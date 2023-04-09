Кассьерра забил за «Зенит» в Мир РПЛ впервые за 19 игр – ударом в падении в матче с «Локомотивом»

Матео Кассьерра впервые после летнего трансфера забил за «Зенит» в чемпионате России

Колумбийский футболист на 77-й минуте игры с « » (2:1, второй тайм) в 22-м туре Мир воспользовался отскоком от защитника и с лета пробил по воротам, падая на спину.

Погостнов пробовал выбить летящий в створ мяч, но не сумел этого сделать.

25-летний форвард проводит 19-ю игру за «Зенит» в чемпионате России. Ранее он забивал за клуб только в Фонбет Кубке России и Olimpbet Суперкубке России.

Подробно со статистикой Кассьерры можно ознакомиться здесь.

«Локомотив» – «Зенит». 1:2 – Кассьерра забил. Онлайн-трансляция