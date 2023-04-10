«Атлетико» выиграл 5 матчей Ла Лиги подряд. Команда Симеоне на 2 очка отстает от «Реала»
Серия «Атлетико» без поражений в Ла Лиге достигла 12 матчей
Команда Диего Симеоне сегодня обыграла «Райо Вальекано» (2:1) в 28-м туре.
В последний раз «Атлетико» проигрывал в чемпионате 8 января – «Барселоне» (0:1). С тех пор у него 9 побед и 3 ничьих.
Сейчас победная серия мадридцев насчитывает 5 матчей, общий счет – 13:2. Далее клуб примет «Альмерию» (16 апреля).
В таблице Ла Лиги «Атлетико» с 57 очками занимает 3-е место, отставая от «Реала» на 2 балла.
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