«Атлетико» выиграл 5 матчей Ла Лиги подряд. Команда Симеоне на 2 очка отстает от «Реала»

Серия «Атлетико» без поражений в Ла Лиге достигла 12 матчей

Команда Диего Симеоне сегодня обыграла « » (2:1) в 28-м туре.

В последний раз «Атлетико» проигрывал в чемпионате 8 января – «Барселоне» (0:1). С тех пор у него 9 побед и 3 ничьих.

Сейчас победная серия мадридцев насчитывает 5 матчей, общий счет – 13:2. Далее клуб примет «Альмерию» (16 апреля).

В таблице « » с 57 очками занимает 3-е место, отставая от «Реала» на 2 балла.