Зарплата Лионеля Месси в «Барселоне» может составить 25 млн евро в год.

По данным Diario Sport, «Барса» хочет вернуть аргентинца и провела соответствующие консультации с целью составить план возвращения Месси.

В ходе консультаций выяснилось, что могут зарегистрировать в с зарплатой около 25 млн евро в год до уплаты налогов – это четверть от его прежнего оклада, который в сезоне-2020/21 составил около 100 млн евро.

Чистая зарплата Месси может составить около 13 млн евро, примерно столько же зарабатывает .

При этом, чтобы осуществить план возвращения Месси, «Барсе» придется сократить зарплатный фонд и поработать на финансовым фэйр-плей, продав некоторых игроков.

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