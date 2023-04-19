Кубок Гагарина. Финал. «Ак Барс» против ЦСКА

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«Ак Барс» принимает ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

В первой игре казанский клуб одержал победу со счетом 4:1.

Кубок Гагарина

Финал

Ак Барс – ЦСКА
Дата проведения
19 апреля, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина

65 комментариев

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Руслан Х
Победы Ак Барсу!✊🏻
+37
-6
+31
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ildaron017
Командам показать такой же зрелищный мощный хоккей, без травм, ну и Ак Барсу победы, 2:0 нужно 🙏🏻
+29
-7
+22
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Илья Муромцев
Только вперёд!
И только Победа!✌✌💪
Удачи родному Ак Барсу !!! ☝️
+22
-5
+17
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Илья Муромцев
Только честный труд...💪
-Приведёт Ак Барс к Кубку !!!✊
Так что парни дерзайте...👊
Всё в ваших руках!☝️
Здоровья вам и успеха!👌
+18
-5
+13
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Олег
АК- БАРСУ, УДАЧИ И ФАРТА!!!!,ЗА КРАСИВУЮ ИГРУ.
БЕЗ ТРАВМ....
+13
-4
+9
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Илья Муромец
Ответ Lahtenpohia
кони соберитесь. 2-0 никому не нужно
Как это не кому ?
Болельщикам Ак Барса нужно !!!☝️
+13
-4
+9
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Гражданин, товарищ, барин!!!
Вперёд Ак Барс, вперёд к победе. Победа два теперь нужна!!
+12
-4
+8
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Сергей Жарковский
АК Барсу красивой борьбы и убедительной победы!👍
+12
-4
+8
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Альфа Консалтинг
Победы АК Барсу!!
ps- Омич
+14
-6
+8
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Bulat89
Болельщики со всей страны,в основном за Ак Барс.
Спасибо Вам за поддержку!
+11
-3
+8
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АК БАРС АЛГА
Ак Барсу желаю удачи и хорошего хоккея главное без травм . Но самое главное 2:0в серии Алга Ак Барс
+11
-3
+8
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Ачиваков Марат
Нужно выиграть вторую домашнюю игру, желательно так же с крупным счетом. Интересно посмотреть на игру ЦСКА, они сейчас в замешательстве. Шашками на голо скорее всего не начнут, или все таки рискнут? Опять важна будет первая шайба. Ак барсу удачи, думаю стратег Хайдярович уже все просчитал. Ждем победы!
+11
-3
+8
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& Co1366
Победы Ак Барсу 🟢🔴 фанат Барсы 🔵🔴
+9
-2
+7
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urec18@mail.ru
Ак барс даëшь 2-0!!! Омск.
+10
-3
+7
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Михаил Качалов
Акбарс хорошей игры, сегодня будет потяжелее но вы справитесь, удачи вам парни
+8
-2
+6
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oleg777
АкБарсу удачи!!!
+8
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***** SLAVA
С детства за Ак Барс!
+8
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TATNEFT
Ак Барс, победа и только победа.
+9
-3
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oleg777
Ответ Oliver65
Казанские болельщики что-то чересчур раздухарились,предвкушая победу своему клубу.Но забыли совсем,что удача тишину люби и её легко вспугнуть громкими заявлениями.ЦСКА-это вам не Адмирал,и даже не Авангард.Это команда может заставить вас приспустить флаг над СКК Татнефть Арена в этом сезоне.
За АкБарс болеют не только Казанские болельщики, а со всей необъятной страны, в том числе и из Москвы.
+8
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Гражданин 1975.
За Ак Барс и за победу, сегодня тоже победят. Победили в понедельник и в среду тоже победят!!
+10
-5
+5
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Олег
Ответ Bulat89
Болельщики со всей страны,в основном за Ак Барс. Спасибо Вам за поддержку!
Магнитка точно,удачи парни. 👋
+5
-1
+4
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Позитивный
Разбанили.😂 Написал идиотам из бельгии, нидерландов , и германии , что Они идиоты. Обиделись.)))

Первую игру серии смотрел. Класс!

Удивительное дело у одного из лучших спецов не сложилось, у второго как по маслу…. Смотреть приятно.

Билли сейчас однозначно лучший….. Знарок и Быков сейчас не котируются. Кто ближе всех ? Федоров .

Эту Серию , конечно, можно было ожидать еще в начале сезона…. Одни больше всех побеждали в целом , другие чаще всех совсем недавно….

Но были моменты в сезоне, когда дела были плохи у обеих команд….. Особенно у Казани.

Сегодня станет многое ясно в целом по серии…. Ну это многие понимают.😜
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*BG*
Ответ sakho
О Великий АкБарс! Можно нам, хоть одну игру отдать? Поддайтесь пожалуйста! Нам с Вами не совладать. Вы такие мощные и могучие, что затмевает солнце, о лучезарные! Господь велел не обижать слабых и неумелых. О простите , недостойных, за беспокойство, Их могущество!
Что за муть, армеец? Какая-то странная ирония, оскорбительная для ЦСКА.
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barsik94
Вперёд, Ак Барс!
+8
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Ренат Хамзин
Давай Казань вперёд
+7
-3
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