Лайнсмен локтем отмахнулся от Робертсона в перерыве матча «Ливерпуль» – «Арсенал». Эндрю получил желтую за возмущение
Боковой судья, возможно, попал локтем в лицо защитнику «Ливерпуля» Эндрю Робертсону
Вскоре после свистка об окончании первого тайма матча 30-го тура АПЛ между мерсисайдцами и «Арсеналом» шотландский футболист в центре поля подошел к Константиносу Хатцидакису и начал о чем-то говорить. Лайнсмен совершил отмашку правым локтем и, возможно, попал в лицо Робертсону.
Футболисты «Ливерпуля» окружили главного судью Пола Тирни, призывая обратить внимание на инцидент. Робертсон за бурную реакцию получил желтую карточку.
«Ливерпуль» – «Арсенал». 1:2 – Салах отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
- Конечно, Робертсон его сначала схватил.
- Что не давало права лайнсмену на удар локтем в горло игроку.
- Удар был сильным и точным, со слов свидетелей Робертсон "был потрясен"
- Рой Кин: Робертсон - это большой ребенок. Ему бы на игре сконцентрироваться.
- Гари Невилл: Я никогда не видел, чтобы рефери бил локтем игрока
- Будет официальное расследование. И вряд ли этот лайнсмен еще появится в матче АПЛ.
Не надо было проваливать начало игры …
Кто же теперь виноват ?
У судей тоже есть начальство на матче - у нас то инспектор. Кто в Англии - я хз