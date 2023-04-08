Лыжи. Финал Кубка России. Большунов убежит 1-м в гонке преследования, Коростелев – 2-м, Спицов – 4-м, Червоткин – 6-м
Большунов, Коростелев, Спицов и Червоткин пробегут лыжный пасьют в финале Кубка России
Лыжные гонки
Кировск
Гонка преследования, 15 км свободным стилем
Мужчины
Начало – 12:15 по московскому времения, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Александр Большунов
2. Савелий Коростелев – 1.49,0
3. Илья Семиков – 1.53,0
4. Денис Спицов – 1.59,0
5. Евгений Белов – 2.16,0
6. Алексей Червоткин – 2.31,0
7. Антон Тимашов – 2.43,0
8. Артем Мальцев – 2.46,0
9. Александр Гребенько – 3.19,0
10. Андрей Феллер – 3.30,0...
11. Андрей Собакарев – 3.55,0...
14. Глеб Ретивых – 4.02,0...
17. Андрей Ларьков – 4.21,0
18. Сергей Ардашев – 4.22,0
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций финала Кубка России по лыжам в Кировске
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