«Это Рио-де-Жанейро, еще три очка, спокойно!» Малком и Клаудиньо после матча с «Локо» ответили Дзюбе – он говорил, что клуб превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро
Малком и Клаудиньо подшутили над Артемом Дзюбой после матча с «Локомотивом»
В 22-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» на выезде со счетом 2:1.
«Рио-де-Жанейро. Здесь Рио-де-Жанейро!» – сказал Клаудиньо, празднуя победу на поле после матча.
«Это Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро! Three more points («еще три очка» – англ.). Спокойно!» – со смехом сказал Малком на русском языке.
По всей видимости, слова Малкома и Клаудиньо – отсылка к реплике Артема Дзюбы из интервью Нобелю Арустамяну в начале марта. Форвард «Локомотива», говоря о том, почему ушел из «Зенита», заявил: «Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян».
Дзюба провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.
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Состав - не цель, а средство. Цель - чемпионство. Если есть возможность собрать состав посильнее, надо этой возможностью пользоваться.
Я думаю, МС не комплексует, что у них есть Де Брюйне и Холланд, а у других клубов АПЛ их нет. С другой стороны, было бы смешно слышать вопли со тороны болельщиков АПЛ в адрес МС, чтобы они "своими легионерами поделились". Ведь правда? -) А в РПЛ такое регулярно.