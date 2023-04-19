Месси могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой 25 млн евро в год. Это четверть его прежнего оклада в «Барсе»
Зарплата Лионеля Месси в «Барселоне» может составить 25 млн евро в год.
По данным Diario Sport, «Барса» хочет вернуть аргентинца и провела соответствующие консультации с целью составить план возвращения Месси.
В ходе консультаций выяснилось, что Месси могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой около 25 млн евро в год до уплаты налогов – это четверть от его прежнего оклада, который в сезоне-2020/21 составил около 100 млн евро.
Чистая зарплата Месси может составить около 13 млн евро, примерно столько же зарабатывает Роберт Левандовски.
При этом, чтобы осуществить план возвращения Месси, «Барсе» придется сократить зарплатный фонд и поработать на финансовым фэйр-плей, продав некоторых игроков.
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Мне никогда не быть на месте Месси, но я бы даже разговорить не стал, услышав подобное «предложение».
Семья семьей, больше чем клуб больше чем клубом, но за такие жалкие гроши он вряд ли захочет играть.
Только наш кришти может зарабатывать для клуба деньги, остальные не могут
и сейчас он сам зря возвращается.
есть надежда конечно что с Месси Барса станет сильнее, но так как поступил с Лео Лапорта, вряд ли лично я вернулся бы