«Бавария» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«Бавария» примет «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

В первой игре в Манчестере «горожане» разгромили мюнхенцев со счетом 3:0.

Бавария Германия – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
19 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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15 комментариев

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error505
Вперёд, Сити!
+11
-5
+6
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Большое сердце Неймара
Сити обязаны проходить Баварию, а дальше вынести вперёд ногами Реал.
Удачи и победы главному клубу Манчестера!
+10
-5
+5
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Злобный Конь
Победа на классе.
+1
0
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1skandeR
COME ON CITY!
Пора уже брать ЛЧ
+1
0
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che kaif
Ответ Бухгалтер2021
удачи Бавария..ждем камбэк
Не с Майнцем игра😅
+2
-1
+1
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che kaif
Пеп на тотальнейшем классе
+6
-6
0
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Кино Музыка
Матч будет суперский, можно не сомневаться. Самое интересное противостояние турнира.
0
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Удачи горожанам💙
0
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ДЖИН
Удачи Сити ! Мочи Баварию.
+1
-1
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Итачи Учиха
Надеюсь, команды устроят шоу. По сути, в 1/4 встретились самые сильные участники розыгрыша, не считая Реала. Матч, достойный финала
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ɔculpa
Ответ Большое сердце Неймара
Сити обязаны проходить Баварию, а дальше вынести вперёд ногами Реал. Удачи и победы главному клубу Манчестера!
Одному из трёх главных☹️
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