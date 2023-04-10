Семак не знает, почему Дзюба не пожал ему руку: «Устал, может. Это уже не моя проблема»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак не знает, почему Артем Дзюба не пожал ему руку после матча

После матча 22-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» , завершившийся победой питерцев со счетом 2:1 Артем Дзюба, с 2015 по 2022 год выступавший в составе «Зенита», не пожал руку Сергею Семаку. Позже форвард «Локомотива» объяснил, что не видел Семака.

– Артем сказал, что вас не видел.

– Не видел. Ну, ничего страшного.

– На видео видно, что он поворачивается в вашу сторону.

– Может, устал. Это уже не моя проблема в любом случае.

– Обиды в таком возрасте – это нормально?

– Я не знаю об этом ничего. Надо спросить у Артема. Повторюсь, может, он устал. Благодарен и рад за каждого игрока, который у нас был, – сказал главный тренер «Зенита».

Семак о том, что Дзюба не пожал ему руку: «Это абсолютно его желание. Я не против, чтобы он три забил, а мы бы выиграли 4:3»

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26 комментариев

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Злобный Конь
Это вопрос не к Языкастому Артемию, а к психотерапевту.
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Ира15577
Ответ BZB
Много бы людей пожало руку бывшему начальнику, благодаря которому вы остались без работы?
Все верно!!!
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Ира15577
Правильно, что не пожал! У Дзюбы есть гордость! И он не простил отношения Семака у себе!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Отец Абду
У Рукаку руки устали, его можно понять:)
Устал пожимать и сжимать😏
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Максим Пантелеев
Ответ BZB
Много бы людей пожало руку бывшему начальнику, благодаря которому вы остались без работы?
Ну если ты дрочил на работе
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hett
может он уже писю потрогал, и как воспитанный человек решил не мазать семака
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Михаил Сафонов
Ну рука устала может реально, болит ещё ладонь наверно
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Олег Сагайдачный
Карий глаз руки не помыл. Здоравоться для него наказуемо.
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Nogoi89
Журналиста тресёт, не может он скандал из такого инфоповода устроить. Семак слишком адекватно отвечает)
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igls54
Чем больше есть в России Семаков,
Тем меньше Дзюб и прочих #######
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Красная стрела
Да раздутая история. Видел, не видел... Может и правда не видел. Угол такой был. К сожалению, в нашем футболе видимо уже можно только судей обсуждать и взаимоотношения Дзюбы со своими бывшими. 🤷🏿‍♂️
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У меня другой вопрос: куда делись все фанаты Дзюбы, которые окупировали ветки с неделю назад? Я не про паровозов, которые радовались голам, там было прям идолопоклонничество. Где они все, когда так нужны?
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Олигофрен
капитан шоколадный глаз как всегда, во всей своей красе. Есть ли ещё у кого-нибудь вопросы почему он не вызывается в сборную и почему он опасен для команды, если у него есть хоть какие-либо недопонимания с тренером?
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Максим Пантелеев
Ответ Александр Беляков
Может руку для чего то иного приберег ))
Да, козлиным рогом долбиться в дымоход вечером собрался. Стресс снимать.
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Максим Пантелеев
Ответ MishaFCZ
Шлюба=девочка пятиклассница.
с наглонностями отпетого гомосексуалиста.
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Ямальский СБГ
Есть ощущение, что слова «это уже не моя проблема» можно трактовать шире - не про эту ситуацию, а в целом о Дзюбе)
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Максим Пантелеев
Дзюба напердел за глаза, наверное подумал Семак может с него спросить. Зассал и убежал. Это единственная правильная оценка ситуации.
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BZB
Много бы людей пожало руку бывшему начальнику, благодаря которому вы остались без работы?
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инок
Дзюба в очередной раз подтвердил правоту тех, кто его освистывает. Неприятный поступок с его стороны по отношению к своему бывшему тренеру.
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Trash Talking
Внимание, знатоки, вопрос:
От чего устал Дзюба?
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Руки устали, зрение упало.
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Михо
Образцовые ответы Семака, всем бы так, не разжигать пожар из ничего. И такими ответами он просто уничтожает Дзюбу)
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Юрий Кечко
Шутки про правую руку , фас)))
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MishaFCZ
Шлюба=девочка пятиклассница.
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Александр Беляков
Может руку для чего то иного приберег ))
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