«Ливерпуль» потерял шансы на победу в АПЛ. Команда Клоппа выиграла лишь Суперкубок Англии в этом сезоне

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«Ливерпуль» потерял математические шансы на победу в АПЛ

В 30-м туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2). Сейчас команда идет на 8-м месте, набрав 44 очка в 29 играх. «Арсенал», лидирующий в таблице, опережает «Ливерпуль» на 29 очков. Это значит, что «Ливерпуль» не сможет отыграть отставание от «Арсенала» даже в том случае, если выиграет все оставшиеся 9 матчей

Ранее «Ливерпуль» выбыл из борьбы за Лигу чемпионов, уступив «Реалу» в 1/8 финала, вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону», а также уступил «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Таким образом, команда под руководством Юргена Клоппа в сезоне-2022/23 выиграла лишь Суперкубок Англии, победив «Ман Сити» (3:1).

«Ливерпуль» не побеждает 5 матчей – 3 поражения и 2 ничьих после 7:0 с «МЮ»

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65 комментариев

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Бухгалтер2021
сити тоже скоро потеряет шансы
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выходец из убежища
Ответ Арман Мартиросян
Нет, суперкубок это матч-открытие нового сезона АПЛ.
К новому сезону АПЛ суперкубок вообще отношения не имеет. Это выставочный матч.
Матч открытие - это первый матч первого тура.
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Arty K.
Чуть-чуть не дожали до чемпионства, ЭХ
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А.В.Бубнов
Такая новость про порт выходит каждый год уже в течение 40 лет. Юбиляры стабильны как никто в этом мире!
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Арман Мартиросян
Ответ Софья Хороброва
ливер ужасно себя повел. не дал арсеналу 3 очка, чтоб тот выиграл титул. причем сами же играют отвратно, ни на что не претендуют, а играть другим не дают.
Ливерпуль это не благотворительная организация, чтобы подарить очки Арсеналу, чтобы те стали чемпионами. Трофей надо заслужить, а не ждать подачек от других.
+3
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Jaxongir Shodiev
Ответ Yerkebulan
Отрицательный квадрупл
Положительный залупл
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Арман Мартиросян
Ответ выходец из убежища
Суперкубок относится к прошлому сезону.
Нет, суперкубок это матч-открытие нового сезона АПЛ.
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Snid
Ответ DolJun
чисто визуально, но дисреспект ту молдова
Надо приглядеться, может я что-то не разглядел)
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SV82
Ответ v.belorussky
Потолок мечтаний сейчас - пробиться в Лигу Конференций. А если по факту, то наш Ливерпуль - это команда-середняк. То, что сотворил за эти годы Клопп - достойно увековечивания в истории. Но такое не может продолжаться вечно. Спад был ожидаем. Если выражаться образным языком, то наш Клопп - это фея, а наш Ливерпуль - золушка. Но любая сказка кончается. И рано или поздно карета вновь превращается в продырявленную тыкву, увы.
Ваш ваш
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DolJun
Ответ Snid
Почему молдавский :)?
чисто визуально, но дисреспект ту молдова
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Софья Хороброва
Ответ And Justice for All
Ну да, до этого тура Ливерпуль серьёзно претендовал на титул))
ливер ужасно себя повел. не дал арсеналу 3 очка, чтоб тот выиграл титул. причем сами же играют отвратно, ни на что не претендуют, а играть другим не дают.
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Ramin Mamedov
добавили тогда бы уж, что Ливерпуль ещё может вылететь
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jordy
Ответ llolishe
При таком тренере как Клопп Ливерпуль не будет покупать Беллингемов Ливерпуль будет покупать всяких Карвалий из Чемпионшипа чтобы сэкономить
Хватит ныть.
Лучше бы порадовался той игре, что показал сегодня Ливерпуль.
В следующем сезоне всё нормализуется.
Этот неудачный сезон как раз и мотивирует игроков Ливерпуля на сезон следующий.
К тому же не будет ЛЧ, а может еврокубков совсем.
Я как раз и опасаюсь такого расклада.
Мотивированный Ливерпуль, да еще и без еврокубков, сложно будет остановить.
+3
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Павел Храмов
Ответ Давид Agabekyan
И? Это трофей в этом сезоне. Даже тут новостники спортса обосрались
Формально Суперкубок относится к прошлому сезону, так что тут все верно
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Nek Nek
Без.могзл.ый лив.ер сыграл за шити!
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Ненавидящий2.0
Ответ llolishe
Уволить Клоппа будет лучшим решением Появится мотивированный тренер с новыми идеями ,а не зажравшийся стендапер
Скучаешь по регулярным 6-8 местам? Если уволят Клоппа. Это станет буднями для команды. Бойся того о чём мечтаешь
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Максим Маслов
Не так, АПЛ потеряла шансы на чемпионство Ливерпуля!
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выходец из убежища
Ответ Давид Agabekyan
И? Это трофей в этом сезоне. Даже тут новостники спортса обосрались
Суперкубок относится к прошлому сезону.
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Абдул Абакаев
Ответ Давид Agabekyan
И? Это трофей в этом сезоне. Даже тут новостники спортса обосрались
да. но квадрупл этот не входит
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-1
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Ненавидящий2.0
Спасибо. Посмеялся. На второе место шансы есть? Кроме математических
+4
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llolishe
При таком тренере как Клопп Ливерпуль не будет покупать Беллингемов
Ливерпуль будет покупать всяких Карвалий из Чемпионшипа чтобы сэкономить
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LeicesterCity
Какой же Клопа квадапульный)))
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AminO2
Если МанСити берет АПЛ, всем пришлют по ящику шампанского. Тренту, дополнительно - пуд мускатных орехов.
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Баобабка
Коронавирусный чемпион возвращается в эру бестрофейника.
+2
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v.belorussky
Потолок мечтаний сейчас - пробиться в Лигу Конференций.

А если по факту, то наш Ливерпуль - это команда-середняк. То, что сотворил за эти годы Клопп - достойно увековечивания в истории. Но такое не может продолжаться вечно. Спад был ожидаем.

Если выражаться образным языком, то наш Клопп - это фея, а наш Ливерпуль - золушка. Но любая сказка кончается. И рано или поздно карета вновь превращается в продырявленную тыкву, увы.
+1
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