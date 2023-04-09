Артем Дзюба невнимательностью объяснил то, что не пожал руку Сергею Семаку

Нападающий « » не пообщался с главным тренером «Зенита» после игры 22-го тура Мир , завершившейся победой действующего чемпиона России со счетом 2:1.

– Почему руку не пожали?

– Кому?

– Семаку.

– Я его не видел, – сказал бывший форвард петербуржцев.

Дзюба не пожал Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» пошел к игроку «Локо», а затем махнул рукой