«Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков при матче в запасе. Они встретятся 26-го
Отрыв «Арсенала» от «Манчестер Сити» сократился по итогам 30-го тура АПЛ
Команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2), в то время как «горожане» разгромили «Саутгемптон» (4:1).
У лондонцев 73 очка после 30 игр в чемпионате, их ближайшие преследователи набрали 67 баллов, но имеют игру в запасе.
Встреча «Манчестер Сити» и «Арсенала» состоится 26 апреля. До этого первые в Премьер-лиге сыграют с «Лестером» (игра с «Брайтоном» перенесена), вторые – с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном».
3:0 0:3 2:6 5:0 0:4 0:3 5:1 0:3 0:4
Что с твоим?)
А вот больше интересно если Сити и ЛЧ возьмет- достаточно ли этого будет чтобы Холанд обогнал Месси и забрал ЗМ
Ну и по прежнему актуальный вопрос
Что с лицом?
Конечно, было бы приятно увидеть их на первом месте по итогам сезона, но с такой игрой как сегодня медали нужно будет разделить с фортуной
Вот игры в ЛЧ могут повлиять, да, особенно если и дальше пойдут.