«Бавария» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Бавария» примет «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
В первой игре в Манчестере «горожане» разгромили мюнхенцев со счетом 3:0.
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
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Удачи и победы главному клубу Манчестера!
Пора уже брать ЛЧ