Максим Сушинский: «Ак Барс» не совсем в честной борьбе победил «Авангард». Судьбу серии решили судьи»

Теги Ак Барс Авангард судьи Максим Сушинский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Максим Сушинский считает, что «Ак Барс» победил «Авангард» не совсем в честной борьбе

Бывший президент «Авангарда» высказался после 5-го матча серии полуфинала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» (3:2, ОТ).

Казанцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Кубка Гагарина.

«Очень жаль, что в таком матче судьбу серии решили судьи, не дав удаление «Ак Барсу» в овертайме. Именно в этой игре судейство было странное. Все понимали, что это 100% удаление, но судья проигнорировал.

Может, они не хотели удалением решать судьбу серии, но получилось так, что все равно не совсем в честной борьбе «Ак Барс» победил» – сказал Сушинский.

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раменки за Динамо
Иногда лучше промолчать, а не позориться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даня Чебыкин
Ответ Иммонен
Есть такое, но в случаи с не засчитанным голом у Авангарда там был свисток, вне игры, шайба вышла из зоны, а у Ак Барса игровой момент, чистый гол. Моё мнение). А так Авангард слов нет силен, классная игра. В начале игры Авангард, в конце игры Ак барс).
имхо не было гола у акбарса. нап бы врубился во вратаря в любом случае. а там уже и правило вступает в силу об игроке в площади ворот, так как шайба пересекла линию, когда нап был в площади.
а свисток при шайбе авы был мягко говоря спорный. лишнее подтверждение - мизерное количество повторов.
ава не сыграла как могла, акбарс взял своё. хоккей!
надеюсь что восток накажет запад в финале.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КараТэ
Ответ Влад Пахомов
У нас стиль в отличай от вас всегда был крутой, такие кружева плели, вам и не снилось, а вы только и можете с мясом забить))
На табло не пишут про кружева,прикинь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Адилов
Ответ Владимир Гришин
Я имел ввиду, что оснований для отмены было меньше, чем для взятия. Неужели заряженный судья не воспользовался бы таким моментом? В том моменте можно было проще решить исход матча, чем в овертайме что-то искать
ну гол они отменили после совещаний с военной комнатой) я думал, что адекватных казанцев, которые признают, что да, Дыняк фолил, будет побольше)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_VV
Твое мнение никого не интересует. Поплачь вместе с Лысенковым.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
c9jd9bs9d9
Ответ Эд..19
Ага-ага )) Незасчитаный гол, какие в чемпе засчитывали (защитник толкает напа соперника на вратаря), когда КХЛ хотела продлить интригу, лишение бол-ва для Ак Барса за неудаление Сведберга (на 2 или 5 мин.) - точно судьи сегодня за Ак Барс всё свистели и не свистели ! ))) Глянь серию Запада - там в овере могут свистнуть только за оторванную голову, чтобы команды всё решали 5 на 5. Впрочем нытьё на судей - главная фишка Омска (хоть Макс и питерский, но в Омске многого набрался) - не удивляемся )))
Судьи минут 5 смотрели повтор и пришли к выводу, что сведберг не толкал сафонова на вратаря, а он сам слишком сблизился с вратарем и совершил контакт. О каком чистом голе многие пишут??
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Горшенко
Никто и не ноет.даже игрок Ак барса признал свою вину а судья не свистнул.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jyr99pttgy
Будь мужиком ! Что ты ноешь ! В обе стороны можно было давать удаления !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr Gonzo
Ответ oldgordon
По большому счету Авангард сам отдал инициативу сопернику, стал играть на удержание счёта, утратив уверенность. Ак Барс почувствовал изменение в настрое игроков Авангарда, умело этим воспользовался и заслуженно победил. Это было не один раз в этой серии.
В овертайме, в котором Омск один раз из зоны вышел они какой счет удерживали интересно? Омску очень повезло в первом периоде, когда при игровом преимуществе Ак Барса они забили первым же броском и после рикошета в большинстве. Какую инициативу мог Омск сегодня отдать, если они во всех отрезках матча намного больше оборонялись? Много уступали и по броскам, и по времени в атаке в каждом периоде и овертайме.
До поры до времени неплохо защищались, иногда хорошо контратаковали, но когда Ак Барс прибавил уже не справились.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Гришин
Ответ Марат Адилов
почему ваш гол чистый? в этой серии контактов нападающих АБ и Демченко навскидку было штук 5-6 при этом судьи ни разу не выписали удаления за атаку вратаря. да и гол Чистякова ни на одном повторе не видно что шайба полностью вышла
