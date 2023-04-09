Дзюба не пожал Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» пошел к игроку «Локо», а затем махнул рукой
Артем Дзюба после матча с «Зенитом» не пожал руку Сергею Семаку
В 22-м туре Мир РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Зениту» со счетом 1:2. После матча главный тренер петербуржцев Сергей Семак направился в сторону Дзюбы, чтобы пожать ему руку, но форвард «Локомотива» проигнорировал его, после чего Семак махнул рукой и вернулся к игрокам «Зенита».
Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В своем первом после возвращения в РПЛ матче против бывшей команды форвард не отметился результативными действиями.
Как же неожиданно …
Интересно кто-то сможет сегодня уснуть ?
Что же мы, болельщики Локо чувствуем? Может быть, что нападающий нормальный появился?
Сравни этот состав и состав зенита 2007. Хоть один наш футболист играет в нынешнем Зените важную роль? НЕТ
А до этого костяк был русский. Даже те, кто играл из иностранцев обрусели, Данни, Ширл и т.п.
Останешься свиньею
(В. Высоцкий - Песня О Переселении Душ)