Кассьерра забил за «Зенит» в Мир РПЛ впервые за 19 игр – ударом в падении в матче с «Локомотивом»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Матео Кассьерра Егор Погостнов Футбол

Матео Кассьерра впервые после летнего трансфера забил за «Зенит» в чемпионате России

Колумбийский футболист на 77-й минуте игры с «Локомотивом» (2:1, второй тайм) в 22-м туре Мир РПЛ воспользовался отскоком от защитника Егора Погостнова и с лета пробил по воротам, падая на спину.

Погостнов пробовал выбить летящий в створ мяч, но не сумел этого сделать.

25-летний форвард проводит 19-ю игру за «Зенит» в чемпионате России. Ранее он забивал за клуб только в Фонбет Кубке России и Olimpbet Суперкубке России.

Подробно со статистикой Кассьерры можно ознакомиться здесь.

«Локомотив» – «Зенит». 1:2 – Кассьерра забил. Онлайн-трансляция

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43 комментария

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Питерский дождь
Палка раз в год тоже стреляет)
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Digger86
Ответ Vićtor Diaź
А гол на него записали, в итоге?
Как я понимаю, если мяч после удара летел в створ, то записывается на форварда
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Lol Ko
Ответ Алексей Александрович
Давайте будем справедливы там автогол,но забил игрок Зенита конечно засчитают ему гол,забили бы такой мяч условные Химки то был бы автогол
Лучше просто знать правила и не позориться.
+4
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Jeksan
Давай Феникс, возрождайся!
+5
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Sarumian
Матч классный получился. Жаль они так раз в год играют.
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Sarumian
Могу за Локо в защите поиграть. Уровень приблизительно такой же.
Защитник отчебучил. Чем они на тренировках занимаются ?
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Senchas
Ответ Алексей Александрович
Давайте будем справедливы там автогол,но забил игрок Зенита конечно засчитают ему гол,забили бы такой мяч условные Химки то был бы автогол
опять заговор, ну что ты будешь делать
+8
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Макс Отицкий
Ответ ALMANAC
Вот форвард, вот это настоящий форвард
Бьёт он обычно не издалека, как и положено нападающему, но очень редко промахивается
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Алексей Александрович
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Циник Петербургский
Ответ Злобный Конь
А где Артемка Языкастый?
Дзюба старался. Но... Похоже, правильно Зенит с ним контракт не продлил. Имхо, он уже не тянет уровень Зенита. За былые победы ему спасибо, но надо двигаться дальше.
+2
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Elton Gasanov
Ответ Vićtor Diaź
А гол на него записали, в итоге?
Да
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Злобный Конь
Шикарнейший роскошный гол
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Циник Петербургский
Ответ Колбаскер тут
Порадоваться бы за Кассьерру, но почему-то жалко Спартак
Кхм... Каким боком в сегодняшнем матче Спартак-то??
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waleri
Да, но он сделал это не в калитку условных Химок, забил победный набравшему ход Паровозу и фактически оформил чемпионство Зени.
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Тимур Таубаев
Вот форвард , вот это настоящий форвард
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freeman123
Отобрали гол у Касьеры, хотя мяч в ворота и так заходил.
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Буратино55
Ответ Vićtor Diaź
А гол на него записали, в итоге?
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KOT_B_yHTAX
Ну хоть так красиво в прыжке саданул
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Мурад Салманов
А помните Забалотного, который не мог забить?
Вдруг та же история повторится
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Циник Петербургский
Ответ igls54
Комментарий удален модератором
А мне Локо понравился сегодня. Играли в футбол, рубились от души, по-мужски, но без неадекватной грубости. Не отсиживались в обороне. Плотно атаковали. Хорошая была игра, в общем.

P.S. Зенитовцев с победой!
+23
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ProZ
да не, это автогол должен быть на бумаге.
+1
-6
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Злобный Конь
Ответ ALMANAC
Вот форвард, вот это настоящий форвард
В ЦСКА таким же отметился Янчик...
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Aleksandr Dubovik
Дзюба(Москва) 1:2 Зенит (Рио де Жанейро)
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An Kr
Автор ты идиот? Автогол.
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Stas Politik
Надеюсь, прорвёт. Кассьерра много старается. Однако никак не получалось у него забивать.
С победой всех!
+1
-1
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