Сергей Карякин: «Хотелось бы, чтобы в футболе были команды моего родного Крыма и новых освобожденных территорий»

Шахматист Сергей Карякин считает, что РФС должен принять клубы из Крыма и новых регионов

«Я хожу на матчи, но не могу назвать себя футбольным экспертом.

Такие политические моменты, как переход в Азию, мне сложно комментировать, но мне бы хотелось, чтобы в футболе были заиграны команды моего родного Крыма и новых освобожденных территорий.

А глобальный вопрос о переходе в Азию пусть они сами решают», – сказал , болеющий за « ».

Несколько дней назад правительство предложило интегрировать новые регионы России в систему спорта страны.