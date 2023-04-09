Отставание «Ливерпуля» от зоны ЛЧ увеличилось до 12 очков, «Челси» – до 17. У лондонцев на один матч больше
Отставание «Ливерпуля» от зоны Лиги чемпионов увеличилось до 12 очков
В 30-м туре АПЛ «Ливерпуль» потерял очки в матче с «Арсеналом» на «Энфилде» (2:2). Набрав 44 очка в 29 матчах, «Ливерпуль» идет на 8-м месте турнирной таблицы, на 12 очков отставая от «Манчестер Юнайтед», занимающего 4-е место.
«Челси», уступивший в эти выходные «Вулверхэмптону» (0:1), занимает 11-ю строчку, набрав 39 очков в 30 матчах. Отставание «синих» от зоны Лиги чемпионов после 30-го тура увеличилось до 17 очков.
Ахаха ты только что похоронил «Сити» )) Ахмет, потом не исчезай из комментариев, я тебя всё равно достану, даже если в ЧС кинешь, интернет помнит всё )))