Я имел ввиду, что оснований для отмены было меньше, чем для взятия. Неужели заряженный судья не воспользовался бы таким моментом? В том моменте можно было проще решить исход матча, чем в овертайме что-то искать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sever12
Но по тем повторам что показали никакого там удаления небыло, клюшкой он его ноги не задел, он упал на торможении сам, может контакт в тело и был, но это не удаление, в ноги ему не играли даже близко...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SAIFUT
Кукурузник катись колобком.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Пахомов
Ответ Спартак Грек
Да какой классный игрок постоянно падал удаления просил.. это же стиль Авангарда.
У нас стиль в отличай от вас всегда был крутой, такие кружева плели, вам и не снилось, а вы только и можете с мясом забить))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иммонен
Ответ Даня Чебыкин
с чего это? в обе стороны по не засчитаному голу.
Есть такое, но в случаи с не засчитанным голом у Авангарда там был свисток, вне игры, шайба вышла из зоны, а у Ак Барса игровой момент, чистый гол. Моё мнение). А так Авангард слов нет силен, классная игра. В начале игры Авангард, в конце игры Ак барс).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ильхам ахметзянов
фантазер....сбитый летчик хоть как то решил напомнить о себе.....
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верховенский1990
Макс, хорош ныть, если бездарный Кравец несколько раз упускает победы с 2-0, 3-0, то дело не в судьях.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
c9jd9bs9d9
Ответ Nepobedimy
Вот не надо... Сами свои матчи отдали со счета 2-0
Это не так работает. Что там отдал авангард - это уже игровые моменты между командами. Но, уронив Белова, Дыняк сам за голову схватился, понимая, что сыграл не правильно и излишне агрессивно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сергей нусс
Ответ Ратибор Добрынин
Мистер Сушинский деликатно умолчал про незащиианный гол Сафонова
Влетает во вратаря по правилам что-ли
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эд..19
Ответ Марат Адилов
кроме заголовка не судьба прочитать? или подножки со стороны Дыняка не было? грустно, что военная комната такие моменты пересмотреть не может, ведь по сути оказавшийся на льду Белов и проиграл борьбу за шайбу, из-за чего гол и забили, т.е. не сказать, что момент заиграли
Угу ) Четверо омских стояли в районе пятака и только один барс Шипачёв, завладели шайбой, сами её потеряли, и все четверо смотрели как один барс их всех уделывает )) Где тут влияние отсутствия Белова? Типа впятером бы точно Шипачёву не дали бы бросить? ))))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Адилов
Ответ Владимир Гришин
А можно было гол чистый засчитать и до овертайма не доводить.
почему ваш гол чистый? в этой серии контактов нападающих АБ и Демченко навскидку было штук 5-6 при этом судьи ни разу не выписали удаления за атаку вратаря. да и гол Чистякова ни на одном повторе не видно что шайба полностью вышла
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Гришин
Ответ Даня Чебыкин
такой же "чистый" влетел в ворота барсов. тут паритет.
Повтор момента был отвратительный, конечно. Понять по нему сложно. Мне кажется, что именно этот момент мог послужить причиной отмены года Ак Барса.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr Gonzo
Ответ Даня Чебыкин
с чего это? в обе стороны по не засчитаному голу.
Гол не засчитанный был один. С упорством достойным лучшего применения писать о якобы голе, который был заброшен после свистка, когда все кроме Чистякова остановились, такая себе идея.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Грек
Ответ Влад Пахомов
Максим все по делу сказал 👍он сам был классный игрок, и видел что творилось в этой серии
Да какой классный игрок постоянно падал удаления просил.. это же стиль Авангарда.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Смотрел все матчи, кроме сегодняшнего. Про это удаление ничего сказать не могу, но счет в серии 4:1!! Думаю одно или вы удаления, ничего бы не решили. Казнь была сильнее.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Белов
Дорогие друзья болельщики..сливать игры с "0" это видит тот кто смотрит и знает что такое Ава.. Будем честными и объективны, состав Авангарда гораздо сильнее..дело то тут совсем не в этом..как и всегда за ненадобностью кубка есть другой вариант.... Конечно очень жаль что хоккей превратился в бизнес...и доверие и любовь болельщиков совсем не в счёт... хочется всегда честного боя а тут такое "Г"
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий