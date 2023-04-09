Баэна, которого ударил Вальверде, заявил, что не шутил о ребенке Феде: «Ложь. Очень расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры»
Алекс Баэна, которого Феде Вальверде ударил после игры, заявил, что не шутил о его ребенке
«Реал» дома уступил «Вильярреалу» (2:3) в 28-м туре Ла Лиги.
После матча стало известно, что полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.
«Очень счастлив после впечатляющей победы команды на «Сантьяго Бернабеу», но в то же время очень расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры.
Удивлен тому, что обо мне пишут. То, что я говорил такие вещи, – полная ложь», – написал Баэна в инстаграме.
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p.s. я больше верю Вальверде, а баэно считаю настоящей тварью.
Пока что, по имеющейся информации куда больше вызывает доверия версия Феде. Это довольно спокойный игрок, который не замечен в каких-то вечных стычках и драках на поле. И что его могло заставить после матча пойти к автобусу Вильярреала, дождаться игрока соперника и ударить его по лицу? За проигрыш 2-3? Сомнительно.