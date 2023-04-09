«Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков при матче в запасе. Они встретятся 26-го

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Отрыв «Арсенала» от «Манчестер Сити» сократился по итогам 30-го тура АПЛ

Команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2), в то время как «горожане» разгромили «Саутгемптон» (4:1).

У лондонцев 73 очка после 30 игр в чемпионате, их ближайшие преследователи набрали 67 баллов, но имеют игру в запасе.

Встреча «Манчестер Сити» и «Арсенала» состоится 26 апреля. До этого первые в Премьер-лиге сыграют с «Лестером» (игра с «Брайтоном» перенесена), вторые – с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном».

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62 комментария

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GuruFutbola
Ответ mr kovalsky
4-0 Ну и по прежнему актуальный вопрос Что с лицом?
Супер
3:0 0:3 2:6 5:0 0:4 0:3 5:1 0:3 0:4
Что с твоим?)
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Veles3101
Апл Сити 100% заберёт. Тут и думать нечего.
А вот больше интересно если Сити и ЛЧ возьмет- достаточно ли этого будет чтобы Холанд обогнал Месси и забрал ЗМ
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mr kovalsky
Ответ GuruFutbola
Согласен, жаль в Испании с гегемоном на года вперед уже понятно, -15 в апреле это сильно
4-0
Ну и по прежнему актуальный вопрос
Что с лицом?
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aventura79
Поразительно, как Арсенал раз за разом умудряется облажаться на ровном месте… команда-феномен. Вот что в 2013 году их игру смотрел, что в 2016, что в 2020, что сейчас: не меняется буквально ничего, кроме тренеров)) И стиль ведь такой удивительно приятный, когда игра удается - как нож по маслу, глаз радуется. И как же знакомы все эти детские потери мяча при обводках, пожары в своей штрафной

Конечно, было бы приятно увидеть их на первом месте по итогам сезона, но с такой игрой как сегодня медали нужно будет разделить с фортуной
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Эл Ку
Вот она настоящая английская интрига!
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Куприн
Не представляю как Сити в такой форме может потерять очки. Шансы Аренала боюсь незначительные, нужно сегодня было удержать победу.
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GuruFutbola
Ответ Obdob
денацифицировали :)
Ты о чем вообще
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Obdob
Ответ GuruFutbola
Что с ним
денацифицировали :)
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ɔculpa
Ответ Егор Добрый
Артета должен все таки с кровью и потом ,но доехать до Чемпионства! По меркам и силам Сити они все же провалили часть сезона при симпатичной местами игры и плюс ЛЧ с сильными соперниками тоже влияет
Какая разница, что там провалил Сити в первой половине сезона?) Сейчас-то у них есть и результат, и игра, и почти нивелированное отставание.
Вот игры в ЛЧ могут повлиять, да, особенно если и дальше пойдут.
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GuruFutbola
Ответ Obdob
что случилось с акком? :)
Что с ним
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Mr@k
Ответ jonnysilverhand01
Вперед СИТИ ! Нужно показать, что арабские деньги всегда побеждают ! Я за сити с 1967 года !
может с 1867? не ошибся?...
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heymon95
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну вот, почти нос в нос уже. С учетом того, что Сити в очном матче выиграет с вероятностью 95%
Тебя букмекеры сюда заслали?
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Trash Talking
Маленькая оплошность Арсенала и всё уже в руках Сити. Очная встреча и матч в запасе = 6 очков. Почему-то не сомневаюсь, что на Этихаде Сити разденет канониров. Плюс и график не ахти у Арсенала. Сейчас лондонцы сами поплывут.
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jonnysilverhand01
Вперед СИТИ ! Нужно показать, что арабские деньги всегда побеждают ! Я за сити с 1967 года !
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serpal
Ответ And Justice for All
Арсеналу в гостях помимо Сити ещё играть с Ньюкаслом. У Сити на конец сезона календарь в АПЛ достаточно комфортный. На данную минуту фаворит явно Сити, т.к. при равенстве очков у Сити разница уже лучше на 5 мячей
Зато у них ЛЧ и в принципе игр больше.
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GuruFutbola
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
если арсенал выйграет все матчи то они будут чемпионом. шах и мат
Ну сити они слабо верится, что победят
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андрэ
Арсеналу не обосраться
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brace
Должно быть интересненько.
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
-15 в прошлом году тебя не смущало? Это было в марте 🤭
При тех же очках, посмотри как прибавил Гегемон за год
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Obdob
Ответ GuruFutbola
Согласен, жаль в Испании с гегемоном на года вперед уже понятно, -15 в апреле это сильно
что случилось с акком? :)
+2
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+1
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Syog1010
Ответ Алексей Ракшин
Заруба будет знатная
Заруба будет у Сити в апреле, Бавария-Лестер-Бавария-Арсенал за 2 недели
+6
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+5
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ GuruFutbola
Ну теперь все зависит от Пепа, выиграет все матчи, будет чемпионом)
если арсенал выйграет все матчи то они будут чемпионом. шах и мат
+1
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-1
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Никита Филимонов
Ответ Денис Сильнов
Комментарий удален модератором
участь болельщиков Арсенала - страдать!
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DolJun
надеюсь альварес видел сегодня жезуса и то, как он мог бы заиграть у нормального тренера, а не у физрука, который его маринует. холанд бист и с лавки он его не выпустит
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le vani
с сити будет самый главный матч сезона не проиграем и на 80% будем чемпами, даже 1 ничью можем после этого позволить себе либо с ньюкаслом либо с челси а если слить то тогда 99% сити обгонит.
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