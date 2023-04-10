Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом», у него 47 очков в 50 играх
Валерий Ничушкин сделал две голевые передачи в матче с «Анахаймом» (5:4 ОТ).
Форвард «Колорадо» набрал очки (0+3) во второй игре чемпионата НХЛ подряд.
Всего в 50 матчах сезона на счету россиянина 47 (17+30) баллов.
Сегодня за 22:37 (7:03 – в большинстве, 3:03 – в меньшинстве) у Ничушкина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».
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Нич чуть сник с новыми из-за травм партнёрами, но всё равно в поряде и полезен в последних играх.