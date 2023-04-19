Кубок Гагарина. Финал. «Ак Барс» против ЦСКА
«Ак Барс» принимает ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.
В первой игре казанский клуб одержал победу со счетом 4:1.
Финал
- Дата проведения
- 19 апреля, 19.00, «Татнефть-Арена»
Счет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
И только Победа!✌✌💪
Удачи родному Ак Барсу !!! ☝️
-Приведёт Ак Барс к Кубку !!!✊
Так что парни дерзайте...👊
Всё в ваших руках!☝️
Здоровья вам и успеха!👌
БЕЗ ТРАВМ....
Болельщикам Ак Барса нужно !!!☝️
ps- Омич
Спасибо Вам за поддержку!
Первую игру серии смотрел. Класс!
Удивительное дело у одного из лучших спецов не сложилось, у второго как по маслу…. Смотреть приятно.
Билли сейчас однозначно лучший….. Знарок и Быков сейчас не котируются. Кто ближе всех ? Федоров .
Эту Серию , конечно, можно было ожидать еще в начале сезона…. Одни больше всех побеждали в целом , другие чаще всех совсем недавно….
Но были моменты в сезоне, когда дела были плохи у обеих команд….. Особенно у Казани.
Сегодня станет многое ясно в целом по серии…. Ну это многие понимают.😜