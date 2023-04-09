Баэна, которого ударил Вальверде, заявил, что не шутил о ребенке Феде: «Ложь. Очень расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига соцсети девушки и спорт Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Алекс Баэна, которого Феде Вальверде ударил после игры, заявил, что не шутил о его ребенке

«Реал» дома уступил «Вильярреалу» (2:3) в 28-м туре Ла Лиги.

После матча стало известно, что полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде дождался 21-летнего испанца на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры Баэна шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

«Очень счастлив после впечатляющей победы команды на «Сантьяго Бернабеу», но в то же время очень расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры.

Удивлен тому, что обо мне пишут. То, что я говорил такие вещи, – полная ложь», – написал Баэна в инстаграме.

«Реал» влетел «Вильярреалу» через 3 дня после разгрома «Барсы». Похоже, отстанет на 15 очков

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61 комментарий

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Homelender_666
Ответ Kyancey
Уважаемые модераторы sports.ru! Вам не кажется. что следующим в перманентный бан после rigobersong должен отправится GuruFutbola за его постоянные неадекватные комментарии, оскорбления, оправдания аморального поведения и призывы к насилию фанатов других клубов?!
Этого не может быть. Ригоберке обычно дают только 3-хдневный бан. Ему реально выписали перманентный бан?)
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Vlad
Ответ Raul14
был бы на месте боэна игрок спотифой-борселоны, сразу же написал бы заявление))
🤡
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Геннадий Тимченко
Ответ Vlad
А первый матч когда был? В КИ?
ну да... если бы ударил во время матча, то получил бы КК, чего соперник и добивался.... а так если получивший по морде подаст заявление в суд, то общественное мнение будет на стороне игрока Реала
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Vlad
Ответ Thomas Bergersen
Что за питух всех минусует?
Обрати внимание на свой вопрос: не питух, а питухи. Так как у тебя не один "-", а уже несколько 😀😀😀😀
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Butrymovich Mikalai
Ответ Юрий Кечко
Ты логику включи Если ты играл в футбол на хоть каких то соревнованиях должен знать что во время игры много чего могут обещать , но обычно остывают после финального свистка и эмоции уходят Вальверде явно не похож на отморозка , и что бы он не остыл и стоял ждал целенаправлено , это значит что весомая причина была действительно
"не похож на отморозка ", играет за Реал- оправдан. Следующий.
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Nika13
как сказал один человек в твиттере: будь это гави, то его бы уже отстранили на 7 лет, выписали штраф на 50 миллионов евро, отобрали дом, семью отправили в концентрационный лагерь, барсу расформировали, а на каталонию сбросили ядерку, но футболистам мадрида можно делать все, что они захотят без каких либо санкций
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Raul14
был бы на месте боэна игрок спотифой-борселоны, сразу же написал бы заявление))
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Vlad
Ответ Kyancey
Уважаемые модераторы sports.ru! Вам не кажется. что следующим в перманентный бан после rigobersong должен отправится GuruFutbola за его постоянные неадекватные комментарии, оскорбления, оправдания аморального поведения и призывы к насилию фанатов других клубов?!
Неудивительно, что такое говорит поклонник сливочных. Тут в основном банят либо удаляют комменты от болельщиков Барсы. Ещё Задняя поверхность Дембеле заметил, что даже админы в основном мадридисты. Ну а DolJun вовсе ненавидит каталонских поклонников.
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Butrymovich Mikalai
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Встречный вопрос: а если какой-нибудь местный Баэна оскорбит вашу жену/маму/сестру/отца/брата, вы это стерпите и тоже будете говорить про закон?
ахаха это получается надо ломать лица троллям со спорца ?
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Raul14
Ответ GuruFutbola
Что еще ожидать от шакалов, которые только умеют играть в 🐀 на контратаках сидя нижним блоком, какой стиль и днк модрида, такие и игроки, увы)
0:4 ))
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RMFC12
Ага Феде делать нечего это придумывать , бред
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Арсений Чернобаев
