Баэна обратился в полицию после конфликта с Вальверде на парковке
На Федерико Вальверде может быть заведено дело после конфликта с Алексом Баэной
По данным Onda Cero, полузащитник «Вильярреала», которому хавбек «Реала» нанес удар в лицо на парковке после матча 28-го тура Ла Лиги, написал заявление в полицию.
«Вильярреал» не собирается предпринимать никаких мер по отношению к «Реалу», но инициативу своего игрока намерен поддержать.
Также отмечается, что Вальверде может быть наказан Государственной комиссией по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.
Вальверде ударил соперника на парковке. Вероятно, за мерзкие слова о том, как он чуть не потерял ребенка
Максимально идиотское. Ибо проигрывает Реал часто, а обидчиков на парковке поджидают игроки Реала чуть-чуть реже.
"3 месяца вынашивать план мести и дать один раз по лицу ."
Не знаю, где вы взяли эту тупость. Лучше бы с матчастью ознакомились. Он ему во время матча озвучил грязь, он его дождался после этого же матча, в этот же день.
или ты просто написал потому что тут игрок Мадрида, а ты конечно же из секты Барсы, ну причём здесь клубы
и ты оскорбляешь за это игрока? который вступился за честь жены и ребёнка
там есть у вас персонаж, его по ходу скоро на поле метелить будут (правильно кстати)
Вальверде хоть умнее бербера оказался, Феде хотя бы на парковке решил поджидать (по-мужски, ага), а тот миллионы французов подвёл прямо на поле ради мифической чести.
Дагестану привет, только что за праздник такой, РаБадан?🤓
То есть, давай упрощу: тебе можно сказать ЧТО УГОДНО, и про маму и про детей, про ВСЁ. А ты промолчишь, ручку не поднимешь, верно понимаю? Это же будут ведь только слова?!?
Вот из-за таких "прогрессивных " и современных как ты мир такой стал. Без чести и достоинства. Человек не готовый защищать достоинство, своё и своей семьи, трус и больше ничего!!! Не "адекватный" "цивилизованный" "законопослушный" и прочие ваши прочести. Просто трус!
Защита чести и достоинства семьи вообще к ауешникам никакого отношения не имеет.
Это не разрешает, но может быть смягчающим обстоятельством.
"А то интересно, за слова у Баэны спрашивать было можно ударом по лицу"
Нельзя. Вообще в целом данная формулировка "отвечать за слова" - это что-то на тюремном и должно там же и сгнить. В цивилизованном обществе не должно быть ни явления такого, ни фразы.
"Люди же все так уверены, что Баэна говорил такие ужасные вещи"
Я тоже уверен. Потому что это максимально логично. В большинстве случаев самое простое объяснение - самое правильное.
У меня глаза как раз открыты, поэтому я называю вещи своими именами. Мартышки они и есть мартышки.
Мне они тоже ни к чему, просто спрашиваю. Люди же все так уверены, что Баэна говорил такие ужасные вещи, почему я не могу задать логичный вопрос? А то интересно, за слова у Баэны спрашивать было можно ударом по лицу, а я спросить за слова обвинения в адрес Баэны уже нет? Причем заметьте, делаю это безопасно, через интернет, без агрессии.