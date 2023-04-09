«Ливерпуль» потерял шансы на победу в АПЛ. Команда Клоппа выиграла лишь Суперкубок Англии в этом сезоне
«Ливерпуль» потерял математические шансы на победу в АПЛ
В 30-м туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2). Сейчас команда идет на 8-м месте, набрав 44 очка в 29 играх. «Арсенал», лидирующий в таблице, опережает «Ливерпуль» на 29 очков. Это значит, что «Ливерпуль» не сможет отыграть отставание от «Арсенала» даже в том случае, если выиграет все оставшиеся 9 матчей
Ранее «Ливерпуль» выбыл из борьбы за Лигу чемпионов, уступив «Реалу» в 1/8 финала, вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону», а также уступил «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка английской лиги.
Таким образом, команда под руководством Юргена Клоппа в сезоне-2022/23 выиграла лишь Суперкубок Англии, победив «Ман Сити» (3:1).
«Ливерпуль» не побеждает 5 матчей – 3 поражения и 2 ничьих после 7:0 с «МЮ»
Матч открытие - это первый матч первого тура.
Лучше бы порадовался той игре, что показал сегодня Ливерпуль.
В следующем сезоне всё нормализуется.
Этот неудачный сезон как раз и мотивирует игроков Ливерпуля на сезон следующий.
К тому же не будет ЛЧ, а может еврокубков совсем.
Я как раз и опасаюсь такого расклада.
Мотивированный Ливерпуль, да еще и без еврокубков, сложно будет остановить.
Ливерпуль будет покупать всяких Карвалий из Чемпионшипа чтобы сэкономить
А если по факту, то наш Ливерпуль - это команда-середняк. То, что сотворил за эти годы Клопп - достойно увековечивания в истории. Но такое не может продолжаться вечно. Спад был ожидаем.
Если выражаться образным языком, то наш Клопп - это фея, а наш Ливерпуль - золушка. Но любая сказка кончается. И рано или поздно карета вновь превращается в продырявленную тыкву, увы.