Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом», у него 47 очков в 50 играх

сделал две голевые передачи в матче с «Анахаймом» (5:4 ОТ).

Форвард « » набрал очки (0+3) во второй игре чемпионата подряд.

Всего в 50 матчах сезона на счету россиянина 47 (17+30) баллов.

Сегодня за 22:37 (7:03 – в большинстве, 3:03 – в меньшинстве) у Ничушкина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».