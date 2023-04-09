«Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков при матче в запасе. Они встретятся 26-го

Отрыв «Арсенала» от «Манчестер Сити» сократился по итогам 30-го тура АПЛ

Команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2), в то время как «горожане» разгромили «Саутгемптон» (4:1).

У лондонцев 73 очка после 30 игр в чемпионате, их ближайшие преследователи набрали 67 баллов, но имеют игру в запасе.

Встреча « » и « » состоится 26 апреля. До этого первые в Премьер-лиге сыграют с «Лестером» (игра с «Брайтоном» перенесена), вторые – с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном».