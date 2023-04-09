Боковой судья, возможно, попал локтем в лицо защитнику «Ливерпуля» Эндрю Робертсону

Вскоре после свистка об окончании первого тайма матча 30-го тура между мерсисайдцами и « » шотландский футболист в центре поля подошел к Константиносу Хатцидакису и начал о чем-то говорить. Лайнсмен совершил отмашку правым локтем и, возможно, попал в лицо .

Футболисты « » окружили главного судью , призывая обратить внимание на инцидент. Робертсон за бурную реакцию получил желтую карточку.

«Ливерпуль» – «Арсенал». 1:2 – Салах отыграл один мяч. Онлайн-трансляция