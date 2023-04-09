Романа Костомарова выпишут из реанимации в ближайшие два месяца (РБК)

Теги Роман Костомаров танцы на льду Здоровье Фигурное катание

Стало известно, когда Романа Костомарова могут выписать из реанимации

Как сообщает «РБК Спорт», олимпийского чемпиона в танцах на льду выпишут из реанимации в ближайшие два месяца.

Один из источников издания отметил, что состояние Костомарова улучшается с каждым днем, и в ближайшие месяцы он должен покинуть отделение реанимации.

Другой собеседник сказал, что экс-фигурист чувствует себя лучше, отметив, что он постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.

Костомарова госпитализировали в январе с пневмонией.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!

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7 комментариев

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tanya_1111
"В ближайшие два месяца" ))). Спортс такой спортс.
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Мистер Блин
предлагаю спортсу отстать от Романа! мы ему здоровья пожелали, зачем афишировать каждый раз новости о нем? ну поставьте ( не дай бог,) себя на его место, интересно было бы про себя такое читать? у спортса новостей что ли о спорте нет,? или совести? или мозгов?
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Бене Гессерит
Ответ Strepto
Ты на что намекаешь, провокатор?
Бога нужно всегда помнить, не только, когда стало хорошо, но и когда стало плохо. И наоборот.
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Strepto
Ответ Бене Гессерит
Слава тому богу, который его оставил без конечностей и способности жить человеческой жизнью!
Ты на что намекаешь, провокатор?
0
-1
-1
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jonnysilverhand01
Здоровья тебе Рома ! Здоровья
+4
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+4
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Бене Гессерит
Ответ Анастасия Прудникова
Слава Богу!
Слава тому богу, который его оставил без конечностей и способности жить человеческой жизнью!
+1
-3
-2
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Анастасия Прудникова
Слава Богу!
+11
-2
+9
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