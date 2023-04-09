Аршавин о падении Зобнина: «Беременных за живот жестче хватают их мужья. А все от того, что «Ростову» ставят на Комличенко 13-14 пенальти – там обнимашки, целовашки»

Андрей Аршавин раскритиковал судью Сергея Иванова за пенальти в матче «Спартак» – «Динамо»

На 88-й минуте игры арбитр назначил пенальти, усмотрев нарушение в штрафной « » на полузащитнике « » .

«Мне нечего сказать, такие пенальти нельзя ставить. Это не пенальти. Чем руководствовался Иванов?.. Еще он так уверенно это поставил. Еще ВАР его пригласил, значит ВАР был не уверен в правильности решения. Он все равно на мужика ставит его.

Если бы «Спартак» забил третий гол с игры или с того же пенальти, но нормального, все было бы хорошо. Просто судья влез туда, куда не надо. Еще могу вдогонку сказать, что если ставить такие пенальти, то каждый угловой можно уверенно ставить на точку.

Хорошо, там касание Дасы по животу, не знаю, наверное, беременных за живот жестче хватают их мужья. То есть это не провоцировало на то, как упал Зобнин. Я надеюсь, это признают ошибкой.

А все это идет от того, что в « » ставят на Комличенко тринадцать-четырнадцать пенальти. Там обнимашки, целовашки. Наоборот, надо уходить от этого.

Зобнин почему падает? Потому что мяч, во-первых, на Северном полюсе, начнем с этого. Плюс он упал, дал возможность на пенальти. То есть он думает не о том, как забить, выиграть, подставить голову, а о том, как красиво упасть поправдоподобнее, чтобы поставили пенальти.

Это не футбол», – сказал бывший полузащитник «Зенита», занимающий пост заместителя гендиректора клуба.

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