Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом», у него 47 очков в 50 играх

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин сделал две голевые передачи в матче с «Анахаймом» (5:4 ОТ).

Форвард «Колорадо» набрал очки (0+3) во второй игре чемпионата НХЛ подряд.

Всего в 50 матчах сезона на счету россиянина 47 (17+30) баллов.

Сегодня за 22:37 (7:03 – в большинстве, 3:03 – в меньшинстве) у Ничушкина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».

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2 комментария

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Nojevilka
Тут будет самый рейтинговый комментарий о Валерии Ничушкине.

1. Шутка про то что Макдэвида далеко отпустил в гонке бомбардиров
2. «Валера, настало твое время»
3. «Где все те люди которые издевались над ним за игру в Далласе»
4. «Эту машину не остановить»
+3
-2
+1
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Антон Якимцев
Нормально, нормально.
Нич чуть сник с новыми из-за травм партнёрами, но всё равно в поряде и полезен в последних играх.
0
-2
-2
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