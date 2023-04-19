«Реал» сыграет с «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ, «Милан» – с «Интером»

Представители Серии А, АПЛ и Ла Лиги выступят в полуфинале Лиги чемпионов.

Четвертьфинальный этап сумели преодолеть « » (1:0, 1:1 с «Наполи»), « » (2:0, 2:0 с «Челси»), « » (3:0, 1:1 с «Баварией») и « » (2:0, 3:3 с «Бенфикой»).

В одной полуфинальной паре встретятся «Манчестер Сити» и «Реал», в другой – клубы из Милана.

Первые матчи пройдут 9–10 мая, ответные – 16–17 мая.

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