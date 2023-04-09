Романа Костомарова выпишут из реанимации в ближайшие два месяца (РБК)

Стало известно, когда Романа Костомарова могут выписать из реанимации

Как сообщает «РБК Спорт», олимпийского чемпиона в танцах на льду выпишут из реанимации в ближайшие два месяца.

Один из источников издания отметил, что состояние Костомарова улучшается с каждым днем, и в ближайшие месяцы он должен покинуть отделение реанимации.

Другой собеседник сказал, что экс-фигурист чувствует себя лучше, отметив, что он постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.

госпитализировали в январе с пневмонией.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!