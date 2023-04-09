НБА. «Лейкерс» примут «Юту», «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Портлендом» и другие матчи

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Сегодня в заключительный игровой день регулярного чемпионата НБА состоятся 15 матчей.

«Лейкерс», которые продолжают бороться за место в плей-офф, примут на своем паркете «Юту». «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Портлендом», «Клипперс» – с «Финиксом».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Атланта
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Чикаго – Детройт
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «United Center»
Онлайн матча

Майами – Орландо
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Шарлотт
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Индиана
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Торонто – Милуоки
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Вашингтон – Хьюстон
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Филадельфия
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Мемфис
Дата проведения
9 апреля, 22.30, «Paycom Center»
Онлайн матча

Даллас – Сан-Антонио
Дата проведения
9 апреля, 22.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Миннесота – Новый Орлеан
Дата проведения
9 апреля, 22.30, «Target Center»
Онлайн матча

Денвер – Сакраменто
Дата проведения
9 апреля, 22.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Юта
Дата проведения
9 апреля, 22.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Финикс – Клипперс
Дата проведения
9 апреля, 22.30, «Footprint Center»
Онлайн матча

Портленд – Голден Стэйт
Дата проведения
9 апреля, 22.30, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев

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Илья Петров
Ответ Xell
За Лейкерс! Оклахому, Финикс и Портленд!
Чего это вдруг? Вы же там на Денвер или Мишек желаете выйти чз плейинн ))
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viewerigo
В текущем регулярном сезоне счёт в матчах Восток-Запад 236-213.
Если Вашингтон сегодня одержит победу над Хьюстоном, процент побед команд Восточной конференции составит 52.7; если проиграет - 52.4.

В любом случае это самый высокий результат для Востока в XXI веке.
Только в сезоне 2008/09 команды Востока побеждали в 51.3% случаев с результатом 231-219 (особо выделю Кливленд с линейкой 26-4), да в прошлом сезоне 2021-22 - 50,2% с результатом 226-224 (Милуоки 19-11).
В остальных сезонах нынешнего века Восток чаще проигрывал.
Выше нынешнего результат был в последний раз в неполном локаутном сезоне 1998/99 - 54.8%, когда между Востоком и Западом было проведено всего 84 матча с результатом 46-38.

В нынешнем сезоне лидеры Востока - Милуоки и Бостон с линейкой 23-7, аутсайдер - Детройт 9-21.
На Западе лидеры - Мемфис 21-9, в отстающих - Хьюстон 9-20 и Портленд 10-20.
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Herodotus
Будет весело на западе сегодня
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Арман Кулжанов
Когда матчи плэй ин начнутся?
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Andy
Столько матчей и почти все товарищеские.
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Xell
За Лейкерс! Оклахому, Финикс и Портленд!
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