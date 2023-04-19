«Ванкувер» включил Воробьева в шорт-лист кандидатов на пост ассистента главного тренера («Матч ТВ»)

«Ванкувер» включил Илью Воробьева в список кандидатов на пост ассистента главного тренера.

«Кэнакс» ищут замену Майку Йео и включили кандидатуру Воробьева в шорт-лист, как сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что его мог порекомендовать Сергей Гончар, занимающий в штабе Рика Токкета должность тренера по развитию.

48-летний специалист, недавно покинувший «Металлург», имеет российское и немецкое гражданство, владеет английским языком.

В «Ванкувере» выступают форварды Андрей Кузьменко и Василий Подколзин, с которыми Воробьев пересекался в СКА.

Кроме того, в системе «Кэнакс» есть сразу 7 русскоговорящих хоккеистов. Кроме Кузьменко и Подколзина, это Илья Михеев, Виталий Кравцов, Кирилл Кудрявцев (все – Россия), Данила Климович (Беларусь) и Артур Шилов (Латвия).

В «Металлурге» Воробьев работал с несколькими североамериканскими специалистами – Полом Морисом, Майком Кинэном (были главными тренерами магнитогорцев), Томом Баррассо и Марком Френчем (входили в штаб).