Месси могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой 25 млн евро в год. Это четверть его прежнего оклада в «Барсе»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски деньги Футбол

Зарплата Лионеля Месси в «Барселоне» может составить 25 млн евро в год.

По данным Diario Sport, «Барса» хочет вернуть аргентинца и провела соответствующие консультации с целью составить план возвращения Месси.

В ходе консультаций выяснилось, что Месси могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой около 25 млн евро в год до уплаты налогов – это четверть от его прежнего оклада, который в сезоне-2020/21 составил около 100 млн евро.

Чистая зарплата Месси может составить около 13 млн евро, примерно столько же зарабатывает Роберт Левандовски.

При этом, чтобы осуществить план возвращения Месси, «Барсе» придется сократить зарплатный фонд и поработать на финансовым фэйр-плей, продав некоторых игроков.

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57 комментариев

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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ дамир дугаров
Они снова без продвижения в ЛЧ хотят остаться ?
с Месси Барселона стабильно выходила из группы, а без - попадает в Лигу Европы
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Марслан Акматалиев
Завтра выйдет новость, что Месси не смогут зарегистрировать даже с зарплатой в 1 евро до уплаты налогов.
+34
-4
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Зверёк
Остальное в конвертах
+16
-1
+15
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ВладимирНеПутин
Да уж, придется сильно ужаться семье Месси и всё ради любви к родному клубу
+16
-2
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Алексей Ненахов
Ответ Silent Mode
100 миллионов заработал, а принес клубу как минимум грязными 200-300. Ох уж это банкротство
Это тебе Лапорта сказал ?)
+17
-5
+12
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Даниил Илюхин
Ой, а как же новая политика клуба не устанавливать зарплаты выше 10 млн?? Между прочим из-за этого многие пошли на снижение
+9
-1
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Tutto Putto
Ответ дамир дугаров
Они снова без продвижения в ЛЧ хотят остаться ?
Ты шутишь? Без Месси они там и не играют
+6
-1
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v.dug1n
Ответ дамир дугаров
Они снова без продвижения в ЛЧ хотят остаться ?
При нём хотя бы из группы выходили
+5
0
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as009595@icloud.com
Вот она истинная любовь Месси к Барсе, готов играть за какие то 25 лямов,
+4
0
+4
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Парень со двора Шмурнова
Собственно, это развитие сегодняшнего утреннего обсуждения о том, что Лапорта попытается за бесценок подписать Месси, попутно снизив зарплату всем остальным, кто нужен Хави, а от тех, кто не нужен, будут пытаться всеми правдами и неправдами избавиться, как это было с Депаем и де Йонгом.

Мне никогда не быть на месте Месси, но я бы даже разговорить не стал, услышав подобное «предложение».
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Spaten
А остальное борзыми щенками?))
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леннорыч-абрамович
Ответ HI MARS
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Да Месси за бабки подхвост свой продаст, одна история с налогами чего стоит, хотя мог бы и отблагодарить Барсу за все, но он сейчас должен шейхам отработать купленный ЧМ, поэтому не уйдет из ПСЖ
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Egobrain
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
с Месси Барселона стабильно выходила из группы, а без - попадает в Лигу Европы
с Месси ПСЖ вылетает в 1/8, без - играл в финале
+1
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Кар Карыч
Ответ Алексей Ненахов
Это тебе Лапорта сказал ?)
а тебе кто говорил, что Месси разорял?
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Геннадий Тимченко
Ответ леннорыч-абрамович
Да Месси за бабки подхвост свой продаст, одна история с налогами чего стоит, хотя мог бы и отблагодарить Барсу за все, но он сейчас должен шейхам отработать купленный ЧМ, поэтому не уйдет из ПСЖ
согласен, они просто пытаются развести ПСЖ, имитируя интерес других клубов к пешеходу🤣
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леннорыч-абрамович
Ответ Советский Комиссар
Любой адекватный человек бы не платил такие налоги и искал бы пути обхода Больше 20% налогов с дохода это наглый грабеж, тем более, когда чел работает в чисто частной структуре, при этом в стране, собирающей налоги лопатами почему-то государственная работа и бюрократия кратно хуже чем в России
Закон есть закон
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Данил Бакуров
Ответ леннорыч-абрамович
И это его благодарность Барсе? Мог бы и бесплатно поиграть годик за клуб, который ему дал все, даже гормон роста.
Хахах
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Momos
Ответ as009595@icloud.com
Вот она истинная любовь Месси к Барсе, готов играть за какие то 25 лямов,
А готов ли?)
Семья семьей, больше чем клуб больше чем клубом, но за такие жалкие гроши он вряд ли захочет играть.
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HI MARS
Ответ леннорыч-абрамович
И это его благодарность Барсе? Мог бы и бесплатно поиграть годик за клуб, который ему дал все, даже гормон роста.
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OldRedWhite
Ответ as009595@icloud.com
Вот она истинная любовь Месси к Барсе, готов играть за какие то 25 лямов,
100 % согласится - бессребреник ! )))
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Muhammad Juraev
Ответ Алексей Ненахов
Это тебе Лапорта сказал ?)
Нет конечно
Только наш кришти может зарабатывать для клуба деньги, остальные не могут
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Barsa! bolshe chem klub
зря его отпустили тогда.
и сейчас он сам зря возвращается.
есть надежда конечно что с Месси Барса станет сильнее, но так как поступил с Лео Лапорта, вряд ли лично я вернулся бы
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Антон Киселёв
Погодите, а как же тру стори которую разгоняла секта про некий "испанский закон, который запрещает работнику получать меньше половины оклада с предыдущего места работы"😁 который помешал ЛМ10 продлить контракт с Барсой за копейки, а так он был готов😂
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Ramal Ali
На пару лет ? И сного зависит от него? Учитовая недовольство я игроков кому понижали зарплату? И тем кому не повышают ? Оно надо ли ? Пора строить новую молодую команду
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f0rmoceft
Что на счёт Гави?
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