги дисквалификации происшествия Футбольная ассоциация Англии Д4 Англия Кроули дискриминация Футбол

Экс-тренер «Кроули» получил рекордную для Англии дисквалификацию за расизм.

Как передает ESPN, Джон Йемс отстранен от футбольной деятельности до января 2026 года.

Изначально независимая комиссия запретила специалисту работать до 1 июня 2024 года, но Футбольная ассоциация Англии обжаловала решение и добилась увеличения срока.

Это самый продолжительный бан за дискриминацию в английском футболе, сообщили в FA.

В мае 2022-го стало известно, что Йемс называл игроков-азиатов «террористами-смертниками», чернокожего – «зулусским воином», а также внедрял расовую сегрегацию в раздевалках. Клуб уволил специалиста.

Йемсу были предъявлены обвинения в 16 оскорбительных высказываниях, затрагивающих тему этнического происхождения, цвета кожи, расы, национальности, религии или гендера. Он был признан виновным в 12 таких случаях, хотя сам признал вину только в одном.

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10 комментариев

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Моё Моя
На спротсе не затерялся бы.
+15
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Саша Милорадович
ну с таким бэкграундом он себя как тренер до конца жизни забанил
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Ночной кошмар Логинова
Сумасшедший
+7
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AlexSwalko
Ответ Momos
По душе этот парень. Называет вещи своими именами. Не удивительно, что он негров в отдельном помещении держал. Они же когда потные пахнут так, что белый в обморок упасть может, если ближе пары метров подойдет. Равно как и черным неприятен запах людей.
Ну, ты , видимо, был в одной раздевалке с ними, что теперь комплексуешь)
+5
0
+5
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server1ucker
Ответ Momos
По душе этот парень. Называет вещи своими именами. Не удивительно, что он негров в отдельном помещении держал. Они же когда потные пахнут так, что белый в обморок упасть может, если ближе пары метров подойдет. Равно как и черным неприятен запах людей.
0_0
+4
0
+4
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Momos
Ответ server1ucker
0_0
Что О-О? Вы ни разу с африканцами в одном помещении не находились?
+3
-1
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monah
Велкам на спорцсру!
+1
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Roman_ello
Full house собрал
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0
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Momos
По душе этот парень. Называет вещи своими именами. Не удивительно, что он негров в отдельном помещении держал. Они же когда потные пахнут так, что белый в обморок упасть может, если ближе пары метров подойдет. Равно как и черным неприятен запах людей.
+10
-10
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Мужанов Дмитрий Александрович
В РПЛ мог бы сгодится
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