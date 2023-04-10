Роналду не забил впервые за пять матчей – против «Аль-Фейхи». У него 7 голов за 4 предыдущие игры

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фейха Футбол

Голевая серия Криштиану Роналду прервалась после 4 матчей

Форвард «Аль-Насра» не сумел поразить ворота «Аль-Фейхи» (0:0) в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Он провел на поле весь матч.

В предыдущих четырех играх 38-летний футболист отметился суммарно 7 голами. За клуб он забил «Абхе» (1 раз) и «Аль-Адале» (дважды), а также сделал по дублю в матчах сборной Португалии с Лихтенштейном и Люксембургом в квалификации Евро-2024.

В чемпионате Саудовской Аравии на счету Роналду 11 голов за 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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GuruFutbola
Ответ Zidan GOAT
Осталось тут комментарий от ригоберки дождаться и сразу оптом в дурку всех везти )
Посмотри видео истерик альнасралду перед сном, покорми удава и спать)
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goshforever
Перспективная ветка
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Zidan GOAT
Осталось тут комментарий от ригоберки дождаться и сразу оптом в дурку всех везти )
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AF007
Хоть бы его взяли на Евро. Загубит сборную в 4-й раз подряд, молиться на стринги манекена перестанут даже портки
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Станислав Л
а что случилось? Не назначили пенальти что-ли?
Этот Аль-Фейхоа какой-то кислый и неаппетитный😡
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Zidan GOAT
В комментариях перепись сектантов Месси )
Как же это смешно
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Muhammad Juraev
Ответ Velirpa
радует, что это двое ЛЧ смотрят как зрители, бгг
Месси вроде принимал участие в этом сезоне!
А кринж в ЛЧ Азии сыграл хоть?
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Velirpa
Ответ Phantomm
Пока Рон мучается в пустыне,Месси уже побил его рекорд пр голам в европейских чемпионатах
радует, что это двое ЛЧ смотрят как зрители, бгг
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Arman Markosyan 25
Что там Великий Алонсо говорил? Покер?
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GuruFutbola
Ответ Muhammad Juraev
Ты сейчас очень унизил чемпионат Афганистана сравнив с миньон лигой кринжа
Чемпионат сборной племен Африки подошел бы👍🏻
+3
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Greatest Of All Time
Не ну это же мультик лига, как можно там не забить, 200 лига мира.
Рюналду позорит Европу, Арабы наверное думают, неужели обладатель 5 ЗМ играет хуже чем наши Арабы и как тогда играют остальные.
Эээххх рюналду не позорься играй нормально или завершат карьеру.
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Muhammad Juraev
Ответ Barca_mania
придется спуститься ещё ниже, в чемпионат Афганистана😁
Ты сейчас очень унизил чемпионат Афганистана сравнив с миньон лигой кринжа
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Игорь Климов
Ответ Станислав Л
был на грани прям
Значит он заплакал?
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Red_Marlboro_
Сиииииииууууууу,невероятно)Насколько же сильно он деградировал...
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Игорь Климов
Ответ Phantomm
Пока Рон мучается в пустыне,Месси уже побил его рекорд пр голам в европейских чемпионатах
Лео Месси скоро практически все его рекорды перепишет.
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Lionel Van Damme
Лох
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Экспертное мнение
Ответ Станислав Л
а что случилось? Не назначили пенальти что-ли?
Говорят не добавили еще 30 минут, возмутительно
+6
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Станислав Л
Ответ Игорь Климов
Капитанскую повязку как обычно Кринж не бросил на поле?
был на грани прям
+3
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Barca_mania
Ответ GuruFutbola
Мда уж, кринж уже не может в двухсотый дворовый чемпионат, походу очередной клуб развалит, а ведь до прихода баласта аль наср на 1 месте был
придется спуститься ещё ниже, в чемпионат Афганистана😁
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Oleg
Куда там фанаты аль насры его хотели, в Ньюкасл?)
Побойтесь Бога, дайте команде нормально развиваться.
+10
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Игорь Климов
Ответ Muhammad Juraev
Но его фанаты кричали, что будет покер и что это не Месси, что он забивает в каждом матче 😂 Но его понять можно, всё же Аль Биляль это вам не Ницца из фермер лиги)
Там только полупокер)
+4
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Мгер Цолакян
Аль-Фейхи не продался, и голы Роналду сразу пропали.
+7
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Phantomm
Пока Рон мучается в пустыне,Месси уже побил его рекорд пр голам в европейских чемпионатах
+20
-4
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Muhammad Juraev
Ответ yrok77
сейчас начнётся 😁
Ну не плач ты 🤣
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Игорь Климов
Ответ Футбол_это_жизнь
Великий. Чего уж там скрывать.
Но только Талиска лучший игрок в Аль-Наср.
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