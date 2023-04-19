«Реал» сыграет с «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ, «Милан» – с «Интером»

Теги Интер Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Представители Серии А, АПЛ и Ла Лиги выступят в полуфинале Лиги чемпионов.

Четвертьфинальный этап сумели преодолеть «Милан» (1:0, 1:1 с «Наполи»), «Реал» (2:0, 2:0 с «Челси»), «Манчестер Сити» (3:0, 1:1 с «Баварией») и «Интер» (2:0, 3:3 с «Бенфикой»).

В одной полуфинальной паре встретятся «Манчестер Сити» и «Реал», в другой – клубы из Милана.

Первые матчи пройдут 9–10 мая, ответные – 16–17 мая.

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177 комментариев

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Pazzo7
Что может быть лучше миланского дерби в полуфинале?!
Браво итальянским клубам, пусть победит сильнейший!)
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Андрей Хенто
Досрочный финал в противостоянии Анчелотти и Гвардиолы. Вообще шикарные пары, рад за миланские клубы, что дошли до такой стадии и кто-то окажется в Стамбульском финале. Но Мадриду конечно будет невероятно сложно, Сити Пепа машина, которую будет сложно остановить, тем более без Милитао в первой игре.
+60
-7
+53
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Harryck
Ну что, жаль конечно. Но справедливо. В любом случае, вылет был уже почти предопределен и уже не так обидно, но команда в целом порадовала игрой и настроем, не сдавались ни на минуту, за что спасибо. Сезон как то странно заруинился на ровном месте - все эти проблемы с Нагелем, раздевалкой, игровым тонусом, итд не могли остаться незамеченными. Но главная проблема в том, что забивать некому. Весь сезон ужасная реализация. Сане и Коман проблесками только забивают, Мусиала вообще по праздникам, Мане и Гнабри мертвые в этом сезоне, Мюллер не молодеет, а Чупо хоть в целом и хорош, но скорее как джокер. Он не может стабильно отыграть на топ уровне весь сезон. Тель еще сырой. Так что нужно решить эту проблему и дать время Тухелю на построение уже своей системы. "Сити" молодцы, пожалуй притоплю за них в этой "ЛЧ", т.к. они уже не первый год заслуживают победу своей игрой и хочется, чтобы Пеп, Гюндоган, Де Брейне наконец то выиграли трофей.
+32
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Ученик Пепа
Ответ Андрюха с района
МС можно заранее поздравить с выходом в финал)
В прошлом году говорили так же, так что вперед не забегаем
+21
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Dexter Dallas
на самом деле, чтобы не говорили, идеальные пары для полуфиналов. тк финалисты максимально не определены
+21
-4
+17
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udiekemen
Ответ Андрюха с района
МС можно заранее поздравить с выходом в финал)
Как и в тот раз)
+20
-4
+16
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Дмитрий Калибабчук
Ответ Мовсар Германия
где пройдёт первая игра? в Манчестере или в Мадриде?
первая игра 9 мая в Мадриде.
ответка 16 числа.
+14
0
+14
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Pazzo7
Болельщики Интера и Милана успели настрадаться за эти годы :D Теперь кайфанём от души!
+14
-1
+13
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udiekemen
Ответ internazionale_nerazzurri
FORZA NERAZZURRI 💙🖤💙🖤 После жеребьёвки приравнивали шансы команды к минимуму. Заявляли, что якобы отскакиваем и не место нам в четвертьфинале, ну какой им полуфинал, но теперь мы здесь и готовы сражаться до конца против соседей по стадиону. Пусть победит сильнейший, а встречи несомненно будут огненными. Мне уже 22 года, но помню, как вчера те эмоции, которые пронеслись сквозь года. Сейчас что-то похожее. AMALA INTER Мы Вас Любим и верим, что 10 июня наше приключение продолжится.
Финал ожидается Реал Милан)
+27
-15
+12
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internazionale_nerazzurri
FORZA NERAZZURRI
💙🖤💙🖤
После жеребьёвки приравнивали шансы команды к минимуму. Заявляли, что якобы отскакиваем и не место нам в четвертьфинале, ну какой им полуфинал, но теперь мы здесь и готовы сражаться до конца против соседей по стадиону. Пусть победит сильнейший, а встречи несомненно будут огненными. Мне уже 22 года, но помню, как вчера те эмоции, которые пронеслись сквозь года. Сейчас что-то похожее.
AMALA INTER
Мы Вас Любим и верим, что 10 июня наше приключение продолжится.
+22
-13
+9
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internazionale_nerazzurri
Ответ udiekemen
Финал ожидается Реал Милан)
Ну-ну 🥰
+12
-3
+9
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Shikari
Ответ Pazzo7
Что может быть лучше миланского дерби в полуфинале?! Браво итальянским клубам, пусть победит сильнейший!)
Победителя ждёт позор в финале
+21
-14
+7
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Roman
Удачи Манчестер Сити!
+9
-2
+7
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stastzar
Отличные полуфиналы! Ждём интересных и захватывающих матчей. Очень рад, что Сити попал на Реал, если хотят выиграть ЛЧ наконец, то пусть пройдут королей ЛЧ. Интер - Милан вообще супер, одна из них будет финале, это же кайф!
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Bogdan Fedyuk
COME ON CITY ! Ждём серьёзную зарубу и выход в финал . Было бы здорово отомстить клубу-королю ЛЧ за прошлый год
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Donald Subanov
Вангую, в финал выйдет миланская команда
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LIBerly
Сан-Сиро гуляет!
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lampard4ever
Милан вполне может и выиграть ЛЧ в этом году. Против Интера у них 55 на 45,на мой взгляд. Ну а в финале, если Реал, то побороться вполне можно. Если МанСити, то будет, конечно, сложнее, но в одном матче может что угодно произойти.
+7
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Женя Лось
20 лет назад в 2003 г в последний раз Милан и Интер вместе выходили в полуфинал на дерби.
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Артём Горбенко
ну что, пора Пепу уже брать ЛЧ?
Сити выглядят дико уверенными
+6
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Analdosantos
Ответ Андрюха с района
МС можно заранее поздравить с выходом в финал)
МС еле как сыграл с мёртвой Баварией ответку, Реал против Челси смотрелся гораздо лучше, Реал переедет МС
+4
-1
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Hardi
Пусть Интер лч выиграет по мне это будет даже интересней и красечней чем победа Милана.
+4
-1
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Арсений Чернобаев
в финале будет команда от Италии. когда это было в последний раз?
+3
0
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Мовсар Германия
где пройдёт первая игра? в Манчестере или в Мадриде?
+5
-2
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Mr.Trol
20 лет назад полуфинал Ла Маддонины был шикарным, с файерами, остановкой матча и тд. Хотелось бы повторения.
+2
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