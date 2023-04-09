Аршавин о падении Зобнина: «Беременных за живот жестче хватают их мужья. А все от того, что «Ростову» ставят на Комличенко 13-14 пенальти – там обнимашки, целовашки»

Теги Спартак Ростов Андрей Аршавин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин Николай Комличенко Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал судью Сергея Иванова за пенальти в матче «Спартак» – «Динамо»

На 88-й минуте игры арбитр Сергей Иванов назначил пенальти, усмотрев нарушение в штрафной «Динамо» на полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине.

«Мне нечего сказать, такие пенальти нельзя ставить. Это не пенальти. Чем руководствовался Иванов?.. Еще он так уверенно это поставил. Еще ВАР его пригласил, значит ВАР был не уверен в правильности решения. Он все равно на мужика ставит его.

Если бы «Спартак» забил третий гол с игры или с того же пенальти, но нормального, все было бы хорошо. Просто судья влез туда, куда не надо. Еще могу вдогонку сказать, что если ставить такие пенальти, то каждый угловой можно уверенно ставить на точку.

Хорошо, там касание Дасы по животу, не знаю, наверное, беременных за живот жестче хватают их мужья. То есть это не провоцировало на то, как упал Зобнин. Я надеюсь, это признают ошибкой.

А все это идет от того, что в «Ростове» ставят на Комличенко тринадцать-четырнадцать пенальти. Там обнимашки, целовашки. Наоборот, надо уходить от этого.

Зобнин почему падает? Потому что мяч, во-первых, на Северном полюсе, начнем с этого. Плюс он упал, дал возможность на пенальти. То есть он думает не о том, как забить, выиграть, подставить голову, а о том, как красиво упасть поправдоподобнее, чтобы поставили пенальти.

Это не футбол», – сказал бывший полузащитник «Зенита», занимающий пост заместителя гендиректора клуба.

«Такие точки – смешно». «Спартак» спас ничью после спорного пенальти

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109 комментариев

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forward1988
Вроде интервью берут и публичного человека,а такое ощущение что у гопника с района
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ЖУЛИК
Истину глаголит! Судейку надо отстранять
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андрэ
у меня вопрос - зачем жен жёстче хватать
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kutavlik
Так у нас РПЛ давно уже "не футбол"!!!!
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Spartakus1984
Ответ Виталии Пархоменко
Ну а что для Динамо Спартак это крутой клуб, в СССР вы чуть были выше по рейтингу, выше вас только Динамо Киев, мы третьи были. Вы первый клуб у кого появилось фанатское движение, мы вторые. А кто такой Зенит? Клубешник глоров!
Выскочки они кабинетные.
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Ростов-на-Дону
Ответ AminO2
«Аршавин: «Беременных за живот жестче хватают их мужья». Итак, сегодня, в нашей студии политик и общественный деятель Юлия Барановская, она подробно прокомментирует сенсационные откровения бывшего знаменитого нападающего лондонского "Арсенала".
Были статьи тогда, что третьим ребёнком Юля забеременела в тайне от Андрюши... Как человек вне поля, Андрюша уважения не вызывает.
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Данко Лазович
Ответ Колбаскер тут
Андрей Сергеевич, тебя найдет Зарема и накажет за такие слова
покажет МБР?)
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Йоахим Ференц
Ответ валя_стакан
Отрабатывает Иванову за пенальти
Не надо всех судить по своей maman
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Spartakus1984
Ответ карабашка
А ничего что Спартаку вчера поставили всего один пеналь из трёх возможных.Ростову бы подарили все три,а запоребриковым все четыре.Шавке помолчать бы лучше.
Там мяч в руку попал кажется Динамовцу но вроде бы перед этим в тело и отскочил в руку,по праивлам современным это не пенальти как говорят судьи.
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Киселевка
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А мне какая разница обращались или нет?
Ну раз разницы нет, ты спросил, я ответил
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pogbadrogba
Ответ Spartakus1984
Ну а зачем ты пишешь что кто то плевался бы желчью?Ты провидец что ли?Откуда знаешь как что было бы.Лишь бы накинуть на вентилятор.Понимаю вы расстроены,но счет на табло.Тем более после пенальти еще оставалось у вас время забить гол но наоборот больше были к то му что бы пропустить 4-й.Я к тому,что не назначь судья пенальти то еще оставалось время для навала Спартака,т.е этот пенальти еще не гарантировал Динамо победу так как оставалось еще время.Мы тоже были расстоены когда могли победить в прошлых турах но Соболеву чистые голы отменяли.Ничего,пережили и вы переживете.
Откуда знаем как было бы??
Ну как тебе сказать...было тут пара прецедентов..))
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ворон и Я
Да просто я уверен,что и там ничего подобного не было.ты бы лучше про 14 пенальти в пользу Ростова рассказал.это уж точно долго помнить будут.
Из 14-ти два (в первом круге в ворота Торпедо и во втором круге в Самаре) признаны необоснованными. Что тебя ещё интересует? Значение слова "никогда" надо попробовать объяснить тебе? А посчитать сколько времени прошло с 1.08.2021 по 9.04.2023 надо посчитать для тебя?
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Arti22
Пенальти был, может не железобетонный, но основания были. Зобнин выиграл позицию у Дасы и тот, пытаясь вернуть гандикап руками себе начал помогать не давать Зобнину оперативного простора, если б туда мяч полетел. Касание было, основания есть. На Комличенко такие каждый второй матч ставят и никто почему-то не возмущается
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Константин Титов
Блин, ну сколько можно?
Насчёт пенальти - чтобы закрыть эту тему. Может Зобнин и упал красиво, но в данном случае пенальти дали что называется по совокупности, т.к. предыдущий момент с Соболевым Иванов что называется проглядел и поняв свой косяк назначил пенальти на Зобнине
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Russ Ivan
Знатно у Шавки подгорает! И ни слова про игру Динамо в своей штрафной, ни ВАР, ни судья ничего не увидели...
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Виталии Пархоменко
Ответ \\\ VORON ///
Видимо динамики лучше остальных помнят левый пенальти, который им дали в матче со Спартаком в финале Кубка России в прошлом году. Поэтому и не сильно ноют.
Абсолютно с тобой согласен, и видимо Фомин тоже был согласен. Пенальти не было, всё по делу говоришь.
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Dyman
Спартак команда симулянтов
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Зубы Дзюбы
А динамо то место на победу наиграло?
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Rumov
Иногда, когда нет не игры не результата, нужен свой купленный арбитр. Ну, они, типа, говорят, что борются за чемпионство. Хотя всем уже это давно надоело.
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AminO2
«Аршавин: «Беременных за живот жестче хватают их мужья». Итак, сегодня, в нашей студии политик и общественный деятель Юлия Барановская, она подробно прокомментирует сенсационные откровения бывшего знаменитого нападающего лондонского "Арсенала".
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Киселевка
А по этому поводу обращались в ЭСК?
А мне какая разница обращались или нет?
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Spartakus1984
Ответ Ворон и Я
А ты вообще помнишь пенальти в ворота соперников Зенита?с трудом ,а все потому что они были бесспорные,их и обсуждать нечего.
Ну конечно,у зенита разве могут быть спорные пенальти.
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AIBOLIT66
все от того, что Соболев гонялся за арбитром Ивановым, а его не удалили за агрессию...
на моей памяти только погоня Баллока за Эвребё обошлась без удаления, так там было за шо....
чем больше вы опускаете судей, тем они становятся мельче и беспородистей...
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Виталии Пархоменко
Ответ Spartakus1984
+
Ну а что для Динамо Спартак это крутой клуб, в СССР вы чуть были выше по рейтингу, выше вас только Динамо Киев, мы третьи были. Вы первый клуб у кого появилось фанатское движение, мы вторые. А кто такой Зенит? Клубешник глоров!
+1
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KOTOV71
Ответ Зубы Дзюбы
Иванов всегда был анти-спартаковским, а вообще крайне не квалифицированных судьёй. Причём тут очко? Селихов что с пенальти, что без позорно сыграл
".. Антиспартаковским"!!))))))))
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