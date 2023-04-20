Дадонов сделал дубль в матче с «Миннесотой», забив победный гол и став 2-й звездой. Это его первые шайбы в плей-офф НХЛ

Теги Кубок Стэнли Даллас Евгений Дадонов НХЛ Хоккей

Евгений Дадонов сделал дубль в матче с «Миннесотой» (7:3, 1-1) и был признан второй звездой.

Это его первые голы в плей-офф НХЛ.

На 26-й минуте форвард «Далласа» забросил победную шайбу, а на 37-й отличился еще раз в игре первого раунда Кубка Стэнли.

Это первые очки россиянина в текущем плей-офф.

Сегодня за 15:51 (2:20 – в большинстве) у Дадонова 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».

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12 комментариев

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CHIP26RUS
Очень удачно перезагрузился в Техасе)
+24
0
+24
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стакан морса
Ответ Борух73
идеальный для плей-офф игрок. с опытом и мастерством.
Первые голы в карьере в плей офф у человека
+22
0
+22
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Serge Vendino
Ответ цэсемьэр
Цветочка жалко, разорвали☹️
Цветочек уже отцвёл
+9
0
+9
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Борух73
идеальный для плей-офф игрок. с опытом и мастерством.
+10
-3
+7
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See what
Вот и замена Павелски нашлась - голы в его стиле
+7
0
+7
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цэсемьэр
Цветочка жалко, разорвали☹️
+4
0
+4
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LorenzoInsigne
Браво, Женя!
+1
0
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Кино Музыка
Вторая шайба хороша.
+1
-1
0
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ViktorVega
Там как бы хет-трик у Хинтца, 4 очка у Хейсканена. Странно до сих пор нет новости про этих героев матча
0
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Алексей Синяков
У него контракт до конца сезона?
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j_jms
У Павелски травма, и Дадонов играл во втором звене.
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