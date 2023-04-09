На Федерико Вальверде может быть заведено дело после конфликта с Алексом Баэной

По данным Onda Cero, полузащитник «Вильярреала», которому хавбек « » нанес удар в лицо на парковке после матча 28-го тура , написал заявление в полицию.

« » не собирается предпринимать никаких мер по отношению к «Реалу», но инициативу своего игрока намерен поддержать.

Также отмечается, что Вальверде может быть наказан Государственной комиссией по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

Вальверде ударил соперника на парковке. Вероятно, за мерзкие слова о том, как он чуть не потерял ребенка