Отставание «Ливерпуля» от зоны ЛЧ увеличилось до 12 очков, «Челси» – до 17. У лондонцев на один матч больше

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Отставание «Ливерпуля» от зоны Лиги чемпионов увеличилось до 12 очков

В 30-м туре АПЛ «Ливерпуль» потерял очки в матче с «Арсеналом» на «Энфилде» (2:2). Набрав 44 очка в 29 матчах, «Ливерпуль» идет на 8-м месте турнирной таблицы, на 12 очков отставая от «Манчестер Юнайтед», занимающего 4-е место.

«Челси», уступивший в эти выходные «Вулверхэмптону» (0:1), занимает 11-ю строчку, набрав 39 очков в 30 матчах. Отставание «синих» от зоны Лиги чемпионов после 30-го тура увеличилось до 17 очков.

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20 комментариев

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Kyancey
Ответ Barca_mania
а если я окажусь прав то что?
Ну когда-то ты по-любому окажешься прав, главное, не сдавайся и тренируйся в прогнозах, и удача обязательно улыбнётся тебе (может быть)! :)
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Погоди, а разве не «Барса» или «ПСЖ»? Ахаха ты только что похоронил «Сити» )) Ахмет, потом не исчезай из комментариев, я тебя всё равно достану, даже если в ЧС кинешь, интернет помнит всё )))
а если я окажусь прав то что?
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Арман Мартиросян
Ответ DolJun
прикольно что у поттера было всего на одно поражение больше чем у клоппа и для челси это была катастрофа, в челси уже 3 тренера сменилось, а клопп и ныне там)
Абсолютно разные ситуации. Челси потратил рекордную сумму за одну ТО, а выхлопа ноль, а Ливерпуль еле еле набирает очки с мертвой полузащитой. Но я всё равно склонен думать, что увольнение Поттера это ошибка. Надо было дать ему предсезонку провести, а потом делать выводы, а то принять штормящую команду посреди сезона и сразу поставить его на рельсы не каждый сможет. А вообще, изначально увольнение Тухеля была ошибкой.
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Kyancey
Ответ Barca_mania
не. ЛЧ выиграет Сити
Погоди, а разве не «Барса» или «ПСЖ»?
Ахаха ты только что похоронил «Сити» )) Ахмет, потом не исчезай из комментариев, я тебя всё равно достану, даже если в ЧС кинешь, интернет помнит всё )))
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Миша Семенович
Клопп вернул Ливерпуль туда где и взял,как же он хорош
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Денис Давыдов
Ответ DolJun
прикольно что у поттера было всего на одно поражение больше чем у клоппа и для челси это была катастрофа, в челси уже 3 тренера сменилось, а клопп и ныне там)
Некорректное сравнение, в Ливерпуле любят и верят в Клоппа, за один провальный сезон с ним никто не будет расставаться, скорее уж с Фсг расстанутся быстрее. В конце шторма будет золотое небо и сладкоголосая песнь жаворонка)
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Просто Я
Как сейчас фанаты ЛФК петушатся, а по итогу будут играть в ЛЕ/ЛК
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Денис Давыдов
Ответ Арман Мартиросян
Я в 9 побед подряд верю больше, чем в попадание в ЛЧ. Увы, не думаю, что Ньюкасл или МЮ больше половины своих матчей не выиграют, а там ещё и Тоттенхем есть, и ещё пару команд, которые показывают хорошую игру.
Да не, в ЛЧ без шансов уже. Но может и к лучшему сезон отдохнуть, главное без всяких лиг Европы и прочих. Проблема конечно с трансферами, не все захотят сезон без лч провести.
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Новый Орлеан
Ответ DolJun
прикольно что у поттера было всего на одно поражение больше чем у клоппа и для челси это была катастрофа, в челси уже 3 тренера сменилось, а клопп и ныне там)
Учитывая заслуги Клоппа - немудрено. Помнится Маттео даже выигранный ушастый от отставки не спас.
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Barca_mania
Ответ Streetbor
ну Челси как победитель может попасть 🙃
не. ЛЧ выиграет Сити
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Арман Мартиросян
Ответ Armin.97
кто верит в Ливерпуль кидайте плюсы я после этого матча с арсеналом более чем уверен что 9 побед подряд вполне реальна!
Я в 9 побед подряд верю больше, чем в попадание в ЛЧ. Увы, не думаю, что Ньюкасл или МЮ больше половины своих матчей не выиграют, а там ещё и Тоттенхем есть, и ещё пару команд, которые показывают хорошую игру.
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DolJun
прикольно что у поттера было всего на одно поражение больше чем у клоппа и для челси это была катастрофа, в челси уже 3 тренера сменилось, а клопп и ныне там)
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А.В.Бубнов
А что про отставание Брентфорда и Фулхэма не написали, Брайтона и Астон Виллы? Как будто порт и чулся выше этих клубов по статусу
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llolishe
Не понимаю почему Клоппа не увольняют
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Konstantin Meerov
Ответ Armin.97
кто верит в Ливерпуль кидайте плюсы я после этого матча с арсеналом более чем уверен что 9 побед подряд вполне реальна!
не поможет обойти МЮ
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Armin.97
кто верит в Ливерпуль кидайте плюсы я после этого матча с арсеналом более чем уверен что 9 побед подряд вполне реальна!
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GuruFutbola
Диспетчер сити должен поднапрячься и вывести синебус в лигу конференций, верим ✊🏻
+1
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2vdhrvmmzf
Челси до зоны вылета меньше очков, логичнее до туда отрыв указать
+4
-5
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Фанат Лионеля Месси
Про Челси логичнее будет писать сколько до зоны Чемпионшипа,а не топ 4:)
+17
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Streetbor
ну Челси как победитель может попасть 🙃
+3
-1
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