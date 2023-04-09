Баэна обратился в полицию после конфликта с Вальверде на парковке

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига происшествия Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

На Федерико Вальверде может быть заведено дело после конфликта с Алексом Баэной

По данным Onda Cero, полузащитник «Вильярреала», которому хавбек «Реала» нанес удар в лицо на парковке после матча 28-го тура Ла Лиги, написал заявление в полицию.

«Вильярреал» не собирается предпринимать никаких мер по отношению к «Реалу», но инициативу своего игрока намерен поддержать.

Также отмечается, что Вальверде может быть наказан Государственной комиссией по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

Вальверде ударил соперника на парковке. Вероятно, за мерзкие слова о том, как он чуть не потерял ребенка

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94 комментария

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Марат Адилов
жизнь странная штука конечно, получается Федору надо было просто в игре прыгнуть, сломать обидчику колено или голеностоп и последствий было бы меньше
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красная_карточка
всё правильно - придурок который за звуковые сочетания вылетающие изо рта избивает человека должен сидеть в клетке
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Полуэктов Пётр
Ответ Butrymovich Mikalai
а как тебе объяснение что реал проиграл ? как по мне это более рабочая версия чем 3 месяца вынашивать план мести и дать один раз по лицу .
"а как тебе объяснение что реал проиграл ?"
Максимально идиотское. Ибо проигрывает Реал часто, а обидчиков на парковке поджидают игроки Реала чуть-чуть реже.
"3 месяца вынашивать план мести и дать один раз по лицу ."
Не знаю, где вы взяли эту тупость. Лучше бы с матчастью ознакомились. Он ему во время матча озвучил грязь, он его дождался после этого же матча, в этот же день.
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Alexshara
Ответ Igmu
Кому-то дают три игры дисквала за то, что почесал себя за нос, а другому за удар по лицу ничего не дают. В этом и весь мыльный пузырь под названием Реал.
ты что несёшь то, причём тут Реал не Реал, поставь себя на место Вальверде, ну нельзя такое спускать
или ты просто написал потому что тут игрок Мадрида, а ты конечно же из секты Барсы, ну причём здесь клубы
и ты оскорбляешь за это игрока? который вступился за честь жены и ребёнка
там есть у вас персонаж, его по ходу скоро на поле метелить будут (правильно кстати)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Rabadan_05
Ух ты, по моральным соображениям значит можно поиздеваться над случаем где у тебя может погибнуть ребёнок? Он ещё легко отделался, за такие слова другие его оттуда же в больницу бы отправили, например Зидан 🤓🤓
О, ещё один любитель Зидана🤓🤓
Вальверде хоть умнее бербера оказался, Феде хотя бы на парковке решил поджидать (по-мужски, ага), а тот миллионы французов подвёл прямо на поле ради мифической чести.
Дагестану привет, только что за праздник такой, РаБадан?🤓
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Butrymovich Mikalai
Ответ Полуэктов Пётр
"Полиции Испании они тоже ни к чему, бить по лицу это не разрешает." Это не разрешает, но может быть смягчающим обстоятельством. "А то интересно, за слова у Баэны спрашивать было можно ударом по лицу" Нельзя. Вообще в целом данная формулировка "отвечать за слова" - это что-то на тюремном и должно там же и сгнить. В цивилизованном обществе не должно быть ни явления такого, ни фразы. "Люди же все так уверены, что Баэна говорил такие ужасные вещи" Я тоже уверен. Потому что это максимально логично. В большинстве случаев самое простое объяснение - самое правильное.
а как тебе объяснение что реал проиграл ? как по мне это более рабочая версия чем 3 месяца вынашивать план мести и дать один раз по лицу .
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Ivchev
Ответ Егор Егор
Так нормальные, а не косвенные доказательства есть? Мне правда интересно, хотя особой роли это не играет, бить людей за слова это для мартышек при любом исходе.
А, это ведь ты, кто когда оскорбляют его семью язык в одно место готов засунуть, ведь это же слова?
То есть, давай упрощу: тебе можно сказать ЧТО УГОДНО, и про маму и про детей, про ВСЁ. А ты промолчишь, ручку не поднимешь, верно понимаю? Это же будут ведь только слова?!?
Вот из-за таких "прогрессивных " и современных как ты мир такой стал. Без чести и достоинства. Человек не готовый защищать достоинство, своё и своей семьи, трус и больше ничего!!! Не "адекватный" "цивилизованный" "законопослушный" и прочие ваши прочести. Просто трус!
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Николай Коровин
Забил бы стрелу в местной промзоне, приехал бы с пациками на разборки по испанский.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Joker111
Сдается мне,что если оскорбят твою мать или жену,ты сделаешь вид,что не услышал.если у тебя такие ценности,то мне жаль тебя.прикрывать свою трусость моральными соображениями тоже такое себе…
Это из разряда "ыыыы миллионер Матерацци оскорбил сестру миллионера Зидана прям на поле, ыыы вот же красава Зидан ответил за базар, пойду, бахну жигулевского за такой мужыццкий поступок"...пока Зинедин подвёл свою команду и миллионы соотечественников (если бербер французам соотечественник, конечно). Местные любители криминальной романтики, пересмотревшие бригады, не отделяют оскорбления на условной уличной площадке бандитского Марселя или Мадрида от всё ещё не доказанного трэштока меж двух богачей🤡
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Rabadan_05
Интересно как он свои слова там объяснит🤔🤔
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Rabadan_05
Ответ Antagonist
