«Это Рио-де-Жанейро, еще три очка, спокойно!» Малком и Клаудиньо после матча с «Локо» ответили Дзюбе – он говорил, что клуб превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро

Малком и Клаудиньо подшутили над Артемом Дзюбой после матча с «Локомотивом»

В 22-м туре Мир «Зенит» обыграл « » на выезде со счетом 2:1.

«Рио-де-Жанейро. Здесь Рио-де-Жанейро!» – сказал Клаудиньо, празднуя победу на поле после матча.

«Это Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро! Three more points («еще три очка» – англ.). Спокойно!» – со смехом сказал Малком на русском языке.

По всей видимости, слова и Клаудиньо – отсылка к реплике из интервью Нобелю Арустамяну в начале марта. Форвард «Локомотива», говоря о том, почему ушел из «Зенита», заявил: «Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян».

Дзюба провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

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