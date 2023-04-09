Максим Сушинский: «Ак Барс» не совсем в честной борьбе победил «Авангард». Судьбу серии решили судьи»

Максим Сушинский считает, что «Ак Барс» победил «Авангард» не совсем в честной борьбе

Бывший президент « » высказался после 5-го матча серии полуфинала Кубка Гагарина между « » и «Авангардом» (3:2, ОТ).

Казанцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Кубка Гагарина.

«Очень жаль, что в таком матче судьбу серии решили судьи, не дав удаление «Ак Барсу» в овертайме. Именно в этой игре судейство было странное. Все понимали, что это 100% удаление, но судья проигнорировал.

Может, они не хотели удалением решать судьбу серии, но получилось так, что все равно не совсем в честной борьбе «Ак Барс» победил» – сказал .