Дзюба о том, что не пожал Семаку руку: «Я его не видел»
Артем Дзюба невнимательностью объяснил то, что не пожал руку Сергею Семаку
Нападающий «Локомотива» не пообщался с главным тренером «Зенита» после игры 22-го тура Мир РПЛ, завершившейся победой действующего чемпиона России со счетом 2:1.
– Почему руку не пожали?
– Кому?
– Семаку.
– Я его не видел, – сказал бывший форвард петербуржцев.
Дзюба не пожал Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» пошел к игроку «Локо», а затем махнул рукой
Ну повел себя как обиженная девочка, ну и ладно. Но оправдывать его - это уже за гранью))
Мальчик Артёмка
34 годика