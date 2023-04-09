Отставание «Ливерпуля» от зоны ЛЧ увеличилось до 12 очков, «Челси» – до 17. У лондонцев на один матч больше

Отставание «Ливерпуля» от зоны Лиги чемпионов увеличилось до 12 очков

В 30-м туре « » потерял очки в матче с «Арсеналом» на «Энфилде» (2:2). Набрав 44 очка в 29 матчах, «Ливерпуль» идет на 8-м месте турнирной таблицы, на 12 очков отставая от « », занимающего 4-е место.

« », уступивший в эти выходные «Вулверхэмптону» (0:1), занимает 11-ю строчку, набрав 39 очков в 30 матчах. Отставание «синих» от зоны чемпионов после 30-го тура увеличилось до 17 очков.