«Реал» сыграет с «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ, «Милан» – с «Интером»
Представители Серии А, АПЛ и Ла Лиги выступят в полуфинале Лиги чемпионов.
Четвертьфинальный этап сумели преодолеть «Милан» (1:0, 1:1 с «Наполи»), «Реал» (2:0, 2:0 с «Челси»), «Манчестер Сити» (3:0, 1:1 с «Баварией») и «Интер» (2:0, 3:3 с «Бенфикой»).
В одной полуфинальной паре встретятся «Манчестер Сити» и «Реал», в другой – клубы из Милана.
Первые матчи пройдут 9–10 мая, ответные – 16–17 мая.
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Браво итальянским клубам, пусть победит сильнейший!)
ответка 16 числа.
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После жеребьёвки приравнивали шансы команды к минимуму. Заявляли, что якобы отскакиваем и не место нам в четвертьфинале, ну какой им полуфинал, но теперь мы здесь и готовы сражаться до конца против соседей по стадиону. Пусть победит сильнейший, а встречи несомненно будут огненными. Мне уже 22 года, но помню, как вчера те эмоции, которые пронеслись сквозь года. Сейчас что-то похожее.
AMALA INTER
Мы Вас Любим и верим, что 10 июня наше приключение продолжится.
Сити выглядят дико уверенными