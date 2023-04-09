«Ливерпуль» потерял шансы на победу в АПЛ. Команда Клоппа выиграла лишь Суперкубок Англии в этом сезоне

«Ливерпуль» потерял математические шансы на победу в АПЛ

В 30-м туре «Ливерпуль» сыграл вничью с « » (2:2). Сейчас команда идет на 8-м месте, набрав 44 очка в 29 играх. «Арсенал», лидирующий в таблице, опережает «Ливерпуль» на 29 очков. Это значит, что «Ливерпуль» не сможет отыграть отставание от «Арсенала» даже в том случае, если выиграет все оставшиеся 9 матчей

Ранее «Ливерпуль» выбыл из борьбы за Лигу чемпионов, уступив «Реалу» в 1/8 финала, вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону», а также уступил «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Таким образом, команда под руководством в сезоне-2022/23 выиграла лишь Суперкубок Англии, победив «Ман Сити» (3:1).

«Ливерпуль» не побеждает 5 матчей – 3 поражения и 2 ничьих после 7:0 с «МЮ»