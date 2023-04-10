«Атлетико» выиграл 5 матчей Ла Лиги подряд. Команда Симеоне на 2 очка отстает от «Реала»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Райо Вальекано Футбол

Серия «Атлетико» без поражений в Ла Лиге достигла 12 матчей

Команда Диего Симеоне сегодня обыграла «Райо Вальекано» (2:1) в 28-м туре.

В последний раз «Атлетико» проигрывал в чемпионате 8 января – «Барселоне» (0:1). С тех пор у него 9 побед и 3 ничьих.

Сейчас победная серия мадридцев насчитывает 5 матчей, общий счет – 13:2. Далее клуб примет «Альмерию» (16 апреля).

В таблице Ла Лиги «Атлетико» с 57 очками занимает 3-е место, отставая от «Реала» на 2 балла.

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10 комментариев

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Raul14
Ответ GuruFutbola
Первый мадридский должен обгонять фуфлобус и занимать законное 2 место
фк Нэгрейра))
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Raul14
Надеюсь с этим Негрейра больше на будет уговаривать судей закрыть глаза на левые голы спотифой-цирка) И фк банкрот отправится в сегугду за подкуп судей в течение 20 лет.)) Вот тогда чемпионат очистится и будет справедливая борьба за ЛЛ)
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Игорь Климов
Атлетико в этом сезоне по силам занять второе место в Ла Лиге!
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GuruFutbola
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
У 3 корзина более сложная
У модрида исторически мусорная)
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Football poet
Я бы очень хотел посмотреть на Клоппа в Ателтико, мне кажется это был бы идеальный союз, у обоих есть некий ДНК бунтаря и это было бы круто, все таки Симеоне мне кажется свое оттренировал в Атлетико, нужно новое дыхание
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Under
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
У 3 корзина более сложная
какая корзина?
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aliev.islam.1976@icloud.com
Ответ Under
да в целом какая разница, второе или третье
У 3 корзина более сложная
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-2
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Under
Ответ Roman
Старый лис Симеоне ещё и Реал обойдёт
да в целом какая разница, второе или третье
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GuruFutbola
Первый мадридский должен обгонять фуфлобус и занимать законное 2 место
+7
-5
+2
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Roman
Старый лис Симеоне ещё и Реал обойдёт
+3
0
+3
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