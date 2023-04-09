Дзюба не пожал Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» пошел к игроку «Локо», а затем махнул рукой

Артем Дзюба после матча с «Зенитом» не пожал руку Сергею Семаку

В 22-м туре Мир РПЛ « » на своем поле уступил «Зениту» со счетом 1:2. После матча главный тренер петербуржцев направился в сторону Дзюбы, чтобы пожать ему руку, но форвард «Локомотива» проигнорировал его, после чего Семак махнул рукой и вернулся к игрокам « ».

выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В своем первом после возвращения в матче против бывшей команды форвард не отметился результативными действиями.