Дадонов сделал дубль в матче с «Миннесотой», забив победный гол и став 2-й звездой. Это его первые шайбы в плей-офф НХЛ

сделал дубль в матче с «Миннесотой» (7:3, 1-1) и был признан второй звездой.

Это его первые голы в плей-офф НХЛ.

На 26-й минуте форвард « » забросил победную шайбу, а на 37-й отличился еще раз в игре первого раунда Кубка Стэнли.

Это первые очки россиянина в текущем плей-офф.

Сегодня за 15:51 (2:20 – в большинстве) у Дадонова 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».