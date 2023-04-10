Роналду не забил впервые за пять матчей – против «Аль-Фейхи». У него 7 голов за 4 предыдущие игры

Голевая серия Криштиану Роналду прервалась после 4 матчей

Форвард « » не сумел поразить ворота «Аль-Фейхи» (0:0) в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Он провел на поле весь матч.

В предыдущих четырех играх 38-летний футболист отметился суммарно 7 голами. За клуб он забил «Абхе» (1 раз) и «Аль-Адале» (дважды), а также сделал по дублю в матчах сборной с Лихтенштейном и Люксембургом в квалификации Евро-2024.

В чемпионате Саудовской Аравии на счету 11 голов за 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.