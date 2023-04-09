Дзюба не пожал Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» пошел к игроку «Локо», а затем махнул рукой

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба после матча с «Зенитом» не пожал руку Сергею Семаку

В 22-м туре Мир РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Зениту» со счетом 1:2. После матча главный тренер петербуржцев Сергей Семак направился в сторону Дзюбы, чтобы пожать ему руку, но форвард «Локомотива» проигнорировал его, после чего Семак махнул рукой и вернулся к игрокам «Зенита».

Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В своем первом после возвращения в РПЛ матче против бывшей команды форвард не отметился результативными действиями.

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141 комментарий

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OldRedWhite
Это настоящая информационная бомба !
Как же неожиданно …
Интересно кто-то сможет сегодня уснуть ?
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Андрей Никандров
Ответ Red_Marlboro_
Игрочишка снова показал своё истинное лицо
гнилой игрок..как фанат локо-не хочу его видеть в клубе
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Men77
Ответ Алекс Кан
Хорошо что Семак не пожал ему руку,он этой рукой всякие непотребства творит
по этой логике мужики вообще здороваться перестанут🤣
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Power Lifting
Дзюба всегда будет Га…. Дзюбой
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Максим Пантелеев
Ответ Алексей Кузнецов
О,персональный фанат Артемки тут как тут. Никак не может прожить без новости о кумире.
Зато снова армия кремлеботов на подсосе.
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ultima ratio
Артём, жаль тебя. Это не тот случай....
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Василий Иванов
Ну там реально он мог не видеть - Дзюба уже уходил и Семак вполне мог в его поле зрения не попасть, когда он вправо посмотрел. Так что вполне вероятно что просто не видел, а Семак за ним бегать не стал)
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Алексей Кузнецов
Ответ Максим Пантелеев
Голубая чмоня в теле мужика из гаражей.
Здесь не новость про Соболева, хватит спамить.
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Сергей Петров
И он ещё входит в топ спортсменов. Мало того что он мог так облажаться, как с тем видео, не заиграл в 4 клубе Турции, так теперь и понятно что он совсем не мужчина
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Циник Петербургский
Ответ Спартак сила
сами вырастили легенду
Тут Вы правы, Капитан Очевидность. Артем Дзюба является воспитанником ФК Спартак. ;)
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Никому_никабельный
Ответ Ninjah
Чет не понял что ему Зенит то сделал?
На коленях не умоляли остаться. И вписать любую сумму в контракте. Кроме как куском говна его больше никак не назвать
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Evgen51Sever
Ответ Алексей Кузнецов
Зато Малком и Клаудиньо красиво подкололи его. Особенно первый, с акцентом, но на русском сказал: "Это Сан-Паоло! Это Рио-де-Жанейро!" А второй сказал: "Это де Жанейро!".
В свое время ЦСКА так же подсел на бразильскую иглу, все помнят, как трудно далась перестройка после этого
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GeneralM
Питерские такого не ожидали от кумира. Они ведь искренне верили, что в Зените дзюба изменился к лучшему.
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Максим Пантелеев
Голубая чмоня в теле мужика из гаражей.
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-7
-7
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Максим Пантелеев
Ответ BolxoB
Есть ещё вопросы по Дзюбе? Нап хороший, человек так себе.
Где он хороший? Если защита не фавлит, не катают договорняк - его и не видно.
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Evgen51Sever
Ответ gustavo1097
Вот оно, истинное лицо зюбы. За весь матч мяча коснулся раз 10 максимум кстати. Теперь болелы Локо понимают, что чувствовали болельщики Зенита, когда это чудо было на поле. Трудно играть вдесятером.
У него в 5 матчах 6+1
Что же мы, болельщики Локо чувствуем? Может быть, что нападающий нормальный появился?
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Алексей Кузнецов
Ответ Максим Пантелеев
Его выгнали и перекрестились. Никакого контракта ему не предлагали.
О,персональный фанат Артемки тут как тут. Никак не может прожить без новости о кумире.
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Никому_никабельный
Чипушило
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Max Kochetkov
Ответ Альфред
Зачем Семак этому дрочиле вообще руку тянул?
Он детей перед матчем брал за руки своими клешнями, это пугает больше всего..
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Андрей Елсуков
Ответ Алексей Кузнецов
Три россиянина в основном составе? Кержаков, Караваев, Кузяев, Мостовой, Сергеев. Здесь пять фамилий, а не три. У вас с математикой проблемы. Плюс Круговой с Суторминым вышли на замену.
Ты Кержакова не считай, в поле бегает больше половины,в старте 6 бразил, и ты мне хочешь сказать русская команда, математик твою….
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Максим Пантелеев
Ответ ЛексЛютый
А потом он расскажет, что Богданыч не может высказаться в лицо…
Да!
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-4
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Evgen51Sever
Ответ Алексей Кузнецов
Зато Малком и Клаудиньо красиво подкололи его. Особенно первый, с акцентом, но на русском сказал: "Это Сан-Паоло! Это Рио-де-Жанейро!" А второй сказал: "Это де Жанейро!".
Ага, только это подкол всего нашего футбола и Зенита в частности.

Сравни этот состав и состав зенита 2007. Хоть один наш футболист играет в нынешнем Зените важную роль? НЕТ
А до этого костяк был русский. Даже те, кто играл из иностранцев обрусели, Данни, Ширл и т.п.
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Максим Пантелеев
Ответ San9
Хорошо, что ушел. С таким настроем он был бы только обузой.
Его выгнали и перекрестились. Никакого контракта ему не предлагали.
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-3
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BaltikaSPb
Но если жил ты как свинья
Останешься свиньею
(В. Высоцкий - Песня О Переселении Душ)
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Циник Петербургский
Ответ Очки Дани Алвеса
Когда ментально тебе 13 годиков, это кажется необязательным
Типа того. "Взрослых не бывает, есть постаревшие дети" (к/ф "О чем говорят мужчины")
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