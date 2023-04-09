Сергей Карякин: «Хотелось бы, чтобы в футболе были команды моего родного Крыма и новых освобожденных территорий»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Сергей Карякин Политика чемпионат Крыма ТАСС Футбол

Шахматист Сергей Карякин считает, что РФС должен принять клубы из Крыма и новых регионов

«Я хожу на матчи, но не могу назвать себя футбольным экспертом.

Такие политические моменты, как переход в Азию, мне сложно комментировать, но мне бы хотелось, чтобы в футболе были заиграны команды моего родного Крыма и новых освобожденных территорий.

А глобальный вопрос о переходе в Азию пусть они сами решают», – сказал Карякин, болеющий за «Спартак».

Несколько дней назад правительство предложило интегрировать новые регионы России в систему спорта страны.

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42 комментария

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Алексей Сигаев
Ответ несахар
в чем ее нацизм?
Например, в том, что она целенаправленно борется с русской культурой на подвластных ей русских территориях.
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virgisbb
Ответ Алексей Сигаев
От текущей нацистской власти.
Profan!
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Vlad RK
украинские полит эксперты не заставили себя ждать с осуждением и оскорблениями
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Tiestorzn17
Ответ RSM-1930
Он родился в Крыму, если уж кого и слушать так этот его, а не тебя
Держи свои +15р., заслужил ботя
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несахар
Ответ Алексей Сигаев
От текущей нацистской власти.
в чем ее нацизм?
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RSM-1930
Ответ Iuasamotu
Комментарий удален модератором
ахаха а чего ж тогда не вся Сербия решала судьбу Косово)))
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Iuasamotu
Ответ RSM-1930
Карякин родился в Крыму, жители Крыма сами решили с кем они хотят жить. украинцы если хотят жить в европе-это их право, но без территории Новороссии
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Vlad RK
Ответ несахар
а как же киев? киева уже нет в списках?
пока поиграют в чемпионате польши
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jonnysilverhand01
Ответ T622222
Комментарий удален модератором
Москвич белый !
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Антон Горохов
с пустыми трибунами))
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Igorsm11
Ответ раскаявшийся жиробас
В данной новости мы видим, что шахматист освобождён от наличия мозга)
зато у тупого кержакова который то член засветит в инете то 300 млн мошенникам отдаст есть мозги
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aarau
Ответ Алексей Сигаев
Обязательно будут. И команды других русских регионов: Одессы, Харькова, Днепропетровска - тоже будут выступать в чемпионате России.
а херсон? херсон будет? )
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Сергей Сорока
Помнится, до освобождения был и Крым в футболе, и футбол в Крыму.
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Igorsm11
Кому как не уроженцу Республики Крым виднее чей он
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Iuasamotu
Новая комбинация Карякина: Белые начинают и освобождают клетки от чёрных
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Стэн Смит
Ответ Дмитрий Фурсов
Комментарий удален модератором
к сожалению он получает больше ((
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jonnysilverhand01
Играй лучше в шахматы … желательно молча !
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Andrew Chepaylo
Ответ Алексей Сигаев
От текущей нацистской власти.
Телевизор надо меньше смотреть🤦
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Ноу Нейм
Карякин свою черепную коробку уже освободил от серого вещества, мне кажется ему уже достаточно освобождений
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aarau
Ответ Алексей Сигаев
От текущей нацистской власти.
от света и тепла освободить зимой киев уже вот не получилось))) российские ракеты настолько точные и могущественные, что проиграли битву даже гражданской инфраструктуре )
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Pb-SE
Ответ whereissuso
Это было не говно, а... Впрочем, не будем об этом
Заинтриговал.
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Pb-SE
Ответ раскаявшийся жиробас
В данной новости мы видим, что шахматист освобождён от наличия мозга)
Е2-Е4, потом играет на безусловных рефлексах.
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Алексей Сигаев
Ответ несахар
от кого? от киевлян?
От текущей нацистской власти.
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Anton Abaturov
От кого освободили?

Это БЭГУ - боевые этногуси Украины на него на сра ли))
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несахар
Ответ Алексей Сигаев
Комментарий удален модератором
от кого? от киевлян?
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