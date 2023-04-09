НБА. «Лейкерс» примут «Юту», «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Портлендом» и другие матчи
Сегодня в заключительный игровой день регулярного чемпионата НБА состоятся 15 матчей.
«Лейкерс», которые продолжают бороться за место в плей-офф, примут на своем паркете «Юту». «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Портлендом», «Клипперс» – с «Финиксом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.00, «United Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 9 апреля, 20.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.30, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.30, «Target Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.30, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 22.30, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Если Вашингтон сегодня одержит победу над Хьюстоном, процент побед команд Восточной конференции составит 52.7; если проиграет - 52.4.
В любом случае это самый высокий результат для Востока в XXI веке.
Только в сезоне 2008/09 команды Востока побеждали в 51.3% случаев с результатом 231-219 (особо выделю Кливленд с линейкой 26-4), да в прошлом сезоне 2021-22 - 50,2% с результатом 226-224 (Милуоки 19-11).
В остальных сезонах нынешнего века Восток чаще проигрывал.
Выше нынешнего результат был в последний раз в неполном локаутном сезоне 1998/99 - 54.8%, когда между Востоком и Западом было проведено всего 84 матча с результатом 46-38.
В нынешнем сезоне лидеры Востока - Милуоки и Бостон с линейкой 23-7, аутсайдер - Детройт 9-21.
На Западе лидеры - Мемфис 21-9, в отстающих - Хьюстон 9-20 и Портленд 10-20.