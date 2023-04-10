Роналду не забил впервые за пять матчей – против «Аль-Фейхи». У него 7 голов за 4 предыдущие игры
Голевая серия Криштиану Роналду прервалась после 4 матчей
Форвард «Аль-Насра» не сумел поразить ворота «Аль-Фейхи» (0:0) в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Он провел на поле весь матч.
В предыдущих четырех играх 38-летний футболист отметился суммарно 7 голами. За клуб он забил «Абхе» (1 раз) и «Аль-Адале» (дважды), а также сделал по дублю в матчах сборной Португалии с Лихтенштейном и Люксембургом в квалификации Евро-2024.
В чемпионате Саудовской Аравии на счету Роналду 11 голов за 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Как же это смешно
А кринж в ЛЧ Азии сыграл хоть?
Рюналду позорит Европу, Арабы наверное думают, неужели обладатель 5 ЗМ играет хуже чем наши Арабы и как тогда играют остальные.
Эээххх рюналду не позорься играй нормально или завершат карьеру.
Побойтесь Бога, дайте команде нормально развиваться.