Максим Сушинский: «Ак Барс» не совсем в честной борьбе победил «Авангард». Судьбу серии решили судьи»
Максим Сушинский считает, что «Ак Барс» победил «Авангард» не совсем в честной борьбе
Бывший президент «Авангарда» высказался после 5-го матча серии полуфинала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» (3:2, ОТ).
Казанцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Кубка Гагарина.
«Очень жаль, что в таком матче судьбу серии решили судьи, не дав удаление «Ак Барсу» в овертайме. Именно в этой игре судейство было странное. Все понимали, что это 100% удаление, но судья проигнорировал.
Может, они не хотели удалением решать судьбу серии, но получилось так, что все равно не совсем в честной борьбе «Ак Барс» победил» – сказал Сушинский.
а свисток при шайбе авы был мягко говоря спорный. лишнее подтверждение - мизерное количество повторов.
ава не сыграла как могла, акбарс взял своё. хоккей!
надеюсь что восток накажет запад в финале.
До поры до времени неплохо защищались, иногда хорошо контратаковали, но когда Ак Барс прибавил уже не справились.