скоро мы узнаем правду, кто из них настоящая бездушная тварь- баэно, который не может отвечать за свои слова тем более по такой теме, или Вальверде, который чтобы выплеснуть эмоции на каком-то игроке, придумав неадекватную ложь.
p.s. я больше верю Вальверде, а баэно считаю настоящей тварью.
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Butrymovich Mikalai
Самосуд от Вальверде, это так современно и прогрессивно ....
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arspurs9
Ответ ShamilK
Просто трус. Мало того, что не смог постоять за себя и ответить за слова, так теперь еще заднюю включает и отмазывается.
Так судя по всему, когда Феде его встретил и ударил, он сразу начал визжать и звать на помощь охрану, если верить другим новостям, так что ничего удивительного)
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ almatbarsa
Ну если каждый будет заниматься самосудом, то какой смысл закона вообще?
Встречный вопрос: а если какой-нибудь местный Баэна оскорбит вашу жену/маму/сестру/отца/брата, вы это стерпите и тоже будете говорить про закон?
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fellx
Вы хоть слышали какой голос у Вальверде? Такой человек просто так не то что в драку а спор не полезет. А тут святое затронул. Подумал раз с Винисиусом можно делать всё что угодно, то и с остальными игроками так. Вот получил ответку.
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arspurs9
Ответ psixyec
Самое смешное, как Спорц не банит этого человека за мультиакк. Если я не ошибаюсь, за такое полагается пермач, а он на всех ветках минусит комментарии нормальных людей, ох уж эти больше, чем комплексы!
Так там этих мультиакков - вагон.
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fellx
Ответ Kyancey
Уважаемые модераторы sports.ru! Вам не кажется. что следующим в перманентный бан после rigobersong должен отправится GuruFutbola за его постоянные неадекватные комментарии, оскорбления, оправдания аморального поведения и призывы к насилию фанатов других клубов?!
Не забанят. Эти профили эдакие зачинщики активных споров между неочень адекватными фанатами звёзд футбола. Даже если их удалят, создадут новые 10 для таких срачей.
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red hikkikomori
Ответ M93
А что надо сделать? Может погладить по головке Баэну, написать слезливый пост в соцсетях, что какой он плохой как человек? Чтобы ты сам сделал, если бы похожий Баэна смеялся над твоей семьей, тем более когда у тебя могло случиться горе?
Все просто : ответил бы словами, если у Вальверде не хватает интеллекта ответить, то лучше бы просто молчал - это было бы достойно, не опускаться до уровня оскорбляющего. Я бы понял Вальверде если бы он сразу на поле после слов Боэны на эмоциях его ударил, но он стерпел на поле, а потом подкараулил в подворотне, он спланировал это, и это ещё хуже, потому что получается что он сделал это осознано
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arspurs9
Не знаю, нужно ждать итога расследований или каких-то подробностей, НО..
Пока что, по имеющейся информации куда больше вызывает доверия версия Феде. Это довольно спокойный игрок, который не замечен в каких-то вечных стычках и драках на поле. И что его могло заставить после матча пойти к автобусу Вильярреала, дождаться игрока соперника и ударить его по лицу? За проигрыш 2-3? Сомнительно.
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Exciter
Правильно, что втащил ему. Соболев тоже скоро втащит Аршавину. И это будет уракен маваши
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Андрей Хенто
Ну конечно, ведь Вальверде просто так был огорчен поражением и решил отомстить обидчику за пределами поля. Всегда так делает, очевидно, что молодой не следит за своим языком и справедливо был названа. Есть вещи, которые нельзя затрагивать.
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hedgehog111
Ответ Theodor Herzl
Лжец и недочеловек. Феде нормальный парень, и очевидно что только что-то действительно серьёзное могло вынудить поступить его так как он поступил.
ты с ним спишь раз так хорошо его знаешь!? 🤦
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DonaldBrashear 2.0
ага, мерзкий человек, как совершать грязь, так сразу герой, а тут, прилетел ответ - сразу в отказ пошёл.
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Vlad
Ответ Геннадий Тимченко
шутил о ребенке ❓это по другому называется... и если он два матча подряд таким образом себя ведёт, то Вальверде не увидел другого варианта как это прекратить🤷
А первый матч когда был? В КИ?
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