А доказательства то есть того,что он вообще хоть что-то сказал?
Ну вряд ли Вальверде просто так бить бы стал 🤷‍♂️ Но если он реально этот бред сказал, то он точно мерзкий клоун
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Россия будет свободной
Ну так-то это только у нас все разногласия решаются по дворовым понятиям. В Европе телесный насильственный контакт наказывается строго
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Pushkin Sasha
Ну почему "ауешники", не передергивайте. Вы же не станете утверждать, что простой колхозник не даст в морду быдлу, оскорбляющему его семью?
Защита чести и достоинства семьи вообще к ауешникам никакого отношения не имеет.
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Полуэктов Пётр
Ответ Егор Егор
Полиции Испании они тоже ни к чему, бить по лицу это не разрешает. Мне они тоже ни к чему, просто спрашиваю. Люди же все так уверены, что Баэна говорил такие ужасные вещи, почему я не могу задать логичный вопрос? А то интересно, за слова у Баэны спрашивать было можно ударом по лицу, а я спросить за слова обвинения в адрес Баэны уже нет? Причем заметьте, делаю это безопасно, через интернет, без агрессии.
"Полиции Испании они тоже ни к чему, бить по лицу это не разрешает."
Это не разрешает, но может быть смягчающим обстоятельством.
"А то интересно, за слова у Баэны спрашивать было можно ударом по лицу"
Нельзя. Вообще в целом данная формулировка "отвечать за слова" - это что-то на тюремном и должно там же и сгнить. В цивилизованном обществе не должно быть ни явления такого, ни фразы.
"Люди же все так уверены, что Баэна говорил такие ужасные вещи"
Я тоже уверен. Потому что это максимально логично. В большинстве случаев самое простое объяснение - самое правильное.
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Rabadan_05
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Перепись ровных пацанчиков из подворотен продолжается. Самое смешное, что такие понятийные, чуть что, сами тут же бегут к ненавистным, эээ, динамовцам🤣 А тут так-то лёгкие телесные на лицо, имеет право, ибо по закону людей бить нельзя (да и по моральным соображениям тоже)🤓
Ух ты, по моральным соображениям значит можно поиздеваться над случаем где у тебя может погибнуть ребёнок? Он ещё легко отделался, за такие слова другие его оттуда же в больницу бы отправили, например Зидан 🤓🤓
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red hikkikomori
Ответ eld_14
Ну вот, теперь местные ауешники совсем разбушевались. Не по понятиям все-таки этот Баэна живет, на зоне его бы за это отпетушили. Реально, откуда данная публика на спортсе?
так на постсовке половина такие, а ещё говорят ауе это субкультура, это уже не суб, а полноценная культура к сожалению
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AmanEsen
Ответ Покерный Футбол
Хорошо что хоть этот Баэна не чёрный…
А то в комментариях спортса такое бы началось)))
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Егор Егор
Ответ Marat_NJL
Пф.. для мартышек за слова… открой глаза на мир, из-за слов началась в мире не одна война с огромными жертвами. А это человек, не политическая система
А, ну раз войны начинались, то тогда ладно. Войны это же нормально.
У меня глаза как раз открыты, поэтому я называю вещи своими именами. Мартышки они и есть мартышки.
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Joker111
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Перепись ровных пацанчиков из подворотен продолжается. Самое смешное, что такие понятийные, чуть что, сами тут же бегут к ненавистным, эээ, динамовцам🤣 А тут так-то лёгкие телесные на лицо, имеет право, ибо по закону людей бить нельзя (да и по моральным соображениям тоже)🤓
Сдается мне,что если оскорбят твою мать или жену,ты сделаешь вид,что не услышал.если у тебя такие ценности,то мне жаль тебя.прикрывать свою трусость моральными соображениями тоже такое себе…
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Егор Егор
Ответ Полуэктов Пётр
А вам они (лично вам, а не полиции Испании) для чего? Мне вот, например, они не требуются, ибо я не судья, не присяжный и я не скован правилами судебного процесса. Я могу просто сделать логичный вывод, что если человек НАСТОЛЬКО остался озлоблен, что дождался на парковке, то это не может быть просто так. Была веская причина. Это просто логика, мне ее достаточно. Для вынесения приговора - не достаточно. Но это не моя и не ваша работа, так для чего они вам?
Полиции Испании они тоже ни к чему, бить по лицу это не разрешает.
Мне они тоже ни к чему, просто спрашиваю. Люди же все так уверены, что Баэна говорил такие ужасные вещи, почему я не могу задать логичный вопрос? А то интересно, за слова у Баэны спрашивать было можно ударом по лицу, а я спросить за слова обвинения в адрес Баэны уже нет? Причем заметьте, делаю это безопасно, через интернет, без агрессии.
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Beyond
Ну, можно сказать, в Испании он уже закончил карьеру.)
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#SharkTeam
Ответ Marat_NJL
Пф.. для мартышек за слова… открой глаза на мир, из-за слов началась в мире не одна война с огромными жертвами. А это человек, не политическая система
А если такой удар окажется смертельным?
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G.H.O.S.T.
Типичные болтуны. Языком трепать всегда первые, а как до дела доходит за слова ответить, так сразу жертва. Жертва же.
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eld_14
Ну вот, теперь местные ауешники совсем разбушевались. Не по понятиям все-таки этот Баэна живет, на зоне его бы за это отпетушили. Реально, откуда данная публика на спортсе?
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Pushkin Sasha
Думаю, Вальверде нужно подать встречный иск за оскорбления - Буэна на видео, представителя Вильяреала в соцсетях
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