Сергей Карякин: «Хотелось бы, чтобы в футболе были команды моего родного Крыма и новых освобожденных территорий»
Шахматист Сергей Карякин считает, что РФС должен принять клубы из Крыма и новых регионов
«Я хожу на матчи, но не могу назвать себя футбольным экспертом.
Такие политические моменты, как переход в Азию, мне сложно комментировать, но мне бы хотелось, чтобы в футболе были заиграны команды моего родного Крыма и новых освобожденных территорий.
А глобальный вопрос о переходе в Азию пусть они сами решают», – сказал Карякин, болеющий за «Спартак».
Несколько дней назад правительство предложило интегрировать новые регионы России в систему спорта страны.
Это БЭГУ - боевые этногуси Украины на него на сра ли))