Семак не знает, почему Дзюба не пожал ему руку: «Устал, может. Это уже не моя проблема»

Сергей Семак не знает, почему Артем Дзюба не пожал ему руку после матча

После матча 22-го тура Мир между « » и « » , завершившийся победой питерцев со счетом 2:1 , с 2015 по 2022 год выступавший в составе «Зенита», не пожал руку Сергею Семаку. Позже форвард «Локомотива» объяснил, что не видел Семака.

– Артем сказал, что вас не видел.

– Не видел. Ну, ничего страшного.

– На видео видно, что он поворачивается в вашу сторону.

– Может, устал. Это уже не моя проблема в любом случае.

– Обиды в таком возрасте – это нормально?

– Я не знаю об этом ничего. Надо спросить у Артема. Повторюсь, может, он устал. Благодарен и рад за каждого игрока, который у нас был, – сказал главный тренер «Зенита».

Семак о том, что Дзюба не пожал ему руку: «Это абсолютно его желание. Я не против, чтобы он три забил, а мы бы выиграли 4:3»

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