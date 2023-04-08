Лыжи. Финал Кубка России. Большунов убежит 1-м в гонке преследования, Коростелев – 2-м, Спицов – 4-м, Червоткин – 6-м

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Глеб Ретивых Кубок России Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Феллер Илья Семиков Денис Спицов Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Гребенько Антон Тимашов Савелий Коростелев Лыжи

Большунов, Коростелев, Спицов и Червоткин пробегут лыжный пасьют в финале Кубка России

Лыжные гонки 

Финал Кубка России

Кировск

Гонка преследования, 15 км свободным стилем

Мужчины

Начало – 12:15 по московскому времения, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Савелий Коростелев – 1.49,0

3. Илья Семиков – 1.53,0

4. Денис Спицов – 1.59,0

5. Евгений Белов – 2.16,0

6. Алексей Червоткин – 2.31,0

7. Антон Тимашов – 2.43,0

8. Артем Мальцев – 2.46,0

9. Александр Гребенько – 3.19,0

10. Андрей Феллер – 3.30,0...

11. Андрей Собакарев – 3.55,0...

14. Глеб Ретивых – 4.02,0...

17. Андрей Ларьков – 4.21,0

18. Сергей Ардашев – 4.22,0

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций финала Кубка России по лыжам в Кировске

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