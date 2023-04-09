Баэна, которого ударил Вальверде, заявил, что не шутил о ребенке Феде: «Ложь. Очень расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры»

Алекс Баэна, которого Феде Вальверде ударил после игры, заявил, что не шутил о его ребенке

«Реал» дома уступил « » (2:3) в 28-м туре .

После матча стало известно, что полузащитник « » дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

«Очень счастлив после впечатляющей победы команды на «Сантьяго Бернабеу», но в то же время очень расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры.

Удивлен тому, что обо мне пишут. То, что я говорил такие вещи, – полная ложь», – написал в инстаграме.

«Реал» влетел «Вильярреалу» через 3 дня после разгрома «Барсы». Похоже, отстанет на 15 очков