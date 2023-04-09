Лайнсмен локтем отмахнулся от Робертсона в перерыве матча «Ливерпуль» – «Арсенал». Эндрю получил желтую за возмущение

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал происшествия судьи Пол Тирни Константинос Хатцидакис Эндрю Робертсон Футбол

Боковой судья, возможно, попал локтем в лицо защитнику «Ливерпуля» Эндрю Робертсону

Вскоре после свистка об окончании первого тайма матча 30-го тура АПЛ между мерсисайдцами и «Арсеналом» шотландский футболист в центре поля подошел к Константиносу Хатцидакису и начал о чем-то говорить. Лайнсмен совершил отмашку правым локтем и, возможно, попал в лицо Робертсону.

Футболисты «Ливерпуля» окружили главного судью Пола Тирни, призывая обратить внимание на инцидент. Робертсон за бурную реакцию получил желтую карточку.

«Ливерпуль» – «Арсенал». 1:2 – Салах отыграл один мяч. Онлайн-трансляция

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22 комментария

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AlexMSQ
Ну, на Скае уже есть большая статья на эту тему. Если коротко:

- Конечно, Робертсон его сначала схватил.
- Что не давало права лайнсмену на удар локтем в горло игроку.
- Удар был сильным и точным, со слов свидетелей Робертсон "был потрясен"
- Рой Кин: Робертсон - это большой ребенок. Ему бы на игре сконцентрироваться.
- Гари Невилл: Я никогда не видел, чтобы рефери бил локтем игрока
- Будет официальное расследование. И вряд ли этот лайнсмен еще появится в матче АПЛ.
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Владислав Романов
Ответ Валера, уходи!!!
и что они хотели от главного арбитра? что бы тот удалил лайнсмена?
хотели пенальти в ворота арсенала 😁
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RiFF RAFF
Нужно было падать на землю и выпрашивать красную боковому, вобще после такой серьезной травмы люди долго не живут, можно понять Робертсона
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Ненавидящий2.0
Ответ Владимир Бутин
Тренту пора по классическому маршруту , только в другую сторону . В Саутгемптон .
как тогда Фирмино голы забивать будет? Единственный кто понимает в какой точке надо быть, когда Трент подаёт
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Lavinka
Ливерпуле до сих пор невдомёк что судью в АПЛ неприкосновенные даже если косячат в открытую .
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jonnysilverhand01
Ударение чистое, опять засудили пацанов наших !
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Sanya Kruus
Ответ Вова Гаврилов
Судейство в Апл давно считается цирком. Но тут даже за рамки приличия уже выходят
Все ещё не дотягивает до судейства лиги1, когда судья сзади по ногам бегущего игрока ударил
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Name28
Ответ Валера, уходи!!!
и что они хотели от главного арбитра? что бы тот удалил лайнсмена?
Ну мог бы хотя бы желтую показать. 🤭🤭🤭
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Badfucker
Ответ Вова Гаврилов
Судейство в Апл давно считается цирком. Но тут даже за рамки приличия уже выходят
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Ренат Довлятчин
Ответ Малик Закиев
я бы пенальти поставил
Блин, красавчик! 😄
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Малик Закиев
Ответ Валера, уходи!!!
и что они хотели от главного арбитра? что бы тот удалил лайнсмена?
я бы пенальти поставил
+8
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OldRedWhite
Психоз сегодня приличный у игроков Ливерпуля !
Не надо было проваливать начало игры …
Кто же теперь виноват ?
+2
-10
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Akmor
Ответ Валера, уходи!!!
и что они хотели от главного арбитра? что бы тот удалил лайнсмена?
Ну, в большой теории - да. Лайнсмен становится четвертым арбитром и на поле выходит резервный (он же четвертым).

У судей тоже есть начальство на матче - у нас то инспектор. Кто в Англии - я хз
+18
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+18
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Владимир Бутин
Ответ Валера, уходи!!!
и что они хотели от главного арбитра? что бы тот удалил лайнсмена?
я тоже недоумеваю , вперемешку со смехом
+20
-5
+15
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Владимир Бутин
Тренту пора по классическому маршруту , только в другую сторону . В Саутгемптон .
+3
-4
-1
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Рашпель793
Недалеко до тех времён, когда апловские клоуны в судейской форме, будут пенки назначать, если вдруг мяч в них в чьей-то штрафной попадёт случайно.
+5
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Рнпрл Аари
Судейство в этом матче просто огонь)))
+6
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Валера, уходи!!!
и что они хотели от главного арбитра? что бы тот удалил лайнсмена?
+113
-7
+106
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MDFOOTVOL
Тирни ещё и жёлтую выдал Робертсону - от этого полыхнет у многих ещё больше. Просто Genius
+10
-1
+9
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ХавиГави_Паратрупер
Эндрю получил жёлтую за возмущение. И пару лоукиков-пусть знает, что с судьями АПЛ шутки плохи😎
+19
-4
+15
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Алекс Мелкумян
Их боялись даже судьи РПЛ! Самая отмороженная ОПГ за всю истории объединенной Великобритании
+56
-1
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Вова Гаврилов
Судейство в Апл давно считается цирком. Но тут даже за рамки приличия уже выходят
+43
-3
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