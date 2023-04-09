Дзюба о том, что не пожал Семаку руку: «Я его не видел»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба невнимательностью объяснил то, что не пожал руку Сергею Семаку

Нападающий «Локомотива» не пообщался с главным тренером «Зенита» после игры 22-го тура Мир РПЛ, завершившейся победой действующего чемпиона России со счетом 2:1.

– Почему руку не пожали?

– Кому?

– Семаку.

– Я его не видел, – сказал бывший форвард петербуржцев.

Дзюба не пожал Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» пошел к игроку «Локо», а затем махнул рукой

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54 комментария

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Павел Колесников
Ответ Василий Иванов
Столько комментов, а судя по видео он реально мог его не увидеть
Да точно видел, обернулся ведь. Видимо, Семак Дзюбу окрикнул
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Alexander91
Не видел,подойти самому слабо?
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Сергей Кондратьев
Ответ Василий Иванов
Столько комментов, а судя по видео он реально мог его не увидеть
Там на видео видно, как он оборачивается, Семак его явно позвал
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Ja BRITER
Ответ red hikkikomori
небо голубое, трава зелёная , Дзюба не мужчина
мог быть мужчиной, только после ухода Азмуна он всегда стоит спереди
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Spaten
Ответ Ramin Mamedov
как можно быть таким гнилым - это загадка интересно, что Слуцкий в нем нашел
Твёрдая рука- друг индейцев.))
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xa-xa
Ответ Golos Razuma
Форвард хороший в рамках РПЛ. Но человек просто гниль и обиженка. Что в Спартаке, что в зените.
Куплю водовозку , вместо слова Вода, напишу Дзюба.
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Ja BRITER
Ответ Ramin Mamedov
как можно быть таким гнилым - это загадка интересно, что Слуцкий в нем нашел
просто поржать решил
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Василий Иванов
Столько комментов, а судя по видео он реально мог его не увидеть
+1
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Алексей Кондрашин
Ответ Колбаскер тут
Артем, я мягко говоря в шоке. Тебе клуб дал всё, а Семак даже больше. Каааак можно не подать руку?
Легко, достаточно быть дзюбой
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Никому_никабельный
Ондоном был, им и остался
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Den Tara
Ответ Ramin Mamedov
как можно быть таким гнилым - это загадка интересно, что Слуцкий в нем нашел
Чувство юмора.
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Antonio Romangoli
Я смотрю псевдоболельщики Зенита снова ноют ))
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Ростов-на-Дону
Та, мерзко за руку лазурную браться после такого пинка из команды, которую Дзюба тащил изо всех сил.
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Golos Razuma
Форвард хороший в рамках РПЛ. Но человек просто гниль и обиженка. Что в Спартаке, что в зените.
Научитесь названия команд писать с заглавных букв.
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Velirpa
благодаря таким персонажам перестал смотреть российский футболишко.
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Кокич
"Тренеришка, пустое место", — подытожил рекордсмен.
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GeneralM
Легенда СПБ.
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chernika from S-Pb
Вот и у Карпина с глазами с возрастом что-то
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San9
Ответ Оригинальный Ник
Посмотрел. Дзюба двигает голову куда-то вбок где-то на полсекунды, а Семак тянет свою руку откуда-то со спины, с такого ракурса вполне возможно не заметить
Аххах) Он уже с самого начала приметил Семака, что он идет здороваться в его сторону, поэтому отвернулся и побыстрее поплелся в раздевалку. Потом Семак его окрикнул, он это услышал, повернулся, но специально не довернул голову, типа "а кто это меня зовет, походу никто, показалось")))
Ну повел себя как обиженная девочка, ну и ладно. Но оправдывать его - это уже за гранью))
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dreamstep
Чисто обиженка конечно )
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Двоечник
Ему рука нужна не для рукопожатий, а для несколько другого
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Slanselap
От него пахло морковкой. А Дэдпул любит кушать мясцо.
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jonnysilverhand01
Ахахах а что вы от дзюбы ждали ? Забыли как по спартаковскому шарфу хадил ? Так я вам напоминаю !
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ТрактоПоктер
Я не обиженка, Я просто его не видел
Мальчик Артёмка
34 годика
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igls54
Рука Дзюбы была занята
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