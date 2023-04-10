«Это Рио-де-Жанейро, еще три очка, спокойно!» Малком и Клаудиньо после матча с «Локо» ответили Дзюбе – он говорил, что клуб превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Малком Клаудиньо ахахаха Футбол

Малком и Клаудиньо подшутили над Артемом Дзюбой после матча с «Локомотивом»

В 22-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» на выезде со счетом 2:1.

«Рио-де-Жанейро. Здесь Рио-де-Жанейро!» – сказал Клаудиньо, празднуя победу на поле после матча.

«Это Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро! Three more points («еще три очка» – англ.). Спокойно!» – со смехом сказал Малком на русском языке.

По всей видимости, слова Малкома и Клаудиньо – отсылка к реплике Артема Дзюбы из интервью Нобелю Арустамяну в начале марта. Форвард «Локомотива», говоря о том, почему ушел из «Зенита», заявил: «Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян».

Дзюба провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

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19 комментариев

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nikitosdaipoltos
Ответ M-axi-m
Нормально он играл, особенно в первом тайме. Но то что руку не подал - это по-мудацки
не подал - его дело
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Всё знаю
Однажды новые питерские братишки выучат наш язык, но это будет совсем другая история.
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goshforever
Без всего этого цирка с взаиморасчетами Дзюбы РПЛ была бы заметно скучнее.
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Злодей Спб
Лучше joga bonito в ФК Зенит Рио-де-Жанейро и пятое чемпионство подряд, чем гордо посасывать лапоть в ФНЛ играя строго нордическими выпускниками своей академии и паспортистами.

Состав - не цель, а средство. Цель - чемпионство. Если есть возможность собрать состав посильнее, надо этой возможностью пользоваться.

Я думаю, МС не комплексует, что у них есть Де Брюйне и Холланд, а у других клубов АПЛ их нет. С другой стороны, было бы смешно слышать вопли со тороны болельщиков АПЛ в адрес МС, чтобы они "своими легионерами поделились". Ведь правда? -) А в РПЛ такое регулярно.
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Shibosan
Всячески одобряю унижение Дзюбы.
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Юрий Кечко
Ответ Antonio Romangoli
Зенит ( Бразилия) уже не знает , как оправдаться, что им не интересны воспитанники из академии Зенита , легче купить бразильцев , превратив российский клуб в фарм-клуб для бразильцев , но болельщикам Зенита по барабану на российских футболистов .
Реалу все равно на испанский футбол , ведь там может не выйти ни одного испанца
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Водяра
Норм опустили рукаку.
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инок
Все кому не лень троллят Дзюбу и он того заслуживает..)
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Мансур Абдрахимов
Дети лейтенанта Шмидта
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Antonio Romangoli
Ответ градус ненависти
И вот эта та рпл, в которой казалось бы, совсем недавно брали Еврокубки, играли Аршавин, Кержаков, Гарай, Ласс, Вагнер, Красич, Игнашевич, Зырянов, Измайлов, тренировали Спалетти, Адвокаат, Гус
Возможно Зенит переименуют в Шахтёр из Санкт-Петербурга)
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Ответ Мистер Уайт
Спор трёх россиян про Рио-де-Жанейро, где все ходят в белых брюках.
Двое из них были в Рио, а один что-то слышал
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Antonio Romangoli
Зенит ( Бразилия) уже не знает , как оправдаться, что им не интересны воспитанники из академии Зенита , легче купить бразильцев , превратив российский клуб в фарм-клуб для бразильцев , но болельщикам Зенита по барабану на российских футболистов .
+2
-5
-3
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Ответ igls54
В Бразилии Педров меньше, чем в России - Дзюб
Один Дзюба и того хватает, хватит уже
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градус ненависти
И вот эта та рпл, в которой казалось бы, совсем недавно брали Еврокубки, играли Аршавин, Кержаков, Гарай, Ласс, Вагнер, Красич, Игнашевич, Зырянов, Измайлов, тренировали Спалетти, Адвокаат, Гус
0
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-2
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Артур Артур
Мда,уже бразилы попускают Дзюбу
+4
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igls54
В Бразилии Педров меньше, чем в России - Дзюб
0
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M-axi-m
Нормально он играл, особенно в первом тайме. Но то что руку не подал - это по-мудацки
+6
-1
+5
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Мистер Уайт
Спор трёх россиян про Рио-де-Жанейро, где все ходят в белых брюках.
+7
-1
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ZarvuR2020
Уверен, что Артём так не считает. Ты же не скажешь в интервью Нобелю, что контракт который хотел не дали, остаётся повторять претензию "экспертов" и кузьмичей из златоглавой про Рио-де-Жанейро.
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