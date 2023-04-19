«Ванкувер» включил Воробьева в шорт-лист кандидатов на пост ассистента главного тренера («Матч ТВ»)

Теги Металлург Мг возможные переходы Ванкувер Илья Воробьев Сергей Гончар НХЛ Рик Токкет КХЛ Майк Йео Андрей Кузьменко Илья Михеев Матч ТВ Василий Подколзин Хоккей

«Ванкувер» включил Илью Воробьева в список кандидатов на пост ассистента главного тренера.

«Кэнакс» ищут замену Майку Йео и включили кандидатуру Воробьева в шорт-лист, как сообщает «Матч ТВ». 

Отмечается, что его мог порекомендовать Сергей Гончар, занимающий в штабе Рика Токкета должность тренера по развитию. 

48-летний специалист, недавно покинувший «Металлург», имеет российское и немецкое гражданство, владеет английским языком.

В «Ванкувере» выступают форварды Андрей Кузьменко и Василий Подколзин, с которыми Воробьев пересекался в СКА.

Кроме того, в системе «Кэнакс» есть сразу 7 русскоговорящих хоккеистов. Кроме Кузьменко и Подколзина, это Илья Михеев, Виталий Кравцов, Кирилл Кудрявцев (все – Россия), Данила Климович (Беларусь) и Артур Шилов (Латвия).

В «Металлурге» Воробьев работал с несколькими североамериканскими специалистами – Полом Морисом, Майком Кинэном (были главными тренерами магнитогорцев), Томом Баррассо и Марком Френчем (входили в штаб).

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44 комментария

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Сергей Галынский
В КХЛесть еще очень перспективный финский специалист
У него уже есть своя система
+95
-2
+93
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paradose
Было бы круто. Ларионова тоже хотелось бы увидеть тренером в НХЛ! Желательно главным, желательно Детройта)
+65
-1
+64
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Олег
Удачи Петровичу. Было бы неплохо если так.
Без работы плохо жить....
+18
-1
+17
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Евгений - 79
Ответ Сергей Галынский
В КХЛесть еще очень перспективный финский специалист У него уже есть своя система
Он слишком перспективен. И матчи все пересмотреть успел. Потеряет мотивацию от такого перехода
+14
-1
+13
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stoudemire
Ответ Сергей Галынский
В КХЛесть еще очень перспективный финский специалист У него уже есть своя система
его будет корежить при исполнении гимна США и Канады перед матчами) он же патриот =)
+8
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Артем Зырянов
"Приглашение Воробьева поможет нам вернуть к себе и раскрыть талант Николая Голдобина", - подчеркнули источники в "Ванкувере".
+6
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Евгений Мешков
да ну на .. какой Воробьев в Ванкувере
+6
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Goodvin55
У него не Бабаев агент?)))
+3
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Lahtenpohia
Ответ Евгений Мешков
да ну на .. какой Воробьев в Ванкувере
там Гончар же. ассистентом норм
+4
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heivani
Как так,поперед ,,батьки,,? - Есть специалист до мозга костей изучивший все мыслимые и немыслимые системы североамериканского хоккея,да что там американского ,..- советского хоккея! И не пригласить?
+2
0
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Sever12
Информация из разряда "бабы в колхозе говорят"...
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Сергей Жарковский
Будем ждать что переход в НХЛ состоится, хотя обещать не значит жениться.
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dosatuy
Хорошо бы было и для Воробьева и нас как хоккейного государства для престижа. А если и про Фёдорова не утка так вообще круто. И вообще наших игроков и тренеров должно быть много по обе стороны океана.
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Евгений Мешков
Ответ Сергей Галынский
В КХЛесть еще очень перспективный финский специалист У него уже есть своя система
он НХЛ без штанов оставит
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sk0208827
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
читать статью надо , а не заголовок
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bestttttttofthebest
Скорее всего не возьмут, просто для разнообразия включили
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Ko Vi
Ответ heivani
Как так,поперед ,,батьки,,? - Есть специалист до мозга костей изучивший все мыслимые и немыслимые системы североамериканского хоккея,да что там американского ,..- советского хоккея! И не пригласить?
Федоров уже сказал, что не собирается пока в НХЛ
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Павел Гаврош
Ответ paradose
Было бы круто. Ларионова тоже хотелось бы увидеть тренером в НХЛ! Желательно главным, желательно Детройта)
Козлов Фёдоров Ларионов было бы хорошее трио как в старые времена.Восоединение тройки нападения на мостике Детройта.
+2
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Ми Ша
Ромка,паром писает.
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po-spravedlivosti
Это всё хорошо, но НХЛ - пузырь, тренерский штаб практически не берут со стороны. Помощников иностранцев много, но главных тренеров - по пальцам пересчитать.
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ЧакЧак
работу тут надо найти , вот цену и набивают ....
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Chiz87AND
Посмотреть на отечественного специалиста в НХЛ в роли главного бесспорно было прям интригующе
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Павлушка Lapsha
Я же сказал что не надо за него переживать - друзья то помогут...еще и в сша уедет - песня! Тут сезон провалил и там поможет.
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Максим
Очень интересно посмотреть на работу наших тренеров в НХЛ, в любом виде, на любой должности в тренерском штабе. Это прям очень хорошо.
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Dragon10
Интересно было бы посмотреть
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