Кассьерра забил за «Зенит» в Мир РПЛ впервые за 19 игр – ударом в падении в матче с «Локомотивом»
Матео Кассьерра впервые после летнего трансфера забил за «Зенит» в чемпионате России
Колумбийский футболист на 77-й минуте игры с «Локомотивом» (2:1, второй тайм) в 22-м туре Мир РПЛ воспользовался отскоком от защитника Егора Погостнова и с лета пробил по воротам, падая на спину.
Погостнов пробовал выбить летящий в створ мяч, но не сумел этого сделать.
25-летний форвард проводит 19-ю игру за «Зенит» в чемпионате России. Ранее он забивал за клуб только в Фонбет Кубке России и Olimpbet Суперкубке России.
Подробно со статистикой Кассьерры можно ознакомиться здесь.
«Локомотив» – «Зенит». 1:2 – Кассьерра забил. Онлайн-трансляция
Защитник отчебучил. Чем они на тренировках занимаются ?
Вдруг та же история повторится
P.S. Зенитовцев с победой!
С победой